Parlamentswahlen in Italien begonnen

Rom - In Italien hat die Parlamentswahl begonnen. Seit 07.00 Uhr sind die rund 61.000 Wahllokale geöffnet. 50 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über 400 Abgeordnete und 200 Senatoren neu zu bestimmen. Die Wahllokale sind am heutigen Sonntag bis 23.00 Uhr offen. Zwischendurch werden Angaben über die Wahlbeteiligung veröffentlicht. Nachwahlbefragungen werden nach Wahlschluss veröffentlicht. Mit einem Ergebnis wird erst am Montagvormittag gerechnet.

Tirol-Wahl: Urnengang läuft, Spitzenkandidaten optimistisch

Innsbruck - Die Tiroler Landtagswahl ist in vollem Gange. Bei großteils bewölktem, trübem Wetter schritten die Spitzenkandidaten für einen der spannendsten Tiroler Urnengänge aller Zeiten bis Mittag zu den Stimmabgaben - und zeigten sich unisono optimistisch und frohen Mutes. Sogar der schwer unter Druck stehende ÖVP-Kandidat Anton Mattle gab in seiner Heimatgemeinde Galtür an zu glauben, dass sich ein "guter '3er'", also ein Ergebnis über 30 Prozent, ausgehe.

IHS-Chef erwartet noch höhere Inflation

Kiew (Kyjiw)/Moskau - IHS-Direktor Klaus Neusser glaubt, dass die Maßnahmen der EZB gegen die Inflation noch ein halbes oder ein Jahr brauchen werden, bis die Wirkung sichtbar wird. Auf den Energiemärkten werde es wohl keine weiteren gravierenden Preissteigerungen geben, aber "es ist noch nicht alles bei den Konsumenten angekommen", sagte Neusser am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". "Also da kommt noch etwas, aber dann nachher sollte es eigentlich abflauen".

Zwei Frauen verunglückten bei Klettertour in der Steiermark

Stainach/Wien/St. Pölten - Zwei Frauen sind am Samstag bei einer Klettertour in der Steiermark abgestürzt und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, handelt es sich um eine 50 Jahre alte Wienerin und eine 44-Jährige aus St. Pölten. Sie wurden am Samstagabend als abgängig gemeldet, bei einer groß angelegten Suchaktion im Bereich Gindlhorn im Gemeindegebiet von Stainach-Pürgg (Bezirk Liezen) wurden sie gegen 22.45 Uhr tot aufgefunden.

Zwei Bergsteiger auf Gran Sasso-Massiv in den Tod gestürzt

Rom - Zwei Bergsteiger sind am Gran Sasso-Massiv in Mittelitalien tödlich verunglückt. Beim Abstieg rutschten ein 55-jähriger Römer und ein 42-jähriger Toskaner aus und stürzten in die Tiefe, berichteten italienische Medien. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatten sich die Wetterbedingungen verschlechtert. Die beiden Bergsteiger waren am Samstag zu einem Kletterausflug auf dem Gran Sasso aufgebrochen, doch am Abend kehrten sie nicht mehr nach Hause zurück.

Trend: Schweizer stimmten für höheres Frauen-Pensionsalter

Bern - Die Schweizer haben laut einer Hochrechnung einer Erhöhung des Pensionsalters für Frauen von 64 auf 65 Jahre knapp zugestimmt. Bei der Volksabstimmung am Sonntag votierten den Hochrechnungen zufolge 51 Prozent der Wähler für die Initiative. Um die Rentenkasse zusätzlich zu stabilisieren, soll die Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1 Prozent erhöht werden. Für diesen Schritt stimmten laut Hochrechnung 56 Prozent.

Ungarn plant Behörde zur Kontrolle von EU-Geldern

Budapest/Brüssel - Die ungarische Regierung hat auf Druck der EU ein zweites Gesetzespaket vorgelegt, mit dem der Missbrauch von EU-Geldern verhindert werden soll. Im Kern beinhaltet es den Aufbau einer Integritätsbehörde. Sie soll die Vorbeugung, Ermittlung und Korrektur von möglichem Betrug, Interessenskonflikten, Korruption und anderen Regelwidrigkeiten bei der Verwendung von EU-Geldern erleichtern. Die Gesetzesvorschläge wurden Freitagabend auf der Homepage des Parlaments veröffentlicht.

Südkoreanische Armee: Nordkorea feuert Rakete ab

Seoul - Nordkorea hat am Sonntag wieder einmal eine ballistische Rakete abgefeuert. Der südkoreanische Generalstab teilte mit, die Kurzstreckenrakete sei in Richtung Osten aufs Meer abgefeuert worden. Der Raketenstart erfolgte wenige Tage nach der Ankunft eines atomgetriebenen US-Flugzeugträgers in der Region für gemeinsame Militärübungen mit Südkorea.

