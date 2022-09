Parlamentswahlen in Italien könnten Rechtsrutsch bringen

Rom - Die Italiener wählen am Sonntag ein neues Parlament. Rund 50 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, 400 Abgeordnete und 200 Senatoren neu zu bestimmen. Infolge einer Verfassungsreform im Jahr 2020 schrumpft die Zahl der Parlamentssitze damit um ein Drittel. Als klare Favoritin gilt die Mitte-Rechts-Allianz um die Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni. Der 45-Jährigen werden gute Chancen eingeräumt, erste italienische Regierungschefin zu werden.

Mehr als 700 Festnahmen bei Protesten in Russland

Moskau - Bei neuen Protesten in Russland gegen die von Kremlchef Wladimir Putin angeordnete Teilmobilmachung für seinen Krieg gegen die Ukraine sind mehr als 700 Menschen festgenommen worden. Das Menschenrechtsportal ovd.info berichtete am Abend in Moskau von landesweit 747 Festnahmen in insgesamt 32 Städten. Allein für die russische Hauptstadt Moskau wurden mindestens 380 Festnahmen angegeben - und für St. Petersburg 125.

Selenskyj fordert Russen mit Nachdruck zur Fahnenflucht auf

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Teilmobilmachung in Russland für den Krieg gegen sein Land als ein "Verbrechen" verurteilt und Moskaus Kämpfer zum Aufgeben aufgefordert. Es sei besser, die Einberufung abzulehnen, als auf fremder Erde als Kriegsverbrecher zu sterben, sagte Selenskyj am Samstagabend in einer Videobotschaft in russischer Sprache. Er bot russischen Soldaten an, sich freiwillig in Kriegsgefangenschaft zu begeben. Sie würden zivilisiert behandelt.

Schweizer stimmen über höheres Pensionsalter für Frauen ab

Bern - Die Schweizer stimmen am Sonntag über eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters für Frauen ab. Sie sollen künftig wie Männer bis 65 arbeiten, nicht mehr wie bisher bis 64. Abgestimmt wird auch über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1 Prozent, um die Pensionskasse AHV weiter zu stabilisieren. Nach Umfragen zeichnete sich eine Zustimmung zu den Vorlagen ab.

Südkoreanische Armee: Nordkorea feuert Rakete ab

Seoul - Nordkorea hat am Sonntag eine ballistische Rakete abgefeuert. Der südkoreanische Generalstab teilte mit, die Rakete sei Richtung Osten ins Meer abgefeuert worden. Um was für eine Rakete es sich handelte, war zunächst unklar. Der Raketenstart erfolgte wenige Tage nach der Ankunft eines atomgetriebenen US-Flugzeugträgers in der Region für gemeinsame Militärübungen mit Südkorea.

Wirbelsturm "Fiona" richtet Schäden in Kanada an

Halifax - Mit heftigen Regenfällen und Sturmfluten hat Wirbelsturm "Fiona" entlang Kanadas Ostküste Schäden angerichtet. In einigen Gebieten wurde der Notstand ausgerufen. Stark betroffen war etwa der Küstenort Port aux Basques in der Provinz Neufundland und Labrador, wo mehrere Häuser von hohen Wellen weggerissen wurden. Die Polizei hatte die Bewohner zuvor angewiesen, Gefahrenzonen zu verlassen.

Hunderte Festnahmen bei regimekritischen Protesten im Iran

Teheran - Nach dem Tod einer jungen Frau im Iran sind erneut Tausende Menschen gegen das islamische Herrschaftssystem und die systematische Diskriminierung von Frauen auf die Straße gegangen. Hunderte wurden dabei festgenommen, wie die Behörden berichteten. Allein im Norden nahm die Polizei demnach am Samstag 739 Menschen in Gewahrsam, darunter 60 Frauen. Medienberichten zufolge gab es auch erneut Todesopfer, ihre Zahl blieb aber unklar.

Dutzende Todesopfer nach Bootsunglück vor Syrien

Kairo - Nach einem Bootsunglück vor der syrischen Küste ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Mehr als 90 Menschen seien dabei ums Leben gekommen und Dutzende würden noch vermisst, berichtete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete von 89 Todesopfern. Die Suche nach Opfern laufe noch.

