Ex-Kanzler Kurz kommt in den ÖVP-U-Ausschuss

Wien - Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kehrt am Mittwoch auf die politische Bühne zurück - wenngleich einigermaßen unfreiwillig. Er ist als Auskunftsperson in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladen. Thema werden diverse Postenbesetzungen und Vorgänge in seiner Kanzlerschaft bis hin zur Inseratenaffäre sein. Nach Kurz stellen sich Ex-VP-Generalsekretär Axel Melchior und - je nach Befragungsdauer - der Tiroler Abgeordnete und oberste Seilbahner Franz Hörl den Abgeordneten-Fragen.

Industriellenvereinigung: Energiepreise gefährden Industrie

Wien - Im heutigen Ministerrat soll der Energiekostenzuschuss für die Unternehmen präsentiert werden. Für die Industriellenvereinigung (IV) ist es höchste Zeit, wie IV-Präsident Georg Knill im Gespräch mit der APA betont. "Denn für die österreichische Industrie, die österreichische Wirtschaft, gibt es noch keine Entlastungspakete für die hohen Energiekosten. Für die Haushalte hat man einiges gemacht", sagt Knill.

Florida rüstet sich für Hurrikan "Ian"

Miami (Florida)/Havanna - Der US-Bundesstaat Florida rüstet sich für den gefährlichen Hurrikan "Ian", der auf Kuba bereits große Zerstörung angerichtet hat. "Die Vorhersagen können sich ändern, aber im Moment sagen die Experten, dass dies ein sehr schwerer Hurrikan sein könnte, lebensbedrohlich und mit verheerenden Auswirkungen", sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag (Ortszeit). Das US-Hurrikanzentrum warnte an der Westküste Floridas vor einer lebensbedrohlichen Sturmflut und Orkanböen.

Iran: Guterres fordert Verzicht "unverhältnismäßiger Gewalt"

Washington/New York - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat den Iran bei einem Treffen mit Präsident Ebrahim Raisi aufgefordert, auf "unverhältnismäßige Gewalt" gegen Demonstranten zu verzichten. Bei einem Treffen mit Raisi am Rande der UN-Generaldebatte in der vergangenen Woche habe Guterres zudem gefordert, Menschenrechte wie das Recht auf Meinungsfreiheit und das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit zu achten, erklärte sein Sprecher St�phane Dujarric am Dienstag.

Sabotage-Verdacht nach Lecks in Nord-Stream-Leitungen

Kiew (Kyjiw) - Nach gleich drei Lecks in nur kurzer Zeit an den Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wird ein Sabotageakt nicht ausgeschlossen. In Polen, Schweden, Dänemark und Russland wird ein Anschlag auf die europäische Gasinfrastruktur als Ursache für die als beispiellos geltenden Schäden an beiden Pipelines für denkbar gehalten. Auch aus Sicht deutscher Sicherheitskreise spricht vieles für Sabotage.

Russland bekräftigt Atomwaffen-Option

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen im Konflikt mit der Ukraine gedroht, erwartet in dem Fall nach eigenen Angaben aber kein direktes Eingreifen der NATO. Ex-Präsident Dmitri Medwedew schrieb am Dienstag auf der Plattform Telegram, sein Land habe das Recht, sich im Zweifel mit Atomwaffen zu verteidigen - "wenn das notwendig sein sollte". Ein Einsatz von Atomwaffen durch Russland würde nach Darstellung der NATO schwerwiegende Folgen haben.

