Nach Toten in Florida verliert Hurrikan "Ian" an Kraft

Tallahassee (Florida)/Washington - Hurrikan "Ian" hat Behördenangaben zufolge 23 Menschen in Florida das Leben gekostet. Viele der Opfer seien ertrunken, teilte die zuständige Sicherheitsbehörde des südlichen US-Bundesstaates mit. Nachrichtenkanäle berichteten mit Verweis auf Angaben von Vertretern der Landkreise, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer deutlich höher liege. Laut dem Fernsehsender CNN starben 45 Menschen infolge des zerstörerischen Wirbelsturms, der sich am Wochenende allerdings abschwächte.

Oö. SP-Basis wählt Lindner mit 95,9 Prozent zum Vorsitzenden

Linz/Schwechat - Michael Lindner ist via Urabstimmung der oberösterreichischen Parteimitglieder zum SPÖ-Landesvorsitzenden gewählt worden. 46 Prozent der rund 25.000 Genossen haben seit 3. September an der Wahl teilgenommen, das Ergebnis von 95,94 Prozent Zustimmung wurde am Samstag beim Landesparteitag verkündet. Lindner, der als einziger kandidierte und seit Februar bereits geschäftsführender Vorsitzender war, gab die ehrgeizige Losung aus, die SPÖ müsse stärkste Kraft im Bundesland werden.

Russland stoppt Gaslieferungen nach Italien

Rom/Moskau - Russland hat nach Auskunft des italienischen Versorgers Eni seine Gaslieferungen an das Mittelmeerland vorerst eingestellt. Der russische Konzern Gazprom habe mitgeteilt, dass er kein Gas mehr durch Österreich liefern könne, teilte Eni am Samstag mit. Das russische Gas kommt normalerweise am italienisch-österreichischen Grenzort Tarvisio in Italien an und wird von dort verteilt.

Gaspipeline zwischen Bulgarien und Griechenland in Betrieb

Sofia/Athen - Eine für die Unabhängigkeit der EU von Russlands Erdgas wichtige Pipeline zwischen Bulgarien und Griechenland hat den Betrieb aufgenommen. Die Gas-Pipeline wurde im Beisein von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Samstag in Sofia eingeweiht. "Heute beginnt eine neue Ära für Bulgarien und Südosteuropa", sagte von der Leyen zum Auftakt der Zeremonie. Das Projekt bedeute "Freiheit von der Abhängigkeit vom russischen Gas", betonte sie.

Betreiber: Chef von AKW Saporischschja verschleppt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Chef des von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerks Saporischschja, Ihor Muraschow, ist nach ukrainischen Angaben von Moskauer Truppen entführt worden. Das teilte der Präsident der Betreibergesellschaft Enerhoatom, Petro Kotin, am Samstag mit. Unterdessen gab die ukrainische Armee bekannt, dass sie tausende russische Soldaten in der strategisch wichtigen Stadt Lyman in der ostukrainischen Region Donezk eingekreist habe.

19 Tote bei Zusammenstößen im Südosten des Irans

Teheran - Bei Zusammenstößen im Südosten des Irans sind laut iranischen Staatsmedien 19 Menschen getötet worden. Unter den Toten in der Provinz Sistan-Baluchestan sei auch ein Oberst der Revolutionsgarden, sagte Regionalgouverneur Hossein Chiabani am Freitag einem staatlichen Sender. 20 weitere Menschen seien verletzt worden.

Raab sieht "Systemversagen" bei Wiener Missbrauchsfall

Wien - Nach jüngsten Medienberichten um dem Missbrauchsfall an einer Wiener Mittelschule, der immer weitere Kreise zieht, haben sich am Samstag Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zu Wort gemeldet. Die über Jahre erfolgten sexuellen Übergriffe auf großteils unmündige Buben durch einen Sportlehrer, der möglicherweise zwei Mittäter hatte, "zeigt ein erschütterndes Systemversagen aller befassten Wiener Behörden", stellte Raab fest.

Getötete Escort-Dame in OÖ: Polizei fuhr zu falscher Adresse

Ternberg - Im Fall rund um die Tötung einer 23-jährigen Escort-Dame vor einer Woche in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) war die Polizei, die in der Kritik steht, erst spät auf Anrufe besorgter Angehöriger bzw. Freunde des Opfers reagiert zu haben, zunächst bei der falschen Adresse. Das bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich der APA. Die Anrufer hätten wiederholt von Haus Nummer 8 gesprochen, tatsächlich sei das Opfer später im Haus Nummer 9 gefunden worden.

