Prozess um getötetes Mädchen in Wien gestartet

Wien - Mit regem Zuschauer- und Medieninteresse ist am Wiener Straflandesgericht am Dienstag der Prozess rund um den Tod eines 13-jährigen Mädchens, das am 26. Juni 2021 Passanten auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt leblos aufgefunden hatten, gestartet. Drei jungen Männern afghanischer Abstammung im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wird Vergewaltigung mit Todesfolge und schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen angelastet.

"Referenden" in russisch kontrollierten Gebieten enden

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In den besetzten Gebieten in der Ukraine hat am Dienstag der letzte Tag von Scheinreferenden begonnen. Die Menschen in den von russischen Truppen besetzten Teilen der Regionen Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja haben noch bis 15.00 Uhr MESZ Zeit, über einen Beitritt zur Russischen Föderation ihre Stimme abzugeben. Diese Scheinreferenden werden als Bruch des internationalen Völkerrechts kritisiert. Ukrainische Truppen rücken indes in der Ostukraine weiter vor.

Nach Corona bremsen den Tourismus Inflation und Krieg

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Urlaubsbranche kommt seit Beginn der Pandemie im März 2020 nicht zur Ruhe. Zuerst wurde das Geschäft durch Einreisebeschränkungen und Corona-Lockdowns gebremst, jetzt durch die massive Teuerung von Energie und Lebensmitteln infolge des Ukraine-Kriegs. "Voraussichtlich gelingt es dem heimischen Tourismus erst im Lauf von 2023 das coronabedingte Minus vollständig auszugleichen", so Bank-Austria-Ökonom Günter Wolf. Die Reisebereitschaft sei zuletzt wieder gesunken.

Gespräche über Energiekostenzuschuss für Betriebe im Finale

Wien - Nach wochenlangen Verhandlungen soll nun am morgigen Mittwoch im Ministerrat der Energiekostenzuschuss für Unternehmen präsentiert werden. Die Gespräche in der Koalition seien im Finale, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen, für eine Einigung schaut es nach APA-Informationen recht gut aus. Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) zeigte sich optimistisch, rief aber gleichzeitig dazu auf, "pragmatisch" zu sein. Der Betrieb von Heizschwammerln dürfte nicht gefördert werden.

Verdachtslage zu Missbrauch an Wiener Schule weitet sich aus

Wien - Im Fall des Lehrers, der an einer Wiener Mittelschule mehr als zwei Dutzend Schüler im Alter zwischen neun und 14 Jahren missbraucht haben dürfte und der sich vor seiner geplanten Beschuldigteneinvernahme im Mai 2019 das Leben genommen hat, gibt es Hinweise auf mögliche Mittäter und bis in die 1990er-Jahre zurückreichende Übergriffe. Das wird in einer Sachverhaltsdarstellung ventiliert, die am späten Montagnachmittag bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht wurde.

Hunderttausende in Vietnam vor Taifun in Sicherheit gebracht

Manila - In Vietnam haben die Behörden vor der Ankunft des heftigen Tropensturms "Noru" Hunderttausende Menschen vorsorglich in Sicherheit gebracht. Der Taifun sei voraussichtlich einer der heftigsten, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten das südostasiatische Land getroffen habe, berichteten vietnamesische Medien.

Sonderbetreuungszeit wird verlängert

Wien - Die Sonderbetreuungszeit für Eltern corona-positiver Kinder wird nun doch verlängert. Die entsprechende Regelung war mit Ende des letzten Schuljahres ausgelaufen, vor allem die Arbeitnehmerseite hatte auf eine Verlängerung gedrängt. Nun steht ein gemeinsamer Antrag der beiden Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne auf der Tagesordnung des heutigen Sozialausschusses, wonach die Sonderbetreuungszeit rückwirkend mit Schulbeginn am 5. September bis Jahresende wieder eingeführt wird.

Handelseinnahmen steigen heuer nur wegen Inflation

Wien - Drei bis vier Milliarden Euro dürften Österreichs Haushalte heuer im Handel mehr ausgeben als 2021 - sie bekommen dafür aber nicht mehr Produkte. Denn die Differenz - im Schnitt 760 Euro pro Haushalt - werde von der Inflation aufgefressen, sagte Andreas Kreutzer, Chef des Branchenradar.com, am Dienstag vor Journalisten. Das seien noch Ausgaben ohne Energie, Mieten, Treibstoffe. In Summe dürfte der Umsatz des Handels heuer zwar nominell zulegen - real aber leicht schrumpfen.

