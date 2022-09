UNO-Kommission stellte Kriegsverbrechen in der Ukraine fest

Genf/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine hat es nach Einschätzung einer UNO-Untersuchungskommission Kriegsverbrechen gegeben. "Die Kommission hat festgestellt, dass Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen worden sind", sagte der Vorsitzende der UNO-Kommission, der Norweger Erik M�se, am Freitag im UNO-Menschenrechtsrat. Konkret nannte er etwa Luftangriffe auf bewohnte Gebiete, die große Anzahl an Erschießungen und Massengräbern.

Scheinreferenden in besetzten Gebieten in Ukraine begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In den von Moskau besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine haben am Freitag die Scheinreferenden über einen Beitritt der Regionen zur Russischen Föderation begonnen. Von einem historischen Tag sprach Separatistenchef Denis Puschilin in der von Russland anerkannten "Volksrepublik Donezk". "Dieses Referendum ist entscheidend, es ist der Durchbruch in eine neue Realität", sagte er in einem Video auf Telegram. International werden die Scheinreferenden nicht anerkannt.

Russlands entscheidende Kriegsziele in Gefahr

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Armee setzt die russischen Besatzer offenbar inzwischen in Gebieten unter Druck, die Moskau für seine Kriegsziele als entscheidend ansieht. So bröckle bereits die Verteidigungslinie, auf die sich die Russen nach jüngsten Gebietsverlusten im Nordosten zurückgezogen hatten, schreibt das Verteidigungsministerium in London am Freitag. Als Hinweis dafür sehen die Briten, dass die Ukrainer bereits Brückenköpfe am östlichen Ufer des Flusses Oskil errichtet haben.

Klimastreik-Demos in heimischen Großstädten und weltweit

Wien - Unter dem vom Klimastreik im März bekannten Motto "#PeopleNotProfit" haben die Fridays-For-Future-Bewegungen am Freitag zu weltweiten Klimademos aufgerufen. In Österreich fordern die Aktivisten eine "#EnergiewendeFürAlle". In Wien geht der Demozug ab 13.00 Uhr vom Bahnhof Wien Mitte über den Ring zum Heldenplatz. Auch in sechs weiteren Bundesländern wird u.a. für das ausstehende Klimaschutzgesetz auf die Straße gegangen. Graz machte bereits um 9.00 Uhr den Anfang.

Gerettete Grindwale in Tasmanien wieder an Strand gespült

Hobart - Weniger als zehn Grindwale sind nach einer Massenstrandung in Tasmanien noch am Leben: Am Donnerstag waren bereits etwa 30 Tiere wieder ins Meer geleitet worden, aber einige strandeten erneut, sagte der Leiter der tasmanischen Tierschutzbehörde, Brendon Clark. Die Vorfall in der Nähe der Bucht Macquarie Harbour versetzt Tierschützer seit Mittwoch in Alarmzustand. Luftaufnahmen zeigten dutzende schwarze Meeressäuger, die den Strand entlang an der Wasserlinie lagen.

Christian Stocker neuer ÖVP-Generalsekretär

Wien - ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hat den Abgeordneten Christian Stocker zum Generalsekretär der Volkspartei bestellt. Das teilte die Partei am Freitag in einer Aussendung mit. Nehammer bezeichnete ihn darin als "Wunschkandidaten". Der 62-jährige Jurist kommt aus Wiener Neustadt in Niederösterreich und ist seit 2019 Abgeordneter zum Nationalrat.

48 mögliche Brandstifter in Frankreich gefasst

Paris - Nach verheerenden Waldbränden in Frankreich diesen Sommer mit 65.000 Hektar zerstörten Naturflächen hat die Polizei inzwischen Dutzende mutmaßliche Brandstifter ermittelt. "Derzeit hat die Gendarmerie 48 Personen, die im Rahmen von etwa 40 durchgeführten Ermittlungen festgenommen wurden, und zwölf Verurteilungen", sagte Gendarmerie-Sprecherin Marie-Laure Pezant am Freitag dem Sender RTL in Paris.

Wieder Gefechte zwischen Armenien und Aserbaidschan

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Gut eine Woche nach der von Russland vermittelten Waffenruhe zwischen Armenien und Aserbaidschan wird an der Grenze der beiden Ex-Sowjetrepubliken wieder geschossen. Die Regierungen in Jerewan und Baku beschuldigten einander am Freitag, dass das jeweils andere Militär zuerst das Feuer eröffnet habe. Der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hatte dem Nachbarstaat zuvor bei der UNO-Generaldebatte "unsägliche Gräueltaten" vorgeworfen.

