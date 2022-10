129 Tote bei Ausschreitungen nach Fußballmatch in Indonesien

Jakarta - Bei schweren Ausschreitungen im Anschluss an ein Fußballmatch auf der indonesischen Insel Java sind mindestens 129 Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, um die randalierenden Fans zu zerstreuen, sagte ein Behördenvertreter am Sonntag bei einer improvisierten Pressekonferenz. 34 Menschen seien auf dem Spielfeld des Kanjuruhan-Stadions im Osten Javas gestorben, alle weiteren in Krankenhäusern. Zur Ursache der Gewalt gab es zunächst keine Angaben.

Regierungspartei setzte sich bei Lettland-Wahl durch

Riga - Bei der Parlamentswahl im EU- und NATO-Land Lettland hat sich die liberalkonservative Regierungspartei Jauna Vienotiba von Ministerpräsident Krisjanis Karins durchgesetzt. Mit 18,9 Prozent der Stimmen geht die Partei als Sieger aus der Abstimmung hervor, wie die Daten der Wahlkommission in Riga Sonntag früh nach Auszählung in fast 95 Prozent aller Wahllokale zeigten.

In Bosnien-Herzegowina haben allgemeine Wahlen begonnen

Sarajevo - In Bosnien-Herzegowina haben am Sonntag in der Früh allgemeine Wahlen begonnen. Eine Wende im chronisch funktionsunfähigen Staat wird nicht erwartet. Gewählt werden drei Mitglieder der Staatsführung, die im Präsidium die drei Staatsvölker - Muslime, Serben und Kroaten - vertreten. Minderheitenvertreter konnten keine Kandidaten vorschlagen, obwohl der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dies bereits in einem Urteil im Jahr 2009 verlangt hatte.

Im Burgenland werden Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt

Eisenstadt - Das Burgenland wählt am Sonntag die Gemeinderäte und Bürgermeister der 171 Gemeinden. 277.473 Personen sind wahlberechtigt. 520 Ortsgruppen mit über 12.000 Kandidaten treten an, 420 von ihnen streben das Amt des Bürgermeisters an. SPÖ und ÖVP liegen bei der Zahl der Ortschefs mit aktuell 85 bzw. 82 nahezu gleich auf. Das erste Wahllokal öffnete bereits um 6.45 Uhr in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg), die letzten schließen um 16.00 Uhr.

Richtungswahl in Brasilien: Lula in Umfragen vor Bolsonaro

Brasilia - Jüngsten Umfragen zufolge könnte Brasiliens Ex-Präsident Luiz Ignacio Lula da Silva bei den Wahlen am heutigen Sonntag schon in der ersten Runde als Sieger hervorgehen. Mehrere Meinungsforschungsinstitute sehen den Herausforderer des amtierenden Präsidenten Jair Bolsonaro mit etwa 50 Prozent der abgegebenen Stimmen klar vorn. Bolsonaro hat im Vorfeld Befürchtungen geweckt, er könnte das Ergebnis der Wahlen nicht akzeptieren.

Vorgezogene Parlamentswahl in Bulgarien

Sofia - Bulgarien wählt am Sonntag zum vierten Mal in eineinhalb Jahren ein neues Parlament. Die Abstimmung wurde notwendig, weil die liberal-sozialistische Koalitionsregierung von Ministerpräsident Kiril Petkow (PP) durch ein Misstrauensvotum im Juni gestürzt worden war. Umfragen lassen ein Comeback des korruptionsbelasteten Ex-Premiers Bojko Borissow und seiner bürgerlichen GERB erwarten. Mit Spannung wird erwartet, wie stark pro-russische Kräfte abschneiden werden.

Proteste in Havanna wegen Stromausfalls nach Hurrikan

Havanna - Angesichts eines massiven Stromausfalls nach dem Hurrikan "Ian" hat es in Kuba zum dritten Tag in Folge seltene Proteste gegeben. Auf der vielbefahrenen Straße L�nea in der Hauptstadt Havanna errichteten einige Anrainer des zentrumsnahen Stadtteils Vedado am Samstagabend (Ortszeit) mit umgekippten Müllcontainern eine Straßensperre. Ein paar Dutzend Teilnehmer demonstrierten dort auf Töpfe schlagend, weil sie seit fünf Tagen weder Strom noch fließendes Wasser hatten.

