Tirol-Wahl: Schwere ÖVP-Niederlage - Blaue stark

Innsbruck - Die ÖVP hat bei der Landtagswahl in Tirol das schlechteste Ergebnis aller Zeiten eingefahren und geht dennoch einigermaßen zufrieden aus dem Wahlsonntag heraus. Denn die knapp 35 Prozent, die sich aktuell abzeichnen, sind besser, als es die Umfragen nahe gelegt hatten und es geht sich eine Zweier-Koalition mit der SPÖ aus. Zu der sind die Sozialdemokraten bereit, auch wenn sie mit Platz drei enttäuschten.

Bundes-ÖVP freut sich über ersten Platz in Tirol

Wien/Innsbruck - VP-Generalsekretär Christian Stocker hat die Verluste der ÖVP in Tirol kleingeredet und auf den ersten Platz verwiesen. "Die Volkspartei bleibt weiterhin die mit Abstand stärkste Kraft in Tirol, mit deutlichem Abstand zu allen anderen Parteien." Spitzenkandidat Anton Mattle habe sich zum Ziel gesetzt, die 30 Prozent zu überspringen und das sei deutlich gelungen. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch führte die Verluste von ÖVP und Grünen auf Arroganz und Hochmut zurück.

Italien wählt ein neues Parlament

Rom - In Italien finden am heutigen Sonntag Parlamentswahlen statt. Seit 07.00 Uhr sind die rund 61.000 Wahllokale geöffnet. 50 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, 400 Abgeordnete und 200 Senatoren neu zu bestimmen. Die Wahllokale sind noch bis 23.00 Uhr geöffnet. Zunächst zeichnete sich eine niedrige Wahlbeteiligung ab. Nachwahlbefragungen werden nach Wahlschluss veröffentlicht. Mit einem Ergebnis wird erst am Montagvormittag gerechnet.

Warnschüsse bei Anti-Kriegs-Protest in Russland

Moskau - Die von Kremlchef Wladimir Putin angeordnete Teilmobilmachung im Angriffskrieg gegen die Ukraine hat am Wochenende für weiteren Ärger und neue Proteste in Russland gesorgt. In der Teilrepublik Dagestan im Kaukasus gingen Polizisten nach Angaben von Bürgerrechtlern mit Warnschüssen gegen Demonstranten vor. Am Samstag wurden bei Anti-Kriegs-Protesten in über 30 russischen Städten mehr als 780 Menschen festgenommen, wie die unabhängige Organisation OVD-Info berichtete.

Schweizer stimmen für höheres Frauen-Pensionsalter

Bern - Die Schweizer haben einer Erhöhung des Pensionsalters für Frauen von 64 auf 65 Jahre äußerst knapp zugestimmt. Bei der Volksabstimmung am Sonntag votierten dem vorläufigen amtlichen Ergebnis zufolge 51 Prozent der Wähler für diese Initiative. Für ausreichende Mittel in der Pensionskasse soll auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 7,7 auf 8,1 Prozent sorgen. Für diesen Schritt stimmten 56 Prozent.

Mehr als 40 Tote bei Protesten im Iran

Teheran - Nach dem Tod einer jungen Frau im Iran sind am Wochenende Tausende Menschen gegen das islamische Herrschaftssystem und die systematische Diskriminierung von Frauen auf die Straße gegangen. Zugleich meldeten iranische Staatsmedien am Sonntag Gegendemonstrationen in der Hauptstadt Teheran und anderen Städten. An den Versammlungen hätten Tausende Menschen teilgenommen, um die andauernden Proteste von Regimekritikern zu verurteilen, hieß es.

Supertaifun "Noru" auf Philippinen getroffen

Manila - Der Supertaifun "Noru" ist am Sonntag auf die Philippinen getroffen und hat für heftige Winde und starke Regenfälle auf der stark bevölkerten Hauptinsel Luzon gesorgt. Der tropische Wirbelsturm traf laut staatlichem Wetterdienst um 17.30 Uhr (Ortszeit, 11.30 Uhr MESZ) in der Gemeinde Burdeos auf den Polillo-Inseln auf Land. Demnach erreichte "Noru" Windgeschwindigkeiten von 195 Stundenkilometern, als er auf den Inselstaat zusteuerte.

Corona-Zahlen zeigen weiterhin Tendenz zum Anstieg

Wien - Zwar ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen von Samstag auf Sonntag wieder rückläufig gewesen, allerdings im Vergleich zur vergangenen Woche zeigte sich eine Zunahme. 6.633 Neuansteckungen waren es heute, vor sieben Tagen lag der Wert noch bei 4.696 Fällen. Auch bei der Zahl der aktiv Infizierten zeigte sich die Tendenz, dass sich wieder mehr Menschen in Österreich mit SARS-CoV-2 anstecken. Derzeit gibt es in Österreich 69.429 aktive Fälle, um 3.851 mehr als am Tag zuvor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red