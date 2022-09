Ex-Kanzler Kurz im ÖVP-U-Ausschuss

Wien - Altkanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Mittwoch auf die politische Bühne zurückgekehrt - wenngleich einigermaßen unfreiwillig. Er ist als Auskunftsperson in den ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss geladen. Thema werden diverse Postenbesetzungen und Vorgänge in seiner Kanzlerschaft bis hin zur Inseratenaffäre sein. Gleich zu Beginn machte Kurz klar, dass er sich heute "nichts Neues erwartet".

Konkreter Missbrauchsverdacht gegen Wiener Lehrer seit 2013

Wien - Gegen den Lehrer, der an einer Wiener Mittelschule mehr als zwei Dutzend Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte, hatte schon 2013 ein konkreter Missbrauchsverdacht bestanden. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte der APA am Mittwoch einen Bericht des "Standard". Wie Pressesprecher Raimund Schwaigerlehner der APA mitteilte, wurde der Lehrer damals sogar von einem mittlerweile pensionierten Kriminalisten als Beschuldigter vernommen.

Rauch sieht kein hohes Alarmniveau bei Corona mehr

Bad Hofgastein - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat am Mittwoch in Sachen Corona weiterhin zu Vorsicht gemahnt. Es sei jedoch in Anbetracht der "multiplen Krisenlagen nicht notwendig, das Niveau des Alarmschlagens so aufrecht zu halten." Es gebe die Impfung, Medikamente und die Überwachung der Fallzahlen, sagte er im Rahmen des European Health Forum Gastein (EHFG). Rauch und die weiteren Teilnehmer betonten die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in der EU in den aktuellen Krisen.

Corona-Prognose deutet auf weiteren Anstieg hin

Wien - Dass die Corona-Pandemie kurz vor ihrem Ende steht, ist zumindest dem österreichischen Prognosekonsortium zufolge nicht in Sicht. Im Gegenteil: Laut der Prognose vom Mittwoch steigen die Fallzahlen in Österreich, und das spiegelt sich mittlerweile auch eindeutig in den heimischen Spitälern wider. Dass sich dieser Trend in den nächsten Wochen umkehrt, ist laut Konsortium nicht zu erwarten.

Österreich kontrolliert an slowakischer Grenze

Wien/Bratislava/Prag - Österreich kontrolliert ab Donnerstag, 0.00 Uhr die Grenzübergänge zur Slowakei. Das teilte ein Sprecher von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Mittwochfrüh der APA mit. Tschechien beginnt seinerseits in der kommenden Nacht aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens Kontrollen zur Slowakei. Innenminister Karner kündigte daraufhin dem Ö1-"Journal um Acht" vom Mittwoch an, dass Österreich ebenfalls Kontrollen einführen werde.

Besetzte Gebiete wollen Beitritt zu Russland beantragen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach den Scheinreferenden in den besetzten Gebieten der Ost- und Südukraine wollen die Separatisten noch am Mittwoch bei Kremlchef Wladimir Putin den Beitritt zur Russischen Föderation beantragen. "Die Bürger der Luhansker Volksrepublik haben eine leuchtende und blühende Zukunft gewählt", teilte etwa der dortige Separatistenführer Leonid Passetschnik am Mittwoch auf Telegram mit. Die Ukraine forderte vom Westen unterdessen erneut Waffen für die Rückeroberung der Gebiete.

Zwölf Jahre Haft gegen 28-Jährigen wegen Kindesmissbrauchs

Salzburg - Ein 28-jähriger Österreicher ist am Dienstag wegen Kindesmissbrauchs in Salzburg zu einer unbedingten Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden. Der beschuldigte Häftling soll sich während seiner Freigänge aus der Justizanstalt Suben (OÖ) an der unmündigen Tochter seiner Freundin mehrmals sexuell vergangen und dabei auch beischlafähnliche Handlungen gesetzt haben. Das am Abend gesprochene Urteil am Landesgericht Salzburg ist nicht rechtskräftig.

EU hält Pipeline-Sabotage für wahrscheinlich

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Die Europäische Union hält Sabotage als Ursache für die Lecks an den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 für wahrscheinlich und droht mit Gegenmaßnahmen. "Alle verfügbaren Informationen deuten darauf hin, dass diese Lecks das Ergebnis einer vorsätzlichen Handlung sind", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch im Namen der 27 Mitgliedstaaten. Jede vorsätzliche Störung der europäischen Energieinfrastruktur werde mit einer "robusten Reaktion beantwortet".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red