Russland will vier Ukraine-Regionen am Freitag annektieren

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach den völkerrechtswidrigen Scheinreferenden will Russlands Präsident Wladimir Putin die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete bereits an diesem Freitag offiziell machen. "Im Großen Kremlpalast findet um 15.00 Uhr (14.00 Uhr MESZ) eine Zeremonie zur Unterzeichnung von Abkommen über den Beitritt neuer Gebiete in die Russische Föderation statt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag laut Agentur Interfax. International wird der Schritt nicht anerkannt.

Kontrollen an Grenze zur Slowakei angelaufen

Berg/Kittsee/Wien - An den Grenzübergängen zur Slowakei sind am Donnerstag die am Vortag vom Innenministerium angekündigten Kontrollen aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens angelaufen. Die Polizei hat 200 Beamte aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland im Einsatz. Bei einem Lokalaugenschein der APA in der Früh bzw. am frühen Vormittag in Berg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) und Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) waren allfällige Wartezeiten bei der Einreise kurz.

Österreichs Gletscher schmolzen heuer doppelt so schnell

Wien - Die Herbst-Messungen der ZAMG haben ergeben, dass die großen Gletscher in Österreich zumindest doppelt so schnell abgeschmolzen sind wie im langjährigen Durchschnitt. Der größte Gletscher, die Pasterze, wies eine bis zu vier Mal so hohe Schmelzrate auf. "Es war heuer ein Worst-Case-Szenario für die Gletscher", sagte ZAMG-Expertin Marion Greilinger. Durchgängig hätten sich "die größten Eisdickenverluste innerhalb eines Jahres mit im Schnitt um die vier Meter gezeigt".

UNO-Anklage: Kabuga war Drahtzieher bei Ruanda-Völkermord

Den Haag - Fast drei Jahrzehnte nach dem Völkermord von Ruanda hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drahtzieher und Finanzier begonnen. F�licien Kabuga habe den Massenmord 1994 aktiv unterstützt und ermöglicht, sagten die Ankläger am Donnerstag in Den Haag vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal. Dem heute etwa 87 Jahre alten Geschäftsmann werden Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt.

OeNB warnt vor Überhitzung am Wohnungsmarkt

Wien - Die Preise für Wohnraum sind im zweiten Quartal 2022 um gut 13 Prozent gestiegen, das Preiswachstum hat damit einen Höchststand erreicht, schreibt die Nationalbank (OeNB) in ihrem Quartalsbericht zum Wohnungsmarkt. Es habe damit das siebente Quartal in Folge auf Jahresbasis einen Preisanstieg von mehr als zehn Prozent gegeben. Die Entwicklung "deutet auf zunehmende Anzeichen einer Überhitzung des österreichischen Wohnimmobilienmarktes hin", schreibt die OeNB.

Kein Hinweis auf Vorsatztat nach Raffinerie-Unfall bei OMV

Wien/Schwechat - Unmittelbar nach dem Unfall in der OMV-Raffinerie Schwechat Anfang Juni, bei dem die Hauptdestillationsanlage schwer beschädigt wurde, ist auch die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) aktiv geworden. Das teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Aus der technischen Überprüfung des Betreibers seien der DSN jedoch keine Hinweise auf eine Vorsatztat bekannt. Die weltweite Sicherheitslage führe aber zu einer verstärkten Sensibilität des Verfassungsschutzes.

Nur Hälfte der Österreicher mit Gesundheitssystem zufrieden

Wien - "Recht durchwachsen" ist die Zufriedenheit der Österreicher mit dem hiesigen Gesundheitssystem. Das berichtete Reinhard Raml vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) Donnerstag vor Journalisten. Bei Befragungen im August und September erklärte sich nur eine knappe Mehrheit von 56 Prozent der Bevölkerung und 54 Prozent der Ärzte und Apotheker "zufrieden mit dem Gesundheitssystem". "Damit sind wir weit von einem sehr guten Ergebnis entfernt", sagte der Sozialforscher.

Missbrauchsfall um Wiener Pädagogen zieht weitere Kreise

Wien - Der Missbrauchsfall um einen Sportlehrer, der an einer Wiener Mittelschule mehr als zwei Dutzend Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte, zieht weitere Kreise. Womöglich gibt es auch Betroffene unter den Teilnehmern eines Sommer-Ferienlagers in der Steiermark, wo der Pädagoge und ein früherer Lehrer als Betreuer tätig gewesen sein sollen, gegen den am vergangenen Montag von einer Opfer-Vertreterin bei der Staatsanwaltschaft Wien Anzeige erstattet wurde.

