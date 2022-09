Kontrollen an Grenze zur Slowakei angelaufen

Berg/Kittsee/Wien - An den Grenzübergängen zur Slowakei sind am Donnerstag die am Vortag vom Innenministerium angekündigten Kontrollen aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens angelaufen. Die Polizei hat 200 Beamte aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland im Einsatz. Bei einem Lokalaugenschein der APA in der Früh bzw. am frühen Vormittag in Berg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) und Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) waren allfällige Wartezeiten bei der Einreise kurz.

Österreichs Gletscher schmolzen heuer doppelt so schnell

Wien - Die Herbst-Messungen der ZAMG haben ergeben, dass die großen Gletscher in Österreich um zumindest doppelt so schnell abgeschmolzen sind wie im langjährigen Durchschnitt. Der größte Gletscher, die Pasterze, wies gleich eine bis zu vier Mal so hohe Schmelzrate auf. "Es war heuer ein Worst-Case-Szenario für die Gletscher", sagte ZAMG-Expertin Marion Greilinger,

Kinderpornografische Inhalte: Twitter verärgert Werbekunden

New York/San Francisco - Der US-Kurznachrichtendienst Twitter handelt sich mit der zufälligen Platzierung von Anzeigen neben Beiträgen mit kinderpornografischem Inhalt Ärger mit seinen großen Werbekunden ein. Marken von Disney, Coca-Cola und Mazda bis hin zu einem US-Kinderkrankenhaus waren unter den etwa 30 Werbetreibenden, deren Anzeigen auf den Profilseiten von Twitter-Konten erschienen, die Links zu kinderpornografischem Inhalt enthielten.

Schwedens Küstenwache: Viertes Leck an Nord-Stream-Pipelines

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Gasleck an den beschädigten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee entdeckt. An den russischen Pipelines waren Anfang der Woche innerhalb kurzer Zeit in dänischen und schwedischen Gewässern zunächst drei Lecks entdeckt worden. Die genaue Ursache ist unklar. Westliche Sicherheitsexperten gehen aber von Sabotage aus. Seitens der EU wurden Tests der kritischen Infrastruktur angekündigt.

Mount Ibu in Indonesien ausgebrochen

Jakarta - In Indonesien ist der Mount Ibu ausgebrochen, ein rund 1.300 Meter hoher Stratovulkan auf der Insel Halmahera. Der Feuerberg spuckte Aschewolken 2,5 Kilometer hoch in die Luft, wie ein Sprecher des "Ibu Volcano Observatory" am Donnerstag sagte. Berichte über Tote oder Verletzte gab es nicht. Bewohner der Region und Touristen wurden aufgefordert, dem Vulkan in einem Radius von zwei Kilometern fern zu bleiben.

USA und Südkorea verurteilen Raketentests Nordkoreas

Seoul - US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat bei einem gemeinsamen Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol in Seoul die jüngsten Raketentests Nordkoreas verurteilt. Beide Politiker hätten besprochen, wie man auf künftige Provokationen Nordkoreas reagieren werde, teilte das Weiße Haus am Donnerstag mit.

Fast die Hälfte aller Vogelarten weltweit rückläufig

Wien - Fast die Hälfte aller Vogelarten weltweit ist rückläufig - das heißt, dass der Bestand zurück geht. Jede achte Art ist aktuell sogar vom Aussterben bedroht. Dieses besorgniserregende Bild zeichnet der neueste Bericht zur Lage der Weltvögel ("State of the World's Birds 2022"), der von der Organisation BirdLife alle vier Jahre publiziert wird.

Sechs Erwachsene bei Schüssen an US-Schule verletzt

Oakland (Kalifornien) - Bei einer Schießerei auf einem Schulgelände in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien sind sechs Menschen verletzt worden. Zwei der Opfer hätten lebensgefährliche Schusswunden erlitten, teilte Polizei-Chef Darren Allison am Mittwoch (Ortszeit) mit. Die Betroffenen seien 18 Jahre oder älter. Festnahmen gab es den Angaben zufolge zunächst nicht. Die Polizei suche nach mindestens einem Schützen, sagte Allison. Die Hintergründe der Tat waren vorerst unklar.

