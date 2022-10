Medizin-Nobelpreis für Evolutionsforscher Svante Pääbo

Stockholm - Der schwedische Evolutionsforscher Svante Pääbo erhält den heurigen Nobelpreis für Physiologie bzw. Medizin. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Ausgezeichnet wurde Pääbo "für seine Entdeckungen über die Genome der Vorfahren des modernen Menschen und die menschliche Evolution". Ihm war u.a. die Sequenzierung des Genoms des Neandertalers gelungen. Das Preisgeld beträgt je Nobelpreis-Kategorie zehn Millionen schwedische Kronen (knapp 920.000 Euro).

Lula siegte bei erster Wahlrunde in Brasilien

Brasilia - Luiz In�cio Lula da Silva hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Brasilien knapp für sich entschieden. Der linke Ex-Staatschef kam auf 47,97 Prozent, wie das Wahlamt am Sonntag mitteilte. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt 43,60 Prozent. Dies war sehr viel enger als erwartet, da in den Umfragen Lula deutlich vorn lag. Nach Einschätzung von Experten bekannten sich viele Befragten nicht zu ihren tatsächlichen Favoriten oder entschieden sich erst am Wahltag.

Zahl der Lehrlinge in Österreich seit Pandemie wieder stabil

Wien - Die Zahl der jungen Menschen, die hierzulande eine Lehre beginnen, ist seit dem Höhepunkt der Pandemie wieder stabil. Mit Ende September befanden sich österreichweit insgesamt 108.091 Lehrlinge in Ausbildung. Mit einem Plus von 6,8 Prozent verzeichnete die Zahl der Lehranfängerinnen und Lehranfänger in Österreich laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) heuer deutlich höhere Zuwachsraten als in den vergangenen Jahren. Ohne Job waren im September insgesamt 306.159 Personen.

Vor schwarz-roten Koalitionsgesprächen in Tirol

Innsbruck - In Tirol scheinen eine Woche nach der Landtagswahl Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ immer wahrscheinlicher. ÖVP-Obmann Anton Mattle traf am Montagvormittag im Innsbrucker Landhaus die SPÖ zu einer zweiten, vertiefenden Sondierungsrunde. Es sei ein "weiteres sehr gutes Gespräch" gewesen, sagte SPÖ-Chef Georg Dornauer nach der Unterredung vor Journalisten. Er werde nun sein Gremium informieren und "darüber beraten". Auch die ÖVP wird ihre Gremien befassen.

Russische Truppen in besetzten Gebieten unter Druck

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - In den von Russland annektierten Gebieten in der Ukraine stehen Moskaus Truppen weiter unter massivem Druck angesichts des Vormarsches der Streitkräfte Kiews. Aus den Gebieten Saporischschja, Cherson, Donezk und Luhansk berichteten die russischen Besatzer am Montag von zahlreichen Versuchen der Ukraine, Frontlinien zu durchbrechen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor von neuen Erfolgen bei der Rückeroberung von Ortschaften berichtet.

KV-Verhandlungen der Metaller am Montag gestartet

Wien - In der Metalltechnischen Industrie (FMTI) hat heute, Montag, die erste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) 2023 begonnen. Bereits vor zwei Wochen haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ihre Forderung für eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 10,6 Prozent an die Arbeitgeber überreicht. Diese haben die Forderungen, vertreten durch den steirischen Industriellen Christian Knill, als "unvernünftig und überzogen" bezeichnet.

Bildungsausgaben in Österreich leicht unter OECD-Schnitt

Wien - Die Ausgaben für Bildung bleiben in Österreich hinter anderen Staaten zurück. Hierzulande wird ein etwas geringerer Anteil des BIP für Bildungseinrichtungen verwendet, zeigt die neue OECD-Studie "Bildung auf einen Blick". Das ist zu einem guten Teil auf geringere private Aufwendungen (etwa mangels Studiengebühren) zurückzuführen. Aber auch der Anteil der öffentlichen Ausgaben für Bildung an den öffentlichen Gesamtausgaben liegt in Österreich unter dem OECD-Schnitt.

Nach zwei Jahren Pause größeres Comeback der Grippe erwartet

Wien - Nach zwei Wintern ohne Grippewelle in Österreich könnte die Influenza durch die reduzierten Corona-Maßnahmen ein größeres Comeback liefern. In Australien kam es bereits relativ früh zu einer Welle, berichtete der Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Montag. Durch die Hygienemaßnahmen bzw. deren Ende könne es zu Verschiebungen der "typischen" Influenza-Saison kommen, betonte die Virologin Monika Redlberger-Fritz. Die Impfung ist für alle Bevölkerungsgruppen empfohlen.

