Melonis Rechtsallianz siegt bei Parlamentswahl in Italien

Rom - Bei den Parlamentswahlen in Italien zeichnet sich ein klarer Wahlsieg der Mitte-Rechts-Allianz um die Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni ab. Meloni, deren postfaschistische Partei Fratelli d ́Italia der klare Sieger der Wahl ist, erhob in der Nacht auf Montag Anspruch auf die Regierungsbildung. Ihr Mitte-Rechts-Block kommt laut Hochrechnungen auf rund 44 Prozent der Stimmen. Das dürfte dank des Wahlrechts in beiden Kammern des Parlaments für eine bequeme Mehrheit reichen.

Tiroler ÖVP lässt alle außer der FPÖ im Koalitionspoker

Innsbruck - Die ÖVP wird mit allen Parteien außer der FPÖ Sondierungen über die Bildung der neuen Tiroler Landesregierung führen. Das kündigte Parteichef Anton Mattle Montagmittag in einer Pressekonferenz nach dem Landesparteivorstand an. Ob es zu einer Zweier-Variante mit der SPÖ oder eine Dreier-Koalition kommt, werde von den inhaltlichen Schnittmengen abhängen.

Ukraine - Scheinreferenden vor Ende - IAEA will AKW-Dialog

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Ende der Scheinreferenden in den besetzten Gebieten der Ukraine an diesem Dienstag steht ein rascher Anschluss an Russland bevor. Nach Angaben der Organisatoren soll in den besetzten Gebieten in der Ost- und Südukraine eine Mindestbeteiligung von 50 Prozent erreicht worden sein. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) setzte sich unterdessen für weitere Gespräche über eine Waffenstillstandszone um das ukrainische AKW Saporischschja ein.

Ermittler: 15 Todesopfer bei Schüssen in russischer Schule

Moskau - Die Zahl der gemeldeten Todesopfer bei Schüssen in einer russischen Schule ist am Montag auf 15 gestiegen. Das teilte das nationale Ermittlungskomitee in neuen Angaben mit. Unter den Toten seien 11 Kinder. Außerdem tötete der Täter sich selbst, wie die Behörden mitteilten. Zuvor war von 13 Toten die Rede gewesen, darunter mindestens zwei Lehrer und zwei Wachleute.

Antrag auf U-Haft nach Tötung von Escort-Dame in OÖ

Ternberg - Die Staatsanwaltschaft Steyr hat am Montag die U-Haft für einen 34-jähriger Verdächtigen beantragt, der am Wochenende eine Escort-Dame in einer Wohnung in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) getötet haben soll. Der Mann hatte die Frau am Samstag via Internet in seine Wohnung bestellt. Dort dürfte es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, berichtete die oö. Polizei. Dabei soll der Beschuldigte die Rumänin unter massiver Gewalteinwirkung getötet haben.

Mehrheit in Kuba für Ehe für alle

Havanna - Die Kubaner haben in einem Referendum laut Regierungsangaben für die Ehe für alle und die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare gestimmt. Demnach entschied sich eine große Mehrheit der Wahlberechtigten für ein neues Familiengesetz, das nun in Kraft treten kann. Das Gesetz sieht auch die Möglichkeit der Leihmutterschaft und der Erziehungsberechtigung für nicht-biologische Eltern sowie Maßnahmen zum Schutz der Rechte von Kindern und Senioren vor.

Zwei Tote bei Wirbelsturm "Fiona" in Kanada

Montreal/San Juan - Beim Wirbelsturm "Fiona" in Kanada sind nach Behördenangaben zwei Menschen ums Leben gekommen. In der Provinz Neufundland und Labrador an der kanadischen Ostküste wurde demnach die Leiche einer 73-Jährigen gefunden, die von den Fluten fortgerissen worden war. Laut örtlichen Behörden starb zudem ein Mensch in der Provinz Prince Edward Island. Der Tropensturm "Ian" wurde unterdessen ist auf seinem Weg nach Kuba zu einem Hurrikan der Kategorie eins hochgestuft.

US-Vorstoß bei UNO zu Menschenrechtsverletzungen in China

Genf - Nach einem UNO-Bericht über mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der chinesischen Region Xinjiang haben die USA den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu einer Debatte über Rechtsverletzungen dort aufgefordert. Washington legte am Montag einen entsprechenden Resolutionsentwurf vor. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Menschenrechtsrats, dass ein solches Vorhaben auf China abzielt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red