Tirol-Wahl: Urnengang gestartet, Wahllokale geöffnet

Innsbruck - Die Tiroler Landtagswahl hat begonnen. 535.112 Menschen sind aufgerufen, über die Zusammensetzung des 36 Mandate umfassenden Landtages zu entscheiden. Im Großteil der insgesamt 789 Wahllokale in allen 277 Gemeinden konnte ab 8.00 Uhr gewählt werden. Die meisten Wahllokale schließen zwischen 14.00 und 15.00 Uhr ihre Pforten, die letzten um 17.00 Uhr.

Berichte: Mehr als 40 Tote bei Protesten im Iran

Teheran - Bei den andauernden regimekritischen Protesten im Iran sind Medienberichten zufolge 41 Menschen getötet worden. Das meldete der iranische Staatssender IRIB am Sonntag, eine offizielle Bestätigung lag aber nicht vor. Die Proteste, die durch den Tod einer jungen Frau ausgelöst worden waren, gingen demnach auch in der Nacht weiter.

Ungarn plant Behörde zur Kontrolle von EU-Geldern

Budapest/Brüssel - Die ungarische Regierung hat auf Druck der EU ein zweites Gesetzespaket vorgelegt, mit dem der Missbrauch von EU-Geldern verhindert werden soll. Im Kern beinhaltet es den Aufbau einer Integritätsbehörde. Sie soll die Vorbeugung, Ermittlung und Korrektur von möglichem Betrug, Interessenskonflikten, Korruption und anderen Regelwidrigkeiten bei der Verwendung von EU-Geldern erleichtern. Die Gesetzesvorschläge wurden Freitagabend auf der Homepage des Parlaments veröffentlicht.

Südkoreanische Armee: Nordkorea feuert Rakete ab

Seoul - Nordkorea hat am Sonntag wieder einmal eine ballistische Rakete abgefeuert. Der südkoreanische Generalstab teilte mit, die Kurzstreckenrakete sei in Richtung Osten aufs Meer abgefeuert worden. Der Raketenstart erfolgte wenige Tage nach der Ankunft eines atomgetriebenen US-Flugzeugträgers in der Region für gemeinsame Militärübungen mit Südkorea.

Schweizer stimmen über höheres Pensionsalter für Frauen ab

Bern - Die Schweizer stimmen am Sonntag über eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters für Frauen ab. Sie sollen künftig wie Männer bis 65 arbeiten, nicht mehr wie bisher bis 64. Abgestimmt wird auch über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1 Prozent, um die Pensionskasse AHV weiter zu stabilisieren. Nach Umfragen zeichnete sich eine Zustimmung zu den Vorlagen ab.

Wirbelsturm "Fiona" richtet Schäden in Kanada an

Halifax - Mit heftigen Regenfällen und Sturmfluten hat der Wirbelsturm "Fiona" entlang der kanadischen Ostküste schwere Schäden angerichtet. In einigen Gebieten wurde der Notstand ausgerufen. Hunderttausende Menschen waren ohne Strom. Der kanadische Premier Justin Trudeau kündigte am Samstag rasche Hilfe für die betroffenen Regionen an. Auch das Militär sollte bei den Aufräumarbeiten eingesetzt werden.

Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig Angriffe vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau/New York - Russische Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Militärs binnen 24 Stunden Dutzende Raketen- und Luftangriffe auf zivile und militärische Ziele ausgeübt. Betroffen gewesen seien unter anderem 35 Siedlungen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Nowosti wiederum meldete am Sonntag unter Berufung auf nicht näher identifizierte Informanten, ukrainische Truppen hätten Getreidespeicher und Lagerhallen für Düngemittel beschossen.

Zwei Tote bei Taifun in Japan

Tokio - Bei einem Taifun in Japan sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei dem zweiten Toten handle es sich um einen Mann aus der Stadt Fukuroi in der Präfektur Shizuoka, dessen Auto überflutet wurde, wie der Katastrophenschutz am Sonntag mitteilte. Bereits am Samstag war bekannt geworden, dass ein Mann infolge des Taifuns gestorben war. Sein Haus war von einem Erdrutsch getroffen worden.

