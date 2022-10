Arbeitslosigkeit im September deutlich gesunken

Wien - Im September waren in Österreich 237.409 Menschen arbeitslos gemeldet, um 31.841 weniger als im Vergleichsmonat 2021. Auch die Anzahl der Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer hat gegenüber dem Vorjahresmonat um 514 auf 68.750 Personen abgenommen - damit sind derzeit 306.159 Menschen ohne Job, gab das Arbeitsministerium heute (Montag) bekannt. Anmeldungen zur Kurzarbeit liegen derzeit bei 5.943 Personen.

Lula siegte bei erster Wahlrunde in Brasilien

Brasilia - Luiz In�cio Lula da Silva hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien knapp für sich entschieden. Der linke Ex-Staatschef kam auf 47,97 Prozent, wie das Wahlamt am Sonntag mitteilte. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt 43,60 Prozent. Dies war sehr viel enger als erwartet, da in den Umfragen Lula deutlich vorn lag. Nach Einschätzung von Experten bekannten sich viele Befragten nicht zu ihren tatsächlichen Favoriten oder entschieden sich erst am Wahltag.

Bürgerliche Partei gewinnt Parlamentswahl in Bulgarien

Sofia - In Bulgarien hat die prowestliche bürgerliche Oppositionspartei GERB des umstrittenen Ex-Premiers Bojko Borissow amtlichen Zwischenergebnissen zufolge die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Bei der bereits vierten Wahl in eineinhalb Jahren erhielt die Partei am Sonntag 25,37 Prozent der Stimmen. Das geht aus den am Montag veröffentlichten amtlichen Zwischenergebnissen nach Auszählung von 99,4 Prozent der Wahlprotokolle hervor.

Nobelpreis-Woche startet mit Auszeichnung für Medizin

Stockholm - Mit der Bekanntgabe der Auszeichnung für Physiologie bzw. Medizin eröffnet das Nobelpreiskomitee am Montag in Stockholm die Nobelpreis-Woche. Im Vorjahr waren der US-Forscher David Julius und der im Libanon geborene Molekularbiologe Ardem Patapoutian geehrt worden. Prämiert wurden sie für Ihre Entdeckungen der menschlichen Rezeptoren für Temperatur- und Berührungsempfinden. Das Preisgeld beträgt auch heuer zehn Millionen schwedische Kronen (rund 912.000 Euro) pro Kategorie.

Migrationsgipfel mit Nehammer, Orb�n und Vučić in Budapest

Budapest/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), der serbische Präsident Aleksandar Vučić und der ungarische Regierungschef Viktor Orb�n treffen einander am Montag in Budapest angesichts des Anstiegs von Flüchtlingsströmen über die Balkanroute zu einem Gipfel über Migration. Geplant sind Gespräche über die verstärkte polizeiliche Zusammenarbeit beim Grenzschutz, Schleppereibekämpfung und gemeinsame Maßnahmen, um illegalen Migrationsströmen entgegenzuwirken, hieß es aus dem Kanzleramt.

Europa erlebte 2021/2022 bisher größte Vogelgrippe-Epidemie

Stockholm/Wien - Nach Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC ist der jüngste Seuchenzug der Vogelgrippe die schwerste jemals registrierte derartige Epidemie in Europa. Einem am Montag veröffentlichten Bericht zufolge wurden während der Saison 2021/2022 fast 2.500 Ausbrüche in Geflügelhaltungen festgestellt. 48 Millionen Tiere seien in den Haltungen gekeult worden. Bei Wildvögeln seien mehr als 3.500 Fälle festgestellt worden.

Cholera-Ausbruch fordert Tote auf Haiti

Port-au-Prince - Mindestens sieben Menschen sind in Haiti an Cholera gestorben. Fast drei Jahre nach dem bisher letzten bestätigten Fall der Krankheit in dem krisengeschüttelten Karibikstaat seien in der Hauptstadt Port-au-Prince und in der Armensiedlung Cit� Soleil mehrere Verdachtsfälle festgestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Sonntag (Ortszeit) mit.

