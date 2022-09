Scheinreferenden in besetzten Gebieten in Ukraine begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In den von Moskau besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine haben am Freitag die Scheinreferenden über einen Beitritt der Regionen zur Russischen Föderation begonnen. Von einem historischen Tag sprach der Separatistenchef Denis Puschilin in der von Russland anerkannten "Volksrepublik Donezk". "Dieses Referendum ist entscheidend, es ist der Durchbruch in eine neue Realität", sagte er in einem im Nachrichtenkanal Telegram veröffentlichten Video.

Christian Stocker neuer ÖVP-Generalsekretär

Wien - ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hat den Abgeordneten Christian Stocker zum Generalsekretär der Volkspartei bestellt. Das teilte die Partei am Freitag in einer Aussendung mit. Nehammer bezeichnete ihn darin als "Wunschkandidaten". Der 62-jährige Jurist kommt aus Wiener Neustadt in Niederösterreich und ist seit 2019 Abgeordneter zum Nationalrat.

Edtstadler will Kontrolle für Bundesstaatsanwalt

Wien - In der Diskussion über die Schaffung einer unabhängigen Bundesstaatsanwaltschaft ist für Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) die Möglichkeit der parlamentarischen Kontrolle des Generalstaatsanwalts als Weisungsspitze unabdingbar. Das sei eine "conditio sine qua non" und "nicht verhandelbar", meinte sie am Freitag im Ö1-"Morgenjournal".

San Sebastian: Seidls "Sparta" kämpft um "Goldene Muschel"

San Sebastian - Am Samstagabend wird auf dem 70. Internationalen Filmfestival von San Sebastian die "Goldene Muschel" vergeben, und der österreichische Regisseur Ulrich Seidl liegt mit seinem neuen Film "Sparta" gut im Rennen. Im Rennen um den Hauptpreis des Wettbewerbs hat er allerdings starke Konkurrenz. Vor allem stechen in diesem Jahr drei junge spanische Regisseure hervor.

Abstürze: Boeing einigt sich mit Börsenaufsicht auf Strafe

Chicago - Der Luftfahrtkonzern Boeing wird im Streit mit der US-Börsenaufsicht SEC nach den zwei Abstürzen des Unglücksjets 737 Max eine hohe Millionensumme zahlen. Die SEC hatte dem Konzern und dem damaligen Boeing-Chef Dennis Muilenburg vorgeworfen, Investoren über die Sicherheit seiner 737 Max getäuscht zu haben. Die Börsenaufsicht teilte am Donnerstag mit, dass Boeing 200 Millionen US-Dollar (rund 203 Millionen Euro) Strafe zahlen müsse und Muilenburg eine Million US-Dollar Strafe.

Tasmanien: 200 Wal-Kadaver werden aufs offene Meer geschafft

Hobart - Nach dem Tod von etwa 200 Grindwalen an einem Strand in Tasmanien sollen die meisten Tierkadaver ins offene Meer geschafft werden. Der Verwesungsprozess der riesigen Meeressäuger an Land sei zu langsam, zitierte der australische Sender ABC am Freitag einen Behördensprecher. Als vor genau zwei Jahren schon einmal Hunderte Wale in der gleichen Bucht an der Westküste gestrandet waren, hatten die Einsatzkräfte die meisten toten Tiere an dem Strand gelassen.

Leichtes Erdbeben in Südkärnten

Zell Pfarre - In Südkärnten hat sich Freitagfrüh ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Magnitude von 2,6 und wurden von einigen Menschen im Raum Zell-Pfarre (Bezirk Klagenfurt-Land) deutlich verspürt, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik mit. Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten, informierte die ZAMG.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red