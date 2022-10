Lula siegte bei erster Wahlrunde in Brasilien

Brasilia - Luiz In�cio Lula da Silva hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien knapp für sich entschieden. Der linke Ex-Staatschef kam auf 47,97 Prozent, wie das Wahlamt am Sonntag mitteilte. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt 43,60 Prozent. Dies war sehr viel enger als erwartet, da in den Umfragen Lula deutlich vorn lag. Nach Einschätzung von Experten bekannten sich viele Befragten nicht zu ihren tatsächlichen Favoriten oder entschieden sich erst am Wahltag.

Migrationsgipfel mit Nehammer, Orb�n und Vučić in Budapest

Budapest/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der serbische Präsident Aleksandar Vučić und der ungarische Regierungschef Viktor Orb�n treffen einander am Montag in Budapest angesichts des Anstiegs von Flüchtlingsströmen über die Balkanroute zu einem Gipfel über Migration. Geplant sind Gespräche über die verstärkte polizeiliche Zusammenarbeit beim Grenzschutz, Schleppereibekämpfung und gemeinsame Maßnahmen, um illegalen Migrationsströmen entgegenzuwirken, hieß es aus dem Kanzleramt.

Bei den Metallern wird ab Montag am neuen KV gehämmert

Wien - Vor zwei Wochen haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ihre Forderung für eine Lohn-und Gehaltserhöhung von 10,6 Prozent an die Arbeitgeber überreicht, am Montag startet nun die erste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag 2023. Aktuell liegt der Mindestlohn für die Metallindustrie in der traditionell gut bezahlten Branche bei 2090 Euro brutto. Ausgangsbasis für das Feilschen ist wie jedes Jahr die Inflation der vergangenen zwölf Monate, in dem Fall von 6,3 Prozent.

Nobelpreis-Woche startet mit Auszeichnung für Medizin

Stockholm - Mit der Bekanntgabe der Auszeichnung für Physiologie bzw. Medizin eröffnet das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm die Nobelpreis-Woche. Im Vorjahr waren der US-Forscher David Julius und der im Libanon geborene Molekularbiologe Ardem Patapoutian geehrt worden. Prämiert wurden sie für Ihre Entdeckungen der menschlichen Rezeptoren für Temperatur- und Berührungsempfinden. Das Preisgeld beträgt auch heuer zehn Millionen schwedische Kronen (rund 912.000 Euro) pro Kategorie.

Politisches Patt nach bulgarischer Parlamentswahl verlängert

Sofia - Die bulgarische Parlamentswahl am Sonntag hat einen neuen Wahlsieger, aber kein Ende des politischen Patts im Balkanland gebracht. Die bürgerliche GERB des umstrittenen Ex-Premiers Bojko Borissow wurde Hochrechnungen zufolge mit 23,5 Prozent der Stimmen stärkste Kraft, hat aber kaum Aussichten auf eine Regierungsmehrheit. Dasselbe gilt für die liberale Bewegung "Wir setzen den Wandel fort" (PP) des im Sommer gestürzten Premiers Kiril Petkow, die bei 19,5 Prozent landete.

Rückschlag für Nationalisten bei Bosnien-Wahl

Sarajevo - Bei den bosnischen Präsidentenwahlen hat es am Sonntag einen Rückschlag für nationalistische Kandidaten gegeben. Sowohl die bosnischen Kroaten als auch die Bosniaken dürften künftig durch pro-europäische Politiker im Staatspräsidium vertreten sein, ergaben am Abend veröffentlichte Teilergebnisse. Überraschend war dabei der Erfolg des Bosniaken Denis Becirovic. Einzig bei den bosnischen Serben zeichnete sich ein Sieg der nationalistischen Kandidatin Zeljka Cvijanovic ab.

Burgenland-Wahlen: SPÖ baut Vorsprung in Gemeinden aus

Eisenstadt - Das Burgenland hat am Sonntag die Gemeinderäte und Bürgermeister in den 171 Gemeinden gewählt, um 21 Uhr lag das Endergebnis vor. Die SPÖ hat dabei an Stimmen, Mandaten und auch Bürgermeistern dazugewonnen. In 13 Kommunen gibt es am 23. Oktober eine Stichwahl. SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil freute sich am Abend über die Ergebnisse. 277.473 Personen waren wahlberechtigt, die Wahlbeteiligung betrug 75,79 Prozent.

Keine Einigung über Waffenruhe im Jemen

Sanaa - Die Verhandlungen über eine verlängerte Waffenruhe im Jemen sind nach Angaben der Vereinten Nationen vorerst gescheitert. Der UNO-Sonderbeauftragte für den Jemen, Hans Grundberg, zeigte sich am Sonntagabend enttäuscht, wollte aber weiter für eine Einigung werben. "Ich werde meine unablässigen Bemühungen fortsetzen, mit den Parteien auf eine rasche Einigung über den Weg vorwärts hinzuarbeiten", teilte er mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red