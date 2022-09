Putin verleiht Snowden russische Staatsbürgerschaft

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Montag dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden die russische Staatsbürgerschaft verliehen, neun Jahre nachdem er das Ausmaß der geheimen Überwachungsoperationen der National Security Agency (NSA) aufgedeckt hatte. Der 39-jährige Snowden floh aus den Vereinigten Staaten und erhielt Asyl in Russland.

Kriegsdienstverweigerer in Russland zündet sich selbst an

Moskau - Aus Verzweiflung über seine drohende Einberufung zum Krieg gegen die Ukraine hat sich ein Mann in Russland selbst angezündet. Das Medium "Nowaja Gaseta" veröffentlichte am Montag das Video einer Überwachungskamera, auf dem zu sehen ist, wie sich eine Person mit einer Flüssigkeit übergießt und kurz darauf am ganzen Körper brennt. Augenzeugen zufolge rief der brennende Mann am Busbahnhof in der Stadt Rjasan rund 200 km südöstlich von Moskau: "Ich will nicht an die Front!"

Ukraine - Scheinreferenden vor Ende - IAEA will AKW-Dialog

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach dem Ende der Scheinreferenden in den besetzten Gebieten der Ukraine an diesem Dienstag steht ein rascher Anschluss an Russland bevor. Nach Angaben der Organisatoren soll in den besetzten Gebieten in der Ost- und Südukraine eine Mindestbeteiligung von 50 Prozent erreicht worden sein. Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) setzte sich unterdessen für weitere Gespräche über eine Waffenstillstandszone um das ukrainische AKW Saporischschja ein.

Ermittler: 15 Todesopfer bei Schüssen in russischer Schule

Moskau - Die Zahl der gemeldeten Todesopfer bei Schüssen in einer russischen Schule ist am Montag auf 15 gestiegen. Das teilte das nationale Ermittlungskomitee in neuen Angaben mit. Unter den Toten seien 11 Kinder. Außerdem tötete der Täter sich selbst, wie die Behörden mitteilten. Zuvor war von 13 Toten die Rede gewesen, darunter mindestens zwei Lehrer und zwei Wachleute.

Antrag auf U-Haft nach Tötung von Escort-Dame in OÖ

Ternberg - Die Staatsanwaltschaft Steyr hat am Montag die U-Haft für einen 34-jähriger Verdächtigen beantragt, der am Wochenende eine Escort-Dame in einer Wohnung in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) getötet haben soll. Der Mann hatte die Frau am Samstag via Internet in seine Wohnung bestellt. Dort dürfte es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, berichtete die oö. Polizei. Dabei soll der Beschuldigte die Rumänin unter massiver Gewalteinwirkung getötet haben.

Mehrheit in Kuba für Ehe für alle

Havanna - Die Kubaner haben in einem Referendum laut Regierungsangaben für die Ehe für alle und die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare gestimmt. Demnach entschied sich eine große Mehrheit der Wahlberechtigten für ein neues Familiengesetz, das nun in Kraft treten kann. Das Gesetz sieht auch die Möglichkeit der Leihmutterschaft und der Erziehungsberechtigung für nicht-biologische Eltern sowie Maßnahmen zum Schutz der Rechte von Kindern und Senioren vor.

Bereits 50 Tote bei Schiffsunglück in Bangladesch

Dhaka - Die Zahl der Toten bei einem Schiffsunglück in Bangladesch ist auf mindestens 50 gestiegen. Zudem würden noch mehrere weitere Menschen vermisst, sagte ein örtlicher Behördenmitarbeiter am Montag. Die Rettungsarbeiten nach dem Unglück am Sonntagnachmittag dauerten noch an. Insgesamt hätten sich mehr als 80 Menschen auf dem überfüllten Passagierschiff befunden, das auf dem Fluss Karatoya im nördlichen Distrikt Panchagarh sank.

5.828 Corona-Neuinfektionen in einem Tag

Wien - 5.828 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden sind am Montag gezählt worden. Das sind um 805 weniger als am Vortag und 405 weniger Fälle als vor einer Woche. Todesfälle wurden von Sonntag auf Montag keine weiteren verzeichnet. Das ging aus den Zahlen der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag hervor.

