Viele Tote nach Hurrikan "Ian" in Florida

Tallahassee (Florida)/Washington - Hurrikan "Ian" hat Behördenangaben zufolge 23 Menschen in Florida das Leben gekostet. Viele der Opfer seien ertrunken, teilte die zuständige Sicherheitsbehörde des südlichen US-Bundesstaates am Freitag mit. Nachrichtenkanäle berichteten mit Verweis auf die Angaben von Vertretern der Landkreise, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer deutlich höher liege. Laut dem Fernsehsender CNN starben 45 Menschen infolge des zerstörerischen Wirbelsturms.

Raab sieht "Systemversagen" bei Wiener Missbrauchsfall

Wien - Nach jüngsten Medienberichten um dem Missbrauchsfall an einer Wiener Mittelschule, der immer weitere Kreise zieht, haben sich am Samstag Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zu Wort gemeldet. Die über Jahre erfolgten sexuellen Übergriffe auf großteils unmündige Buben durch einen Sportlehrer, der möglicherweise zwei Mittäter hatte, "zeigt ein erschütterndes Systemversagen aller befassten Wiener Behörden", stellte Raab fest.

Getötete Escort-Dame in OÖ: Polizei fuhr zu falscher Adresse

Ternberg - Im Fall rund um die Tötung einer 23-jährigen Escort-Dame vor einer Woche in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) war die Polizei, die in der Kritik steht, erst spät auf Anrufe besorgter Angehöriger bzw. Freunde des Opfers reagiert zu haben, zunächst bei der falschen Adresse. Das bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich der APA. Die Anrufer hätten wiederholt von Haus Nummer 8 gesprochen, tatsächlich sei das Opfer später im Haus Nummer 9 gefunden worden.

Betreiber: Chef von AKW Saporischschja verschleppt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Chef des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja, Ihor Muraschow, ist nach ukrainischen Angaben von Moskauer Truppen entführt worden. Das teilte der Präsident der Betreibergesellschaft Enerhoatom, Petro Kotin, am Samstag mit. Unterdessen gab der britische Geheimdienst bekannt, dass Moskau bei seiner Bodenoffensive in der Ukraine mittlerweile Abwehrraketen einsetzt, die eigentlich für den Abschuss von Flugzeugen oder anderen Geschossen bestimmt sind.

19 Tote bei Zusammenstößen im Südosten des Irans

Teheran - Bei Zusammenstößen im Südosten des Irans sind laut iranischen Staatsmedien 19 Menschen getötet worden. Unter den Toten in der Provinz Sistan-Baluchestan sei auch ein Oberst der Revolutionsgarden, sagte Regionalgouverneur Hossein Chiabani am Freitag einem staatlichen Sender. 20 weitere Menschen seien verletzt worden.

Staatshaushalt für kommendes Jahr steht vor Fertigstellung

Wien - Das Budget für das kommende Jahr steht vor der Finalisierung. Seit Mitte August wurde auf Fachebene zwischen Finanzministerium und den einzelnen Ressorts verhandelt, seit September laufen die politischen Gespräche. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) wird am 12. Oktober seine erste Budgetrede halten. Der Beschluss im Parlament steht planmäßig am 17. November auf der Tagesordnung.

Schwere Explosion bei Wissenschaftsfestival in Spanien

Girona - Bei einer Explosion bei einem Wissenschaftsfestival im Nordosten Spaniens sind 18 Menschen zum Teil schwer verletzt worden - darunter zehn Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren. Der Unfall ereignete sich am späten Freitagabend bei der Vorführung eines Experiments im Haus der Kultur im katalanischen Girona circa 100 Kilometer nordöstlich von Barcelona, wie Medien am Samstag unter Berufung auf die Behörden und auf Krankenhaussprecher berichteten.

Lettland wählt ein neues Parlament

Riga - In Lettland haben am Samstagmorgen die Wahllokale für die Parlamentswahl geöffnet. Die Wahl ist überschattet von Russlands Krieg gegen die Ukraine und Sorgen über steigende Energiekosten. Gut 1,5 Millionen Wahlberechtigte sind in dem EU- und NATO-Land aufgerufen, über die 100 Sitze in der Volksvertretung Saeima in Riga abzustimmen. Es zeichnet sich eine schwierige Regierungsbildung ab. Umfragen zufolge zwischen sieben und zwölf Parteien ins Parlament einziehen.

