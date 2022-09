Putin verleiht Snowden russische Staatsbürgerschaft

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag ein Dekret unterzeichnet, das dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft verleiht. Der 39-jährige Snowden floh aus den Vereinigten Staaten und erhielt in Russland Asyl, nachdem er 2013 geheime Akten preisgegeben hatte.

Melonis Rechtsallianz siegt bei Parlamentswahl in Italien

Rom - Bei den Parlamentswahlen in Italien zeichnet sich ein klarer Wahlsieg der Mitte-Rechts-Allianz um die Rechtsaußen-Politikerin Giorgia Meloni ab. Meloni, deren postfaschistische Partei Fratelli d ́Italia der klare Sieger der Wahl ist, erhob in der Nacht auf Montag Anspruch auf die Regierungsbildung. Ihr Mitte-Rechts-Block kommt laut Hochrechnungen auf rund 44 Prozent der Stimmen. Das dürfte dank des Wahlrechts in beiden Kammern des Parlaments für eine bequeme Mehrheit reichen.

Tiroler ÖVP lässt alle außer der FPÖ im Koalitionspoker

Innsbruck - Die ÖVP wird mit allen Parteien außer der FPÖ Sondierungen über die Bildung der neuen Tiroler Landesregierung führen. Das kündigte Parteichef Anton Mattle Montagmittag in einer Pressekonferenz nach dem Landesparteivorstand an. Ob es zu einer Zweier-Variante mit der SPÖ oder eine Dreier-Koalition kommt, werde von den inhaltlichen Schnittmengen abhängen.

Ermittler: 15 Todesopfer bei Schüssen in russischer Schule

Moskau - Die Zahl der gemeldeten Todesopfer bei Schüssen in einer russischen Schule ist am Montag auf 15 gestiegen. Das teilte das nationale Ermittlungskomitee in neuen Angaben mit. Unter den Toten seien 11 Kinder. Außerdem tötete der Täter sich selbst, wie die Behörden mitteilten. Zuvor war von 13 Toten die Rede gewesen, darunter mindestens zwei Lehrer und zwei Wachleute.

Mehrheit in Kuba für Ehe für alle

Havanna - Die Kubaner haben in einem Referendum laut Regierungsangaben für die Ehe für alle und die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare gestimmt. Demnach entschied sich eine große Mehrheit der Wahlberechtigten für ein neues Familiengesetz, das nun in Kraft treten kann. Das Gesetz sieht auch die Möglichkeit der Leihmutterschaft und der Erziehungsberechtigung für nicht-biologische Eltern sowie Maßnahmen zum Schutz der Rechte von Kindern und Senioren vor.

Ukraine - Scheinreferenden vor Ende - IAEA will AKW-Dialog

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Ende der Scheinreferenden in den besetzten Gebieten der Ukraine an diesem Dienstag steht ein rascher Anschluss an Russland bevor. Nach Angaben der Organisatoren soll in den besetzten Gebieten in der Ost- und Südukraine eine Mindestbeteiligung von 50 Prozent erreicht worden sein. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) setzte sich unterdessen für weitere Gespräche über eine Waffenstillstandszone um das ukrainische AKW Saporischschja ein.

Kriegsdienstverweigerer in Russland zündet sich selbst an

Moskau - Aus Verzweiflung über seine drohende Einberufung zum Krieg gegen die Ukraine hat sich ein Mann in Russland selbst angezündet. Das Medium "Nowaja Gaseta" veröffentlichte am Montag das Video einer Überwachungskamera, auf dem zu sehen ist, wie sich eine Person mit einer Flüssigkeit übergießt und kurz darauf am ganzen Körper brennt. Augenzeugen zufolge rief der brennende Mann am Busbahnhof in der Stadt Rjasan rund 200 km südöstlich von Moskau: "Ich will nicht an die Front!"

Wiener Börse schließt tiefer, ATX verliert 0,4 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag nach einer volatilen Handelssitzung letzten Endes mit Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX verlor 0,4 Prozent auf 2.721,15 Einheiten. Die Volatilität an den Handelsplätzen dürfte aufgrund der zahlreichen Unsicherheitsfaktoren - darunter der Ukraine-Konflikt, die europäische Energiesicherheit und die weltweit hohe Inflation - aufrecht bleiben. Unter den Einzelwerten sackten SBO erneut stark ab und zwar um sechs Prozent.

