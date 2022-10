Putin erkennt Cherson und Saporischschja als unabhängig an

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem weiteren völkerrechtswidrigen Akt die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten anerkannt. Die entsprechenden Dekrete des Kremlchefs wurden in der Nacht auf Freitag (Ortszeit) in Moskau veröffentlicht. Sie gelten als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können.

23 Tote bei russischem Angriff auf Konvoi in Südukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Nähe der südukrainischen Stadt Saporischschja sind nach Angaben der Regionalregierung bei einem russischen Raketenangriff auf einen Fahrzeugkonvoi Zivilisten getötet worden. "Bisher 23 Tote und 28 Verletzte. Alles Zivilisten", schrieb Gouverneur Olexandr Staruch am Freitag auf Telegram. Im Kampf um die strategisch wichtige Kleinstadt Lyman im Gebiet Donezk haben ukrainische Truppen indes nach russischen Angaben mehrere Orte östlich der Stadt eingenommen.

Inflation knackte im September die Zehn-Prozent-Marke

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflationsrate im September auf 10,5 Prozent geklettert und damit in den zweistelligen Bereich vorgedrungen sein. Eine derart hohe Verbraucherpreis-Inflation wurde zuletzt im Juli 1952 gemessen, teilten die Statistiker am Freitag in einer Aussendung mit. Angeheizt wurde die Teuerung insbesondere von den hohen Preisen für Haushaltsenergie und Treibstoffe.

Schulden steigen weiter an

Wien - Der öffentliche Schuldenstand ist Mitte des Jahres bei 354,6 Milliarden Euro gelegen und war damit um sechs Mrd. höher als am Ende des ersten Quartals 2022. Das geht aus heute veröffentlichten Unterlagen der Statistik Austria hervor. Diese warnt jedoch, dass man nur bedingt Aussagen über das Jahresergebnis ableiten kann. Denn die fiskalischen Maßnahmen, die in Folge des Ukraine-Kriegs unternommen wurden, werden großteils erst im zweiten Halbjahr schlagend.

UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Nord-Stream-Lecks

New York - Der UN-Sicherheitsrat in New York befasst sich am Freitag (15.00 Uhr Ortszeit; 21.00 Uhr MESZ) mit den Lecks an den Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee. Die Sitzung des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen wurde von Russland beantragt. An den von Russland nach Deutschland führenden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind diese Woche insgesamt vier Lecks entdeckt worden.

Linzer Radfahrer dürfen an erster Kreuzung bei Rot abbiegen

Linz - An der Kreuzung Landstraße/Bürgerstraße in Linz dürfen Radfahrer künftig auch bei Rot rechts abbiegen. Grundlage ist die am Samstag in Kraft tretende Novelle der Straßenverkehrsordnung: Sie macht u.a. Rechtsabbiegen für Radler bei roter Ampel möglich, allerdings nur, wenn eine Zusatztafel angebracht ist. Diese wurde in Linz Freitagvormittag montiert. Um die 20 Linzer Kreuzungen sollen demnächst folgen, kündigte Verkehrsreferent Vbgm. Martin Hajart (ÖVP) am Freitag an.

19 Tote bei Anschlag auf Bildungseinrichtung in Kabul

Kabul - Bei einem Selbstmordanschlag in einer Kabuler Bildungseinrichtung sind nach Angaben der afghanischen Polizei mindestens 19 Menschen getötet worden. 27 weitere seien bei dem Angriff am Freitag verletzt worden. Der Anschlag sei während einer Aufnahmeprüfung verübt worden. Wer für die Tat verantwortlich ist, war zunächst nicht klar.

Beamte fordern Aufnahme von Gehaltsverhandlungen

Wien - Nach den Metallern steigen auch die Beamten für ihre Gehaltserhöhung in den Ring. In einem Brief an den für die Beamten zuständigen Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ersucht der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Norbert Schnedl, um die Aufnahme von Verhandlungen. Im Gegensatz zu den Metallern, die bereits eine Forderung von 10,6 Prozent auf den Tisch gelegt haben, nennt Schnedl noch keine konkrete Zahl.

