Kontrollen an Grenze zur Slowakei angelaufen

Berg/Kittsee/Wien - An den Grenzübergängen zur Slowakei sind am Donnerstag die am Vortag vom Innenministerium angekündigten Kontrollen aufgrund des vermehrten Schlepperaufkommens angelaufen. Die Polizei hat 200 Beamte aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland im Einsatz. Bei einem Lokalaugenschein der APA in der Früh bzw. am frühen Vormittag in Berg (Bezirk Bruck a.d. Leitha) und Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) waren allfällige Wartezeiten bei der Einreise kurz.

Russland will vier Ukraine-Regionen am Freitag annektieren

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Nach den völkerrechtswidrigen Scheinreferenden will Russlands Präsident Wladimir Putin die Annexion mehrerer ukrainischer Gebiete bereits an diesem Freitag offiziell machen. "Im Großen Kremlpalast findet um 15.00 Uhr (14.00 Uhr MESZ) eine Zeremonie zur Unterzeichnung von Abkommen über den Beitritt neuer Gebiete in die Russische Föderation statt", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag laut Agentur Interfax.

Schwedens Küstenwache: Viertes Leck an Nord-Stream-Pipelines

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Washington - Die schwedische Küstenwache hat nach eigenen Angaben ein viertes Gasleck an den beschädigten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee entdeckt. Russland führt die Lecks in den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee auf einen "Akt des Terrorismus" zurück. Zumindest sehe es danach aus, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Die Aufklärung der Umstände erfordere eine Zusammenarbeit mehrerer Staaten, fügte er hinzu.

Österreichs Gletscher schmolzen heuer doppelt so schnell

Wien - Die Herbst-Messungen der ZAMG haben ergeben, dass die großen Gletscher in Österreich zumindest doppelt so schnell abgeschmolzen sind wie im langjährigen Durchschnitt. Der größte Gletscher, die Pasterze, wies eine bis zu vier Mal so hohe Schmelzrate auf. "Es war heuer ein Worst-Case-Szenario für die Gletscher", sagte ZAMG-Expertin Marion Greilinger. Durchgängig hätten sich "die größten Eisdickenverluste innerhalb eines Jahres mit im Schnitt um die vier Meter gezeigt".

IFM will weiter Flughafen-Aktien zukaufen

Wien/Schwechat - Die Übernahmekommission prüft, ob nach dem Aktienkauf der Stadt Wien und des Landes Niederösterreich ein Pflichtangebot fällig wird. "Die Übernahmekommission prüft das, wobei, alleine der Erwerb von vier Aktien führt nicht zwangsläufig zu einem Übernahmeangebot", sagte Thomas Barth, Leiter der Geschäftsstelle, am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Nur wenn dahinter weitere Absprachen stünden, wäre das ein Thema.

Hurrikan "Ian": Stromausfälle und Überflutungen in Florida

Miami (Florida)/Havanna - "Ian" ist als einer der stärksten Hurrikans in der Geschichte Floridas auf Land getroffen und hat dem US-Staat heftige Stürme, Regen und Sturmfluten gebracht. Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h erreichte der Sturm am Mittwochnachmittag (Ortszeit) die Westküste Floridas und lag dabei nur knapp unterhalb der Schwelle zur höchsten Hurrikan-Kategorie, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) mitteilte. Auf seinem Weg ins Landesinnere schwächte sich der Sturm dann ab.

Gewessler will Lobautunnel endgültig stoppen

Wien - Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) will den Lobautunnel endgültig zu Fall bringen. Dafür wird sie eine so genannte "vertiefende Prüfung" einleiten, in deren Folge das Projekt aus dem Straßenbaugesetz gestrichen werden soll. Basis für die Entscheidung ist eine heute vorgelegte Expertise, wonach die Straße für die von Wien selbst gesetzten Klimaziele kontraproduktiv wäre. Die ÖVP kritisierte den Vorstoß scharf und erklärte die Diskussion darüber für beendet.

UNO-Anklage: Kabuga war Drahtzieher bei Ruanda-Völkermord

Den Haag - Fast drei Jahrzehnte nach dem Völkermord von Ruanda hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Drahtzieher und Finanzier begonnen. F�licien Kabuga habe den Massenmord 1994 aktiv unterstützt und ermöglicht, sagten die Ankläger am Donnerstag in Den Haag vor dem UNO-Kriegsverbrechertribunal. Dem heute etwa 87 Jahre alten Geschäftsmann werden Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt.

