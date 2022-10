Selenskyj stellt Antrag auf beschleunigten NATO-Beitritt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Unmittelbar nach der Annexion von vier Gebieten durch Russland will die Ukraine offiziellen Angaben zufolge einen beschleunigten Beitritt zur NATO beantragen. "Faktisch haben wir unseren Weg in die NATO schon beschritten", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag. "Heute stellt die Ukraine den Antrag, um es auch de-jure zu tun", fügte er hinzu. Selenskyj begründete seine Forderung mit der Bedeutung der Ukraine für die Verteidigung der westlichen Gesellschaft.

Putin besiegelt Annexion ukrainischer Gebiete

Moskau/Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Annexion der vier mehrheitlich von eigenen Truppen besetzten Gebiete in der Ukraine besiegelt. Bei einem von Fernsehen übertragenen Festakt am Freitag im Kreml unterzeichnete er die entsprechenden Dokumente. International wird die Annexion von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson nicht anerkannt.

EU-Staaten einigen sich auf Gewinnabschöpfungen

Brüssel - Die EU-Staaten haben sich angesichts hoher Energiepreise auf europäische Notmaßnahmen verständigt, um Strom zu sparen und Entlastungen zu finanzieren. Die zuständigen Minister einigten sich am Freitag darauf, dass Energieunternehmen künftig einen Teil ihrer Krisengewinne an den Staat abgeben müssen, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilte. Mit diesem Geld sollen Verbraucher entlastet werden. Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) begrüßte die Beschlüsse.

Tiroler Koalitionspoker geht weiter, Grüne schwanken

Innsbruck - Nach geschlagener Landtagswahl geht in Tirol der Koalitionspoker weiter. ÖVP-Obmann Anton Mattle empfing am Freitagnachmittag die Grünen zu einem vertiefenden Gespräch im Innsbrucker Landhaus. Klubobmann Gebi Mair hatte darum gebeten, um grüne "Eintrittshürden" in einer möglichen Dreierkoalition zu verdeutlichen. Das Ergebnis ebenjener Unterredung werde man nun innerparteilich "beraten und bewerten", erklärte Mair. Mattle will am Montag noch einmal mit der SPÖ sondieren.

Neuer Sachverhalt zu Missbrauchsfall in Wiener Schule

Wien/St. Wolfgang/St. Gilgen - Die Wiener Bildungsdirektion hat am Freitag bekannt gegeben, in der Causa um Missbrauchsvorwürfe rund um einen Sportlehrer an einer Wiener Mittelschule zwei Sachverhaltsdarstellungen an die Staatsanwaltschaft zu übermitteln. Am Donnerstag kündigte das Amt eine derartige Mitteilung an, nachdem Beschwerden über Fotoaufnahmen in einer Sauna im Rahmen eines Skikurses bekannt geworden waren, bei der zweiten geht es hingegen um eine Lesenacht in der Schule selbst.

CO2-Abgabe lässt ab morgen die Spritpreise steigen

Wien - Morgen, Samstag, tritt die CO2-Bepreisung für Sprit in Kraft, sie verteuert den Liter Diesel (inkl. Mehrwertsteuer) um 9,9 Cent und Benzin um 8,6 Cent. Das geht aus Berechnungen des Wifo hervor. Wobei sich die CO2-Steuer von 30 Euro pro Tonne bei Diesel aufgrund des höheren CO2-Gehalts stärker als bei Benzin niederschlägt. Das hat bereits in den vergangenen Tagen zu mehr Andrang an den Tankstellen geführt, wobei Freitagvormittag laut ÖAMTC und ARBÖ die Lage noch ruhig war.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen

Wien - Der Leitindex ATX konnte sich am Freitag um 1,68 Prozent steigern und schloss bei 2.691,95 Zählern. Auch das europäische Umfeld verabschiedete sich mit Zugewinnen ins Wochenende. Markteilnehmer sprachen von einer Erholung nach den zuletzt deutlichen Kurseinbußen. Anhaltende Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen hatten die Märkte in den vergangenen Tagen deutlich belastet. In den Fokus rückten aktuelle Inflationsdaten aus Europa und den USA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red