Scheinreferenden in besetzten Gebiet in Ostukraine starten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In den vier von Russland weitgehend besetzten ukrainischen Gebieten sind mehrere Millionen Einwohner zu Scheinreferenden über den Beitritt zu Russland aufgerufen. Die Abstimmung, die vom 23. bis 27. September laufen soll, wurde erst diese Woche angekündigt. Moskau will sich mit Hilfe des Ergebnisses die Gebiete einverleiben. Weder die Ukraine noch die internationale Gemeinschaft werden die Abstimmung unter der Besatzungsmacht Russland anerkennen.

"Fiona" nimmt Kurs auf Bermuda und Kanada

Hamilton - Als Hurrikan der zweitstärksten Kategorie hat sich der Wirbelsturm "Fiona" Bermuda genähert. Das Sturmzentrum werde in der Nacht (Ortszeit) nah an dem britischen Überseegebiet vorbeiziehen und sich am Freitag auf Kanada zubewegen, sagte das US-Hurrikanzentrum NHC am Donnerstag voraus. "Fiona" werde sich voraussichtlich bis dahin leicht abschwächen, aber als großer, kräftiger Wirbelsturm mit Hurrikan-Stärke über die kanadische Provinz Nova Scotia ziehen.

Reisebus stürzt ab - vier Schwerverletzte in Steiermark

Bad Mitterndorf - Vier Schwer- und 20 Leichtverletzte hat es Donnerstagabend bei einem Busunfall im steirischen Salzkammergut gegeben. Ein Reisebus mit insgesamt 32 Insassen war in der Nähe von Bad Mitterndorf (Bezirk Liezen) einen Hang hinuntergestürzt und hatte sich überschlagen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark der APA Freitagnacht auf Anfrage mitteilte. Die Bergungsarbeiten seien "soweit in der Nacht möglich" aufgenommen worden, hieß es.

San Sebastian: Seidls "Sparta" kämpft um "Goldene Muschel"

San Sebastian - Am Samstagabend wird auf dem 70. Internationalen Filmfestival von San Sebastian die "Goldene Muschel" vergeben, und der österreichische Regisseur Ulrich Seidl liegt mit seinem neuen Film "Sparta" gut im Rennen. Im Rennen um den Hauptpreis des Wettbewerbs hat er allerdings starke Konkurrenz. Vor allem stechen in diesem Jahr drei junge spanische Regisseure hervor.

Abstürze: Boeing einigt sich mit Börsenaufsicht auf Strafe

Chicago - Der Luftfahrtkonzern Boeing wird im Streit mit der US-Börsenaufsicht SEC nach den zwei Abstürzen des Unglücksjets 737 Max eine hohe Millionensumme zahlen. Die SEC hatte dem Konzern und dem damaligen Boeing-Chef Dennis Muilenburg vorgeworfen, Investoren über die Sicherheit seiner 737 Max getäuscht zu haben. Die Börsenaufsicht teilte am Donnerstag mit, dass Boeing 200 Millionen US-Dollar (rund 203 Millionen Euro) Strafe zahlen müsse und Muilenburg eine Million US-Dollar Strafe.

Tasmanien: 200 Wal-Kadaver werden aufs offene Meer geschafft

Hobart - Nach dem Tod von etwa 200 Grindwalen an einem Strand in Tasmanien sollen die meisten Tierkadaver ins offene Meer geschafft werden. Der Verwesungsprozess der riesigen Meeressäuger an Land sei zu langsam, zitierte der australische Sender ABC am Freitag einen Behördensprecher. Als vor genau zwei Jahren schon einmal Hunderte Wale in der gleichen Bucht an der Westküste gestrandet waren, hatten die Einsatzkräfte die meisten toten Tiere an dem Strand gelassen.

Leichtes Erdbeben in Südkärnten

Zell Pfarre - In Südkärnten hat sich Freitagfrüh ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 2,6 und wurden von einigen Menschen im Raum Zell-Pfarre (Bezirk Klagenfurt-Land) deutlich verspürt, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, informierte die ZAMG.

