Melonis Rechtsallianz siegt bei Parlamentswahl in Italien

Rom - Bei den Parlamentswahlen in Italien zeichnet sich ein klarer Wahlsieg der Mitte-Rechts-Allianz um die Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni ab. Meloni, deren postfaschistische Partei Fratelli d ́Italia der klare Sieger der Wahl ist, erhob in der Nacht auf Montag Anspruch auf die Regierungsbildung. Ihr Mitte-Rechts-Block kommt laut Hochrechnungen auf rund 44 Prozent der Stimmen. Das dürfte dank des Wahlrechts in beiden Kammern des Parlaments für eine bequeme Mehrheit reichen.

Tiroler ÖVP lässt alle außer der FPÖ im Koalitionspoker

Innsbruck - Die ÖVP wird mit allen Parteien außer der FPÖ Sondierungen über die Bildung der neuen Tiroler Landesregierung führen. Das kündigte Parteichef Anton Mattle Montagmittag in einer Pressekonferenz nach dem Landesparteivorstand an. Ob es zu einer Zweier-Variante mit der SPÖ oder eine Dreier-Koalition kommt, werde von den inhaltlichen Schnittmengen abhängen.

Antrag auf U-Haft nach Tötung von Escort-Dame in OÖ

Ternberg - Die Staatsanwaltschaft Steyr hat am Montag die U-Haft für einen 34-jähriger Verdächtigen beantragt, der am Wochenende eine Escort-Dame in einer Wohnung in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) getötet haben soll. Der Mann hatte die Frau am Samstag via Internet in seine Wohnung bestellt. Dort dürfte es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, berichtete die oö. Polizei. Dabei soll der Beschuldigte die Rumänin unter massiver Gewalteinwirkung getötet haben.

Kreml bezeichnet Bluttat in Schule als "terroristischen Akt"

Moskau - Der Kreml hat die tödlichen Schüsse in einer russischen Schule als einen "terroristischen Akt" bezeichnet. "Präsident (Wladimir) Putin ist in tiefer Trauer im Zusammenhang mit dem Tod von Menschen, von Kindern in der Schule, wo der terroristische Akt geschehen ist", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Bei dem Überfall auf die Schule in Ischewsk in der westrussischen Republik Udmurtien soll es 13 Todesopfer gegeben haben. Der Täter habe sich selbst getötet, hieß es.

Mindestens sechs Tote durch Taifun "Noru" auf Philippinen

Manila - Durch den Taifun "Noru" sind auf den Philippinen mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden am Montag mitteilten, starben in einem überfluteten Dorf fünf Rettungskräfte. Ein älterer Mann starb bei einem Erdrutsch. Der von heftigen Regenfällen und Windböen auf der Hauptinsel Luzon begleitete Taifun ist der bisher stärkste Sturm, der die Philippinen in diesem Jahr getroffen hat.

Russland: Mann eröffnete in Einberufungsstelle das Feuer

Moskau/Irkutsk/London - Im Zuge der von vielen Russen abgelehnten Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine hat ein Reservist auf den Leiter einer Einberufungsstelle geschossen und den Mann schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich in der ostsibirischen Stadt Ust-Ilimsk im Gebiet Irkutsk, wie der Gouverneur der Region, Igor Kobsew, am Montag im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte. Der 25 Jahre alte Reservist, der zum Kriegsdienst in der Ukraine eingezogen werden sollte, wurde festgenommen.

Zwei Tote bei Wirbelsturm "Fiona" in Kanada

Montreal/San Juan - Beim Wirbelsturm "Fiona" in Kanada sind nach Behördenangaben zwei Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Neufundland und Labrador an der kanadischen Ostküste wurde demnach die Leiche einer 73-Jährigen gefunden, die von den Fluten fortgerissen worden war. Laut örtlichen Behörden starb zudem ein Mensch in der Provinz Prince Edward Island. Der Tropensturm "Ian" wurde unterdessen ist auf seinem Weg nach Kuba zu einem Hurrikan der Kategorie eins hochgestuft.

US-Vorstoß bei UNO zu Menschenrechtsverletzungen in China

Genf - Nach einem UNO-Bericht über mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der chinesischen Region Xinjiang haben die USA den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu einer Debatte über Rechtsverletzungen dort aufgefordert. Washington legte am Montag einen entsprechenden Resolutionsentwurf vor. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Menschenrechtsrats, dass ein solches Vorhaben auf China abzielt.

Wiener Börse tendiert am Montag im Verlauf mit Verlusten

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf mit Abgaben präsentiert. Der heimische Leitindex ATX verlor um kurz vor 14 Uhr 0,70 Prozent auf 2.712,47 Einheiten. Konjunkturdaten zeichneten zuletzt ein trübes Bild. So hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im September deutlich verschlechtert. Unter den Einzelwerten sackten Schoeller-Bleckmann nach ihrem Kursrutsch am Freitag erneut ab und zwar um knapp fünf Prozent.

