Parlamentswahlen in Italien begonnen

Rom - In Italien hat die Parlamentswahl begonnen. Seit 07.00 Uhr sind die rund 61.000 Wahllokale geöffnet. 50 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über 400 Abgeordnete und 200 Senatoren neu zu bestimmen. Die Wahllokale sind am heutigen Sonntag bis 23.00 Uhr offen. Zwischendurch werden Angaben über die Wahlbeteiligung veröffentlicht. Nachwahlbefragungen werden nach Wahlschluss veröffentlicht. Mit einem Ergebnis wird erst am Montagvormittag gerechnet.

Tirol-Wahl: Urnengang gestartet, Wahllokale geöffnet

Innsbruck - Die Tiroler Landtagswahl hat begonnen. 535.112 Menschen sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des 36 Mandate umfassenden Landtages zu entscheiden. Im Großteil der insgesamt 789 Wahllokale in allen 277 Gemeinden konnte ab 8.00 Uhr gewählt werden. Die meisten Wahllokale schließen zwischen 14.00 und 15.00 Uhr ihre Pforten, die letzten um 17.00 Uhr.

Berichte: Mehr als 40 Tote bei Protesten im Iran

Teheran - Bei den andauernden regimekritischen Protesten im Iran sind Medienberichten zufolge 41 Menschen getötet worden. Das meldete der iranische Staatssender IRIB am Sonntag, eine offizielle Bestätigung lag aber nicht vor. Die Proteste, die durch den Tod einer jungen Frau ausgelöst worden waren, gingen demnach auch in der Nacht weiter.

Schweizer stimmen über höheres Pensionsalter für Frauen ab

Bern - Die Schweizer stimmen am Sonntag über eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters für Frauen ab. Sie sollen künftig wie Männer bis 65 arbeiten, nicht mehr wie bisher bis 64. Abgestimmt wird auch über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1 Prozent, um die Pensionskasse AHV weiter zu stabilisieren. Nach Umfragen zeichnete sich eine Zustimmung zu den Vorlagen ab.

Wirbelsturm "Fiona" richtet Schäden in Kanada an

Halifax - Mit heftigen Regenfällen und Sturmfluten hat der Wirbelsturm "Fiona" entlang der kanadischen Ostküste schwere Schäden angerichtet. In einigen Gebieten wurde der Notstand ausgerufen. Hunderttausende Menschen waren ohne Strom. Der kanadische Premier Justin Trudeau kündigte am Samstag rasche Hilfe für die betroffenen Regionen an. Auch das Militär sollte bei den Aufräumarbeiten eingesetzt werden.

Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig Angriffe vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Russische Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Militärs binnen 24 Stunden Dutzende Raketen- und Luftangriffe auf zivile und militärische Ziele ausgeübt. Betroffen gewesen seien unter anderem 35 Siedlungen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti wiederum meldete am Sonntag unter Berufung auf nicht näher identifizierte Informanten, ukrainische Truppen hätten Getreidespeicher und Lagerhallen für Düngemittel beschossen.

Babis-Partei klarer Sieger der Kommunalwahlen in Tschechien

Prag - Die populistische Oppositionspartei ANO von Ex-Premier Andrej Babis hat die Kommunalwahlen in Tschechien, die am Samstag zu Ende gegangen sind, in acht von 13 Kreisstädten für sich entschieden. In fünf Großstädten, darunter Prag und Brünn (Brno), landeten die Parteien der Regierungskoalition des konservativen, tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala an der ersten Stelle. Sowohl Babis als auch Fiala zeigten sich zufrieden. Stark schnitt auch die rechtsextreme SPD ab.

Tote durch Unwetter in Venezuela

Caracas - In Venezuela sind mindestens sieben Mitglieder einer Methodistenkirche ums Leben gekommen, die von einem Unwetter überrascht wurden. Wie der Gouverneur des westlichen Teilstaates T�chira, Freddy Bernal, am Samstag auf Twitter mitteilte, hatten sich in einer Bergregion in den Anden am Freitag 36 Gemeindemitglieder versammelt, als starke Regenfälle plötzlich Überschwemmungen verursachten. Einige der Gläubigen, die in einem Fluss badeten, wurden von der Strömung mitgerissen.

