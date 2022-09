Van der Bellen hofft auf "Mandat" in erstem Wahlgang

New York/Wien - Amtsinhaber Alexander Van der Bellen hofft darauf, bereits in der ersten Runde der Bundespräsidentenwahl am 9. Oktober "das Mandat für eine zweite Amtsperiode" zu bekommen. Das erklärte der Bundespräsident am Rande der UNO-Vollversammlung im APA-Gespräch. Warum er sich vor dem ersten Wahlgang keinen TV-Diskussionen mit den sechs Gegenkandidaten stellen wolle, rechtfertigte Van der Bellen geradezu lapidar: "Man kennt mich."

SPÖ und Liste Fritz finalisierten mit großen Zielen

Hall in Tirol/Innsbruck - SPÖ und Liste Fritz haben Samstagvormittag als letzte Parteien ihre finalen Veranstaltungen zur Tiroler Landtagswahl abgeliefert. Beide können auf Zugewinne hoffen und versprühten dementsprechend Optimismus. SP-Spitzenkandidat Georg Dornauer erwartet ein "Ende des schwarz-grünen Desasters", die Nummer eins der Liste Fritz, Andrea Haselwanter-Schneider, hält ein zweistelliges Ergebnis für möglich.

Zahl der Toten bei Bootsunglück vor Syrien auf 86 gestiegen

Kairo - Die Zahl der Toten nach dem Untergang eines Migrantenboots im Mittelmeer vor der syrischen Küste ist nach offiziellen Angaben auf 86 gestiegen. Das berichtete das syrische Staatsfernsehen am Samstag. Die syrischen Behörden hatten Donnerstagnachmittag vor der Hafenstadt Tartus nördlich des Libanon die ersten Leichen entdeckt. Überlebende gaben demnach an, dass das Boot am Dienstag vom Libanon nach Europa aufgebrochen sei. An Bord hätten sich etwa 120 bis 150 Menschen befunden.

Ukraine -Scheinreferenden in besetzten Regionen gehen weiter

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Washington - Ungeachtet von heftigem internationalen Protest hat in von Moskau besetzten ukrainischen Gebieten der zweite Tag der Scheinreferenden über einen Beitritt zu Russland begonnen. Russische Staatsmedien zeigten am Samstag erneut Bilder von Bürgern an Wahlurnen. Die völkerrechtswidrigen Abstimmungen in den ostukrainischen Gebieten Luhansk und Donezk sowie in Saporischschja und Cherson im Süden sind auf fünf Tage bis einschließlich kommenden Dienstag angesetzt.

Mann mit Machete bedrohte Lokalgäste in Wiener City

Wien - In einem Wiener Innenstadtlokal im Bermudadreieck hat ein Mann, der mit einer Machete bewaffnet war, die Betreiber und Gäste in Angst versetzt. In dem Bereich hat vor zwei Jahren ein Terrorist vier Menschen getötet. Als der 38-Jährige in der Nacht auf Freitag in das Lokal kam, sichtbar einen länglichen Gegenstand unter seiner Kleidung trug und mit dem Umbringen drohte, kam es zu einem Großaufgebot der Wiener Einsatzkräfte, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Ungarn plant Behörde zur Kontrolle von EU-Geldern

Budapest/Brüssel - Die ungarische Regierung hat auf Druck der EU ein zweites Gesetzespaket vorgelegt, mit dem der Missbrauch von EU-Geldern verhindert werden soll. Im Kern beinhaltet es den Aufbau einer Integritätsbehörde. Sie soll die Vorbeugung, Ermittlung und Korrektur von möglichem Betrug, Interessenskonflikten, Korruption und anderen Regelwidrigkeiten bei der Verwendung von EU-Geldern erleichtern. Die Gesetzesvorschläge wurden Freitagabend auf der Homepage des Parlaments veröffentlicht.

Villacher Juweliergeschäft von Einbrechern ausgeräumt

Villach - Zwei Täter sind in der Nacht auf Samstag beim Einbruch in ein Villacher Juweliergeschäft beobachtet worden. Wie die Polizei berichtete, brachen die Unbekannten gegen 3.15 Uhr die Eingangstüre auf, schlugen im Inneren mehrere Vitrinen ein und räumten den Inhalt in Plastiksäcke. Zeugen hörten den Alarm, sahen dann zwei Personen mit Säcken und Eisenstangen flüchten und verfolgten diese, während sie die Polizei alarmierten. Den Tätern gelang dennoch die Flucht.

Festnahme nach Einbrüchen in Autohäuser in NÖ, OÖ und Stmk.

St. Pölten/Graz/Linz - Insgesamt acht Einbrüche mit einem Gesamtschaden von rund 270.000 Euro hat ein 35-Jähriger in Autohäuser in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark verübt. Der Pole wurde im April in Rohrbach in Oberösterreich erwischt und festgenommen, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag berichtete. Der Verdächtige sitzt in der Justizanstalt Linz.

