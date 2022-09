Melonis Rechtsallianz siegt bei Parlamentswahl in Italien

Rom - Bei den Parlamentswahlen in Italien zeichnet sich ein klarer Wahlsieg der Mitte-Rechts-Allianz um die Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni ab. Meloni erhob in der Nacht auf Montag bereits Anspruch auf die Regierungsbildung. Ihr Mitte-Rechts-Block dürfte laut Hochrechnungen auf rund 44 Prozent der Stimmen kommen. Das dürfte dank des Wahlrechts in beiden Kammern des Parlaments für eine bequeme Mehrheit reichen.

Tirol-Wahl: ÖVP stellt Team auf

Innsbruck - Die ÖVP stellt heute die Weichen nach der Tiroler Landtagswahl. Der Parteivorstand trat am Vormittag zusammen, um ein Sondierungsteam für die Regierungsverhandlungen zu fixieren. Am wahrscheinlichsten ist unverändert eine Koalition mit der SPÖ, auch wenn bei dieser nach dem enttäuschenden Abschneiden vom Sonntag Katzenjammer herrscht.

Energiekostenausgleich kann bis März 2023 eingelöst werden

Wien - Österreichs Haushalte haben laut Finanzministerium in Summe bisher rund 2,6 Millionen Energiegutscheine eingereicht. Jene, die ihren Gutschein noch nicht eingelöst haben oder einen neuen beantragen müssen, etwa weil der Gutschein verloren gegangen oder nicht angekommen ist, sollen auch mehr Zeit bekommen, dies nachzuholen. Neue Gutscheine können bis 31. Oktober beantragt und noch bis 31. März 2023 eingelöst werden.

Mehrere Tote und Verletzte bei Schüssen in russischer Schule

Moskau - Bei Schüssen in einer Schule in der russischen Stadt Ischewsk sind nach Behördenangaben am Montag mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Das nationale Ermittlungskomitee sprach von neun Toten, darunter fünf Kinder, zwei Lehrer und zwei Wachleute. Das Innenministerium der Republik Udmurtien hatte zuvor von sechs Toten und 20 Verletzten gesprochen. Der mutmaßliche Täter tötete sich selbst, wie das Innenministerium der Region bestätigte.

Russland: Mann eröffnete in Einberufungsstelle das Feuer

Moskau/Irkutsk/London - Im Zuge der von vielen Russen abgelehnten Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine hat ein Reservist auf den Leiter einer Einberufungsstelle geschossen und den Mann schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der ostsibirischen Stadt Ust-Ilimsk im Gebiet Irkutsk, wie der Gouverneur der Region, Igor Kobsew, am Montag im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte. Der 25 Jahre alte Reservist, der zum Kriegsdienst in der Ukraine eingezogen werden sollte, wurde festgenommen.

Zwei weitere Massengräber in Isjum entdeckt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der zurückeroberten Stadt Isjum im Osten der Ukraine sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zwei weitere Massengräber gefunden worden. Es gehe um "große Gräber mit Hunderten von Menschen", sagte Selenskyj in einem am Sonntagabend (Ortszeit) veröffentlichten Interview mit US-Sender CBS. Er forderte zudem eine Fortsetzung der Sanktionen gegen Russland. "Diese Sanktionen werden sowohl politische als auch finanzielle Auswirkungen haben."

Festnahme nach Tötung von Escort-Dame in OÖ

Ternberg - Die Polizei hat am Sonntag eine Escort-Dame tot in einer Wohnung in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) gefunden. Ein 34-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen und ist geständig. Der Mann hatte die Frau am Samstag via Internet in seine Wohnung bestellt. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung, berichtete die oö. Polizei am Montag. Dabei soll der Beschuldigte die Frau unter massiver Gewalteinwirkung getötet haben.

16-jähriger Fußgänger auf Innkreisautobahn getötet

Haag am Hausruck - Ein 16-jähriger Fußgänger ist Sonntagfrüh auf der A8 bei Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) von einem Auto erfasst und getötet worden. Eine 19-jährige Deutsche fuhr gegen 5.40 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Sattledt, als plötzlich vor ihr der Jugendliche stand. Der Teenager wurde zu Boden geschleudert. Laut Zeugen wurde er noch von einem weiteren Fahrzeug überrollt und mitgeschleift. Der 16-Jährige starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red