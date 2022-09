Drei Angeklagte im Prozess um getötetes Mädchen in Wien

Wien - Am Dienstag beginnt am Landesgericht der Prozess gegen drei Männer, die für den Tod einer 13-Jährigen in Wien-Donaustadt verantwortlich sein sollen. Die Leiche des Mädchens war am frühen Morgen des 26. Juni 2021 von Passanten auf einem Grünstreifen vor einer Wohnhausanlage entdeckt worden. Den drei Angeklagten afghanischer Abstammung im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wird Vergewaltigung mit Todesfolge und schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen angelastet.

US-Vize Harris will innerkoreanische Grenzlinie besuchen

Washington/Tokio - US-Vizepräsidentin Kamala Harris wird im Zuge ihrer Asien-Reise die demilitarisierte Zone (DMZ) zwischen Süd- und Nordkorea besuchen. Harris werde dort am Donnerstag unter anderem mit Angehörigen der Streitkräfte zusammentreffen, teilte das Weiße Haus am Montagabend (Ortszeit) mit. Der Besuch solle die Entschlossenheit der USA unterstreichen, Südkorea angesichts jeglicher Bedrohung durch Nordkorea zur Seite zu stehen.

Taifun "Noru" forderte acht Todesopfer auf den Philippinen

Manila - Der heftige Tropensturm "Noru" hat auf den Philippinen 50.000 Menschen in die Flucht getrieben. Die Zahl der Todesopfer sei bis Dienstag auf acht gestiegen, teilte der Katastrophenschutz mit. Drei Menschen würden vermisst. Besonders schlimm betroffen waren die Provinzen Bulacan, Zambales, Bataan und Quezon auf der Hauptinsel Luzon. Viele Gebiete sind überschwemmt. Erst langsam wird das Ausmaß der Schäden bekannt.

Druckprobleme bei Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2

Lubmin/Moskau - Innerhalb von 24 Stunden haben beide derzeit ohnehin ungenutzten deutsch-russischen Ostsee-Gaspipelines - Nord Stream 1 und 2 - Druckprobleme gemeldet. Das Kontrollzentrum habe einen Druckabfall in beiden Röhren der Nord Stream 1-Pipeline festgestellt, teilte der Betreiber am Montagabend mit. Demnach sank die Kapazität der Pipeline ungeplant auf null. Die Ursache werde untersucht.

Staatstrauerakt für Japans Ex-Premier Abe

Tokio - In Japan hat ein umstrittener Staatstrauerakt für den ermordeten Ex-Premierminister Shinzo Abe begonnen. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen fanden sich am Dienstag in Tokio rund 4.300 Trauergäste aus dem In- und Ausland zu dem seltenen Staatsakt ein. Österreich ist durch die Botschafterin in Tokio, Elisabeth Bertagnoli, vertreten. Andere Länder wie Südkorea, Indiens oder Australiens schickten die Regierungschefs; aus den USA nimmt Vize-Präsidentin Kamala Harris teil.

Offizielles Monogramm von König Charles III. präsentiert

London - Eine Woche nach der Beerdigung von Queen Elizabeth II. hat der Buckingham-Palast das offizielle Monogramm des neuen britischen Königs Charles III. bekanntgegeben. Das königliche Monogramm, das im Vereinigten Königreich unter anderem auf Regierungsgebäuden, Briefkästen und staatlichen Dokumenten zu sehen ist, lautet CIIIR - C steht für Charles, III für die römische Zahl drei und R für Rex, das lateinische Wort für König.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red