Putin erkennt Cherson und Saporischschja als unabhängig an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten anerkannt. Die entsprechenden Dekrete des Kremlchefs wurden in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) in Moskau veröffentlicht. Sie gelten als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können.

Hurrikan "Ian" nun auf dem Weg nach South Carolina

Tallahassee (Florida)/Washington - Nachdem er schwere Verwüstungen in Florida angerichtet hat, bewegt sich Hurrikan "Ian" jetzt auf die nächste US-Küste zu. Mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde nahm er am Donnerstag (Ortszeit) Kurs auf South Carolina. Auch in North Carolina und Georgia warnte das US-Hurrikanzentrum vor gefährlichen Sturmfluten. "Ian" war am Mittwoch als einer der stärksten Hurrikans in der Geschichte Floridas auf Land getroffen.

Erhebungen zu Missbrauchsfall in Wiener Schule ausgeweitet

Wien/St. Wolfgang/St. Gilgen - Die Wiener Bildungsdirektion hat auf jüngste Medienberichte mit immer mehr Details zu den Missbrauchsvorwürfen rund um einen Sportlehrer an einer Wiener Mittelschule reagiert, der mehr als zwei Dutzend Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte und womöglich zwei Mittäter hatte. Die Erhebungen einer eigens eingesetzten Untersuchungskommission werden ausgeweitet, wurde am Donnerstagabend mitgeteilt.

EU-Staaten beschließen Maßnahmen gegen hohe Strompreise

Brüssel - Die Energieministerinnen und -minister der EU-Staaten wollen am Freitag bei einem Sondertreffen in Brüssel Maßnahmen gegen die hohen Strompreise beschließen. Der Entwurf der EU-Kommission umfasst verbindliche Maßnahmen zum Senken des Stromverbrauchs in Spitzenzeiten, das Abschöpfen von sogenannten Zufallsgewinnen sowie eine Solidaritätsabgabe von Energieunternehmen. Von 15 EU-Staaten gefordert wird auch ein Gaspreisdeckel, Österreich fürchtet um seine Versorgungssicherheit.

Zehntausende Franzosen demonstrieren gegen Pensionsreform

Paris - Noch bevor die französische Regierung ihre Pläne für die Pensionsreform bekannt gegeben hat, formiert sich Widerstand: Zehntausende Menschen haben am Donnerstag in mehreren Städten Frankreichs für eine Erhöhung der Gehälter und gegen die geplante Anhebung des Pensionsantrittsalters demonstriert. "Wir wollen über das Pensionsalter nicht verhandeln", sagte CGT-Gewerkschaftsführer Philippe Martinez. Französische Arbeitnehmer wollten nicht länger arbeiten, sagte er.

UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Nord-Stream-Lecks

New York - Der UN-Sicherheitsrat in New York befasst sich am Freitag (15.00 Uhr Ortszeit; 21.00 Uhr MESZ) mit den Lecks an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee. Die Sitzung des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen wurde von Russland beantragt. An den von Russland nach Deutschland führenden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind diese Woche insgesamt vier Lecks entdeckt worden.

Deutsche Wirtschaft fühlt sich zu wenig wahrgenommen

Wien - Die deutsche Wirtschaft fühlt sich in Österreich nicht ausreichend wahrgenommen."Wir würden uns manchmal mehr Aufmerksamkeit für die Bedeutung unserer bilateralen Wirtschaftsbeziehungen wünschen", sagte Thomas Gindele, Geschäftsführer der Deutschen Handelskammer in Österreich, im Gespräch mit der APA. Immerhin hänge 30 Prozent der österreichischen Wertschöpfung an deutschen Investoren und der wirtschaftlichen Verflechtung mit Deutschland.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red