Russland fordert UNO-Sitzung wegen Pipeline-Lecks

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Russland fordert wegen der Lecks an den Nord-Stream-Gaspipelines eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats. Der Kreml wies zudem am Mittwoch ukrainische Vorwürfe einer angeblichen Verantwortung Russlands für die Lecks an den Pipelines als "dumm und absurd" zurück. Aber auch Washington reagierte auf Andeutungen Moskaus, die USA könnten in die Vorfälle verwickelt sein. Derartige Aussagen seien "lächerlich", hieß es.

Ex-Kanzler Kurz fünfeinhalb Stunden im U-Ausschuss befragt

Wien - Rund fünfeinhalb Stunden ist Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch als Auskunftsperson im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss befragt worden. Im Mittelpunkt standen neben viel Fraktions-Hick-Hack Fragen zu Postenbesetzungen, OMV, Signa und Sigi Wolf. Viel Neues gab es dabei nicht zu hören - wie von Kurz schon vor der Befragung angekündigt. Nach ihm war Ex-VP-Generalsekretär Axel Melchior an der Reihe, der bis 22 Uhr befragt wurde.

Missbrauchsopfer eines Wiener Lehrers auch in Sportverein

Wien - Immer mehr Details werden zu den Missbrauchsopfern eines Lehrers bekannt, der an einer Wiener Mittelschule Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte, ehe er sich im Frühjahr 2019 das Leben nahm. Im Zusammenhang mit den Missbrauchshandlungen spielte offenbar ein Sportverein in Wien eine wesentliche Rolle. Der Lehrer war dort in führender Funktion tätig und brachte reihenweise seine Schüler zum Verein. Auch zwei mögliche Mittäter dürften dort agiert haben.

US-Vizepräsidentin Harris reist nach Seoul

Seoul - Inmitten erhöhter innerkoreanischer Spannungen trifft sich US-Vizepräsidentin Kamala Harris an diesem Donnerstag mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol. Bei den Gesprächen stehen absehbar die Beziehungen der beiden Verbündeten sowie die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel im Vordergrund. Harris will auch an die schwer befestigte Grenze zwischen Süd- und Nordkorea fahren.

Österreich beginnt Kontrollen an slowakischer Grenze

Wien - Österreich kontrolliert ab Donnerstag, 0.00 Uhr die Grenzübergänge zur Slowakei. Zuvor hatte Tschechien angekündigt, zu diesem Zeitpunkt aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens Kontrollen an der eigenen slowakischen Grenze zu starten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begründete Österreichs Schritt damit, dass damit auf mögliche Ausweichrouten der Schlepper reagiert werden soll: "Wir müssen reagieren, bevor die Schlepper reagieren."

Right Livelihood Awards werden bekanntgegeben

Stockholm - In Stockholm werden am Donnerstagvormittag die diesjährigen Preisträger des Right Livelihood Awards bekannt gegeben. Die traditionell auch als Alternative Nobelpreise bekannten Auszeichnungen werden jedes Jahr an vier Personen oder Organisationen vergeben, die sich für eine friedliche, gerechte und nachhaltige Welt einsetzen. Das Preisgeld beträgt jeweils eine Million Schwedische Kronen (92.137,88 Euro).

Pro-russische Separatisten bitten um Anschluss an Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach Abschluss der Scheinreferenden in vier russisch besetzten Regionen der Ukraine haben die Separatisten in Luhansk und Cherson Russland um die Annexion dieser Gebiete gebeten. Der Separatisten-Anführer in Luhansk, Leonid Passetschnik, nannte Russland den "Heimathafen", in den die Bevölkerung zurückkehren wolle. Das russische Außenministerium verteidigte die Referenden als "im Einklang mit internationalem Recht".

Hurrikan "Ian" traf auf Westküste Floridas

Miami (Florida)/Havanna - Der gefährliche Hurrikan "Ian" ist an der Westküste des US-Bundesstaats Florida auf Land getroffen. Das Zentrum des Wirbelsturms der Stärke vier von fünf traf nahe der Stadt Cape Coral auf die Küste, wie das US-Hurrikanzentrum am Mittwoch mitteilte. Es handelt sich demnach um einen "extrem gefährlichen Hurrikan", der zu meterhohen Sturmfluten, Überschwemmungen und heftigen Regenfällen führen dürfte.

