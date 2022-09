Zwölf Jahre Haft gegen 28-Jährigen wegen Kindesmissbrauchs

Salzburg - Ein 28-jähriger Österreicher ist am Dienstag wegen Kindesmissbrauchs in Salzburg zu einer unbedingten Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Der beschuldigte Häftling soll sich während seiner Freigänge aus der Justizanstalt Suben (OÖ) an der unmündigen Tochter seiner Freundin mehrmals sexuell vergangen und dabei auch beischlafähnliche Handlungen gesetzt haben. Das am Abend gesprochene Urteil am Landesgericht Salzburg ist nicht rechtskräftig.

Besetzte Gebiete wollen Beitritt zu Russland beantragen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den Scheinreferenden in den besetzten Gebieten der Ost- und Südukraine wollen die Separatisten noch am Mittwoch bei Kremlchef Wladimir Putin den Beitritt zur Russischen Föderation beantragen. "Die Bürger der Luhansker Volksrepublik haben eine leuchtende und blühende Zukunft gewählt", teilte der dortige Separatistenführer Leonid Passetschnik am Mittwoch auf Telegram mit. Auch die Region Saporischschja will sich noch am Mittwoch mit der Bitte um Aufnahme an Putin wenden.

Österreich kontrolliert an slowakischer Grenze

Wien/Bratislava/Prag - Österreich kontrolliert ab Donnerstag, 0.00 Uhr die Grenzübergänge zur Slowakei. Das teilte ein Sprecher von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Mittwochfrüh der APA mit. Tschechien beginnt seinerseits in der kommenden Nacht aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens Kontrollen zur Slowakei. Innenminister Karner kündigte daraufhin dem Ö1-"Journal um Acht" vom Mittwoch an, dass Österreich ebenfalls Kontrollen einführen werde.

EU hält Pipeline-Sabotage für wahrscheinlich

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Europäische Union hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 für wahrscheinlich und droht mit Gegenmaßnahmen. "Alle verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass diese Lecks das Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung sind", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch im Namen der 27 Mitgliedstaaten. Jede vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur werde mit einer "robusten Reaktion beantwortet".

Demos für Behinderten-Rechte

Wien - In weiten Teilen des Landes gehen heute Menschen auf die Straße, um für die Rechte von Menschen mit Behinderung zu demonstrieren. Kritisiert werden Mängel in dem Anfang Juli beschlossenen Nationalen Aktionsplan (NAP) Behinderung und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Außer in Graz finden in allen Landeshauptstädten Demonstrationen und Mahnwachen statt. In Wien wird von 11 bis 13 Uhr vor dem Kanzleramt demonstriert.

Koala-Nachwuchs im Wiener Tiergarten Schönbrunn

Wien - Im Wiener Tiergarten Schönbrunn gibt es frohe Nachrichten: Zum zweiten Mal in der Geschichte des Zoos gibt es Koala-Nachwuchs, wurde am Mittwoch in einer Aussendung mitgeteilt. Das Koala-Weibchen "Bunji" trage ein Jungtier im Beutel. "Koalas sind rund ein Monat lang trächtig, die Geburt verläuft eher unspektakulär - auch für das Pflegerteam kaum bemerkbar", erzählte Eveline Dungl, die zuständige zoologische Abteilungsleiterin.

Magenta muss 60.000 Euro Strafe zahlen

Wien - Die T-Mobile Austria GmbH, die sich "Magenta Telekom" nennt, muss eine Strafe von 60.000 Euro zahlen, weil sie sich nicht an ein vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) angestrengtes, rechtskräftiges Urteil vom Oberlandesgericht (OLG) Wien hielt. Grund für den Rechtsstreit ist eine irreführende Werbung des Telekom-Anbieters. Die Strafe von 60.000 Euro wurde nun von der zweiten Instanz bestätigt.

