Scheinreferenden in besetzten Gebieten in Ukraine begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In den von Moskau besetzten Gebieten im Osten und Süden der Ukraine haben am Freitag die Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland begonnen. Von einem historischen Tag sprach Separatistenchef Denis Puschilin in der von Russland anerkannten "Volksrepublik Donezk". "Dieses Referendum ist entscheidend, es ist der Durchbruch in eine neue Realität", sagte er in einem Video auf Telegram. Kiew spricht von einer "Propagandashow" des Kreml.

UNO-Kommission stellte Kriegsverbrechen in der Ukraine fest

Genf/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Im russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine hat es nach Einschätzung einer UNO-Untersuchungskommission Kriegsverbrechen gegeben. "Die Kommission hat festgestellt, dass Kriegsverbrechen in der Ukraine begangen worden sind", sagte der Vorsitzende der UNO-Kommission, der Norweger Erik M�se, am Freitag im UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Konkret nannte er etwa russische Luftangriffe auf bewohnte Gebiete, die große Anzahl an Erschießungen und Massengräbern.

Russlands entscheidende Kriegsziele in Gefahr

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die ukrainische Armee setzt die russischen Besatzer offenbar inzwischen in Gebieten unter Druck, die Moskau für seine Kriegsziele als entscheidend ansieht. So bröckle bereits die Verteidigungslinie, auf die sich die Russen nach jüngsten Gebietsverlusten im Nordosten zurückgezogen hatten, schreibt das Verteidigungsministerium in London am Freitag. Das russische Militär meldete unterdessen den Abschuss von drei ukrainischen Kampfjets innerhalb von 24 Stunden.

Klimastreik-Demos in heimischen Großstädten und weltweit

Wien - Unter dem vom Klimastreik im März bekannten Motto "#PeopleNotProfit" haben die Fridays-For-Future-Bewegungen am Freitag zu weltweiten Klimademos aufgerufen. In Österreich fordern die Aktivisten eine "#EnergiewendeFürAlle". In Wien geht der Demozug ab 13.00 Uhr vom Bahnhof Wien Mitte über den Ring zum Heldenplatz. Auch in sechs weiteren Bundesländern wird u.a. für das ausstehende Klimaschutzgesetz auf die Straße gegangen. Graz machte bereits um 9.00 Uhr den Anfang.

Christian Stocker neuer ÖVP-Generalsekretär

Wien - ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer hat den Abgeordneten Christian Stocker zum Generalsekretär der Volkspartei bestellt. Das teilte die Partei am Freitag in einer Aussendung mit. Nehammer bezeichnete ihn darin als "Wunschkandidaten". Der 62-jährige Jurist kommt aus Wiener Neustadt in Niederösterreich und ist seit 2019 Abgeordneter zum Nationalrat.

Mindestens 73 Tote nach Bootsunglück vor syrischer Küste

Damaskus - Beim Untergang eines aus dem Libanon kommenden Flüchtlingsbootes vor der Küste Syriens sind mindestens 73 Menschen ertrunken. 20 Überlebende des Unglücks würden im Krankenhaus der syrischen Hafenstadt Tartus behandelt, teilte das syrische Gesundheitsministerium am Freitag mit. An Bord des kleinen Bootes waren nach syrischen Angaben etwa 150 Menschen. Der libanesische Verkehrsminister Ali Hamie hatten von mehr als 100 Menschen gesprochen. Die meisten waren Libanesen und Syrer.

Salzburger Sozialreferent tritt nach Pflegeskandal zurück

Salzburg - Der Salzburger Sozialreferent und grüne Landessprecher LHStv. Heinrich Schellhorn hat am Freitag in einer "persönlichen Erklärung" seinen Rücktritt angekündigt. Der 61-Jährige zieht damit die Konsequenzen aus dem vor zwei Wochen bekannt gewordenen Pflegeskandal in einem Heim in der Stadt Salzburg. Über seine Nachfolge berät am Nachmittag der Landesausschuss - das zweithöchste Parteigremium im Land. Dem Vernehmen nach soll ihm Bürgerlisten-Stadträtin Martina Berthold folgen.

Stromausfälle durch "Fiona" auf Bermuda

Hamilton - Der Hurrikan "Fiona" hat auf den Bermudainseln für Stromausfälle gesorgt. Die Ausläufer des Sturms schnitten in dem britischen Überseegebiet mehr als 7.000 Menschen von der Stromversorgung ab, wie der Versorger am Freitag mitteilte. "Fiona" brachte heftige Windböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 150 Stundenkilometern und heftigen Regen mit sich. Das US-Hurrikanzentrum (NHC) stufte "Fiona" jedoch von der zweithöchsten Kategorie vier auf die Kategorie drei herab.

Wiener Börse weitet Kursverluste am Nachmittag aus

Wien - Die Wiener Börse hat die Kursverluste bis zum Nachmittag deutlich ausgeweitet. Der ATX rutschte um 3,26 Prozent auf 2.740,87 Punkte ab. Rezessionsängste und Zinssorgen sowie starke geopolitische Spannungen sorgen weiterhin für nervöse Stimmung an den Märkten. Ein weiterer Dämpfer kam am Vormittag von Datenseite: Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im September weiter verschlechtert. Ölaktien gaben nach. Schoeller-Bleckmann und OMV fielen jeweils rund 5,6 Prozent.

