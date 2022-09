Tiroler wählen Landtag neu

Innsbruck - In Tirol findet am Sonntag die mit Spannung erwartete Landtagswahl statt. 535.112 Menschen sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des 36 Mandate umfassenden Landtages zu entscheiden. Sieben Listen treten landesweit an, zwei weitere in einzelnen Bezirken. Im Zentrum des Interesses steht das Abschneiden der regierenden ÖVP bzw. ihres Spitzenkandidaten Anton Mattle, der Umfragen herbe Verluste prognostizieren.

Lawrow: Bewohner der Ostukraine wollen zu Russland gehören

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Washington - Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat Kritik an den Scheinreferenden in mehreren besetzten ostukrainischen Gebieten zurückgewiesen. Der "Wutausbruch" des Westen sei unbegründet, sagte Lawrow am Samstag bei der laufenden Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York. Die Bewohner der Regionen nähmen nur "ihr Land mit, in dem ihre Vorfahren seit Hunderten von Jahren leben."

Hunderte Festnahmen bei Anti-Kriegs-Protesten in Russland

Moskau - Die russische Polizei ist teils brutal gegen Teilnehmer von Anti-Kriegs-Protesten vorgegangen. Allein in Moskau gab es am Samstag bei einer Demonstration gegen die Teilmobilmachung in Russland für den Krieg in der Ukraine mehr als 100 Festnahmen. In St. Petersburg wurden in sozialen Netzwerken Videos veröffentlicht, die zeigten, wie Männer in Kampfuniform und mit Helm auf Demonstranten einknüppelten.

Parlamentswahlen in Italien könnten Rechtsrutsch bringen

Rom - Die Italiener wählen am Sonntag ein neues Parlament. Rund 50 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, 400 Abgeordnete und 200 Senatoren neu zu bestimmen. Infolge einer Verfassungsreform im Jahr 2020 schrumpft die Zahl der Parlamentssitze damit um ein Drittel. Als klare Favoritin gilt die Mitte-Rechts-Allianz um die Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni. Der 45-Jährigen werden gute Chancen eingeräumt, erste italienische Regierungschefin zu werden.

Schweizer stimmen über höheres Pensionsalter für Frauen ab

Bern - Die Schweizer stimmen am Sonntag über eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters für Frauen ab. Sie sollen künftig wie Männer bis 65 arbeiten, nicht mehr wie bisher bis 64. Abgestimmt wird auch über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1 Prozent, um die Pensionskasse AHV weiter zu stabilisieren. Nach Umfragen zeichnete sich eine Zustimmung zu den Vorlagen ab.

Hunderte Festnahmen bei regimekritischen Protesten im Iran

Teheran - Nach dem Tod einer jungen Frau im Iran sind erneut Tausende Menschen gegen das islamische Herrschaftssystem und die systematische Diskriminierung von Frauen auf die Straße gegangen. Hunderte wurden dabei festgenommen, wie die Behörden berichteten. Allein im Norden nahm die Polizei demnach am Samstag 739 Menschen in Gewahrsam, darunter 60 Frauen. Medienberichten zufolge gab es auch erneut Todesopfer, ihre Zahl blieb aber unklar.

Dutzende Todesopfer nach Bootsunglück vor Syrien

Kairo - Nach einem Bootsunglück vor der syrischen Küste ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Mehr als 90 Menschen seien dabei ums Leben gekommen und Dutzende würden noch vermisst, berichtete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete von 89 Todesopfern. Die Suche nach Opfern laufe noch.

Babis-Partei klarer Sieger der Kommunalwahlen in Tschechien

Prag - Die populistische Oppositionspartei ANO von Ex-Premier Andrej Babis ist als klarer Sieger aus Kommunalwahlen in Tschechien hervorgegangen. Laut vorläufigen Ergebnissen der Wahl, die am Samstag zu Ende gegangen ist, wurde ANO in neun bis zehn von 13 Kreisstädten stärkste Partei. Ob die Partei des wegen Betrugs angeklagten Ex-Regierungschefs schließlich tatsächlich die Bürgermeister dieser Städte stellen wird, hängt von den lokalen Koalitionsverhandlungen ab.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red