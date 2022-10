Medizin-Nobelpreis für Evolutionsforscher Svante Pääbo

Stockholm - Der schwedische Evolutionsforscher Svante Pääbo erhält den heurigen Nobelpreis für Physiologie bzw. Medizin. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Ausgezeichnet wurde Pääbo "für seine Entdeckungen über die Genome der Vorfahren des modernen Menschen und die menschliche Evolution". Ihm war u.a. die Sequenzierung des Genoms des Neandertalers gelungen. Das Preisgeld beträgt je Nobelpreis-Kategorie zehn Millionen schwedische Kronen (knapp 920.000 Euro).

Zahl der Lehrlinge in Österreich seit Pandemie wieder stabil

Wien - Die Zahl der jungen Menschen, die hierzulande eine Lehre beginnen, ist seit dem Höhepunkt der Pandemie wieder stabil. Mit Ende September befanden sich österreichweit insgesamt 108.091 Lehrlinge in Ausbildung. Mit einem Plus von 6,8 Prozent verzeichnete die Zahl der Lehranfängerinnen und Lehranfänger in Österreich laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) heuer deutlich höhere Zuwachsraten als in den vergangenen Jahren. Ohne Job waren im September insgesamt 306.159 Personen.

Russlands Duma ratifiziert Annexion ukrainischer Gebiete

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat nun auch das russische Parlament die als Völkerrechtsbruch kritisierte Einverleibung ratifiziert. Die mehr als 400 Abgeordneten votierten am Montag ohne Gegenstimme für die Aufnahme der Regionen in die Russische Föderation. Außenminister Sergej Lawrow betonte, dass die Regionen nun unter besonderem Schutz des Landes stünden.

KV-Verhandlungen der Metaller am Montag gestartet

Wien - In der Metalltechnischen Industrie (FMTI) hat heute, Montag, die erste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) 2023 begonnen. Bereits vor zwei Wochen haben die Gewerkschaften PRO-GE und GPA ihre Forderung für eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 10,6 Prozent an die Arbeitgeber überreicht. Diese haben die Forderungen, vertreten durch den steirischen Industriellen Christian Knill, als "unvernünftig und überzogen" bezeichnet.

Stadion-Tragödie: Strafen für Verantwortliche gefordert

Jakarta - Nach der Stadionkatastrophe in Indonesien mit mehr als 120 Todesopfern sollen die Verantwortlichen für die Tragödie zur Rechenschaft gezogen werden. Die Regierung in Jakarta forderte die Polizei am Montag auf, die Verantwortlichen zu ermitteln und zu bestrafen. Für die Angehörigen der Opfer wurden Entschädigungen in Aussicht gestellt. Weltweit löste die Tragödie Bestürzung aus.

Vor schwarz-roten Koalitionsgesprächen in Tirol

Innsbruck - In Tirol scheinen eine Woche nach der Landtagswahl Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ immer wahrscheinlicher. ÖVP-Obmann Anton Mattle traf am Montagvormittag im Innsbrucker Landhaus die SPÖ zu einer zweiten, vertiefenden Sondierungsrunde. Es sei ein "weiteres sehr gutes Gespräch" gewesen, sagte SPÖ-Chef Georg Dornauer nach der Unterredung vor Journalisten. Er werde nun sein Gremium informieren und "darüber beraten". Auch die ÖVP wird ihre Gremien befassen.

Hausdurchsuchung in Wiener Missbrauchsfall wirft Fragen auf

Wien - Im Missbrauchsfall um einen Sportlehrer, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule etliche Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte, könnte möglicherweise Beweismaterial beiseite geschafft worden sein. Konkreten Beleg dafür gibt es zwar nicht, aber bei einer Hausdurchsuchung, die im Frühjahr 2019 bei dem Pädagogen durchgeführt wurde, blieben der Keller, der Pkw und die Räumlichkeiten des Lehrers an seiner Schule unberücksichtigt.

