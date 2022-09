Habeck: Stand heute Winter-Einsatz von deutschen AKW nötig

Berlin - Die beiden süddeutschen AKW Isar 2 und Neckarwestheim 2 müssten nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck nach derzeitigem Stand über das Jahresende hinaus laufen. Die angespannte Lage vor allem wegen der fehlenden französischen Atom-Leistung würde den Einsatz als Reserve dann notwendig machen, sagte der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck Dienstagabend in Berlin.

Gespräche über Energiekostenzuschuss für Betriebe im Finale

Wien - Nach wochenlangen Verhandlungen soll nun am morgigen Mittwoch im Ministerrat der Energiekostenzuschuss für Unternehmen präsentiert werden. Die Detailverhandlungen in der türkis-grünen Koalition laufen zwar noch, auf die wichtigsten Eckpunkte dürfte man sich aber schon geeinigt zu haben, wurde aus Verhandlerkreisen Dienstagnachmittag mitgeteilt. Gefördert werden 30 Prozent der Mehrkosten vom Vorjahr. Der Betrieb von Heizschwammerln dürfte nicht subventioniert werden.

Klare Mehrheit für Russland-Anschluss in "Scheinreferenden"

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Erste Teilergebnisse von völkerrechtswidrigen Abstimmungen in vier von Russland besetzten Regionen der Ukraine zeigen, dass eine überwältigende Mehrheit der Bewohner den Anschluss an Russland befürwortet. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti am Dienstag nach Scheinreferenden, die von Kiew und dem Westen nicht anerkannt werden.

Verdachtslage zu Missbrauch an Wiener Schule weitet sich aus

Wien - Im Fall des Lehrers, der an einer Wiener Mittelschule mehr als zwei Dutzend Schüler im Alter zwischen neun und 14 Jahren missbraucht haben dürfte und der sich vor seiner geplanten Beschuldigteneinvernahme im Mai 2019 das Leben genommen hat, gibt es Hinweise auf mögliche Mittäter und bis in die 1990er-Jahre zurückreichende Übergriffe. Das wird in einer Sachverhaltsdarstellung ventiliert, die am späten Montagnachmittag bei der Staatsanwaltschaft Wien eingebracht wurde.

Sonderbetreuungszeit wird verlängert

Wien - Die Sonderbetreuungszeit für Eltern corona-positiver Kinder wird nun doch verlängert. Die entsprechende Regelung war mit Ende des letzten Schuljahres ausgelaufen, vor allem die Arbeitnehmerseite hatte auf eine Verlängerung gedrängt. Nun steht ein gemeinsamer Antrag der beiden Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne auf der Tagesordnung des heutigen Sozialausschusses, wonach die Sonderbetreuungszeit rückwirkend mit Schulbeginn am 5. September bis Jahresende wieder eingeführt wird.

Tiroler ÖVP startet mit "Erstgesprächen"

Wien/Innsbruck - Die Tiroler ÖVP hat nach der Landtagswahl Dienstagnachmittag mit einem ersten Vorfühlen bei den Parteien begonnen. Den Anfang machten die Grünen, Klubobmann Gebi Mair und ÖVP-Chef Anton Mattle trafen sich zu einem "Erstgespräch". Mair meinte nach dem Gespräch, dass man sich in der "zweiten Runde" wieder treffen wolle. Die Gespräche dienen zur Auslotung der "parlamentarischen Zusammenarbeit" und einem "ersten Stimmungsbild" nach der Wahl, sagte Mattle gegenüber Journalisten.

Ukraine sieht Schuld für Lecks an Gasleitungen in Russland

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine macht Russland für die Lecks an den beiden Nord-Stream-Pipelines verantwortlich. "Das ist nichts anderes als ein von Russland geplanter Terrorakt und ein Aggressionsakt gegen die EU", schrieb der externe Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak, beim Kurznachrichtendienst Twitter am Dienstag. Moskau wolle damit die wirtschaftliche Situation in Europa destabilisieren und "Panik vor dem Winter" erzeugen.

Optimaler Standort für Jugendstrafanstalt gesucht

Wien/Gerasdorf am Steinfeld/St. Egyden am Steinfeld - Das Justizministerium verschließt sich der Kritik der Volksanwaltschaft an der Jugendstrafanstalt (JA) Gerasdorf (Bez. Neunkirchen) nicht. Wie es am Dienstag auf APA-Anfrage aus dem Ministerium hieß, sei der Bedarf für eine eigene Strafanstalt für Jugendliche und junge Erwachsene weiter gegeben: "Allerdings wird gerade intern geprüft, ob für eine solche Sonderstrafanstalt auch andere, möglicherweise besser geeignete Standorte wie Gerasdorf in Frage kommen könnten."

Wiener Börse schließt etwas schwächer

Wien - Der heimische Leitindex ATX verlor am Dienstag leicht um 0,33 Prozent und schloss bei 2.712,11 Zählern. Das europäische Umfeld zeigte sich uneinheitlich. Unterstützung kam dabei von einer fester tendierenden Wall Street. Marktbeobachter sprachen von einem neuerlichen Erholungsversuch - die Anleger blieben allerdings vorsichtig. Die Meldungslage zu den Unternehmen fiel erneut sehr dünn aus.

