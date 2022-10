Medizin-Nobelpreis für Erforschung von Neandertaler-Erbgut

Stockholm - Der Nobelpreis für Medizin bzw. Physiologie ist am Montag dem schwedische Evolutionsforscher Svante Pääbo zuerkannt worden. Er erhält die Auszeichnung "für seine Entdeckungen über die Genome der Vorfahren des modernen Menschen und die menschliche Evolution", teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit. Pääbo hatte das Neandertaler-Genom sequenziert, außerdem entdeckte er anhand eines Fingerknochens aus einer Höhle in Sibirien die Denisova-Menschen.

Rennen um Präsidentschaft in Brasilien geht in die Stichwahl

Brasilia - Brasiliens politische Zukunft entscheidet sich in einer Stichwahl. In der ersten Runde der Präsidentenwahl am Sonntag erzielte der rechtsradikale Amtsinhaber Jair Bolsonaro 43,6 Prozent der Stimmen, sein linksgerichteter Herausforderer, Ex-Präsident Luiz In�cio Lula da Silva, kam auf 48,4 Prozent. Beobachter erwarten nun bis zur entscheidenden Abstimmung am 30. Oktober einen "aufreibenden" Wahlkampf.

Zahl der Lehrlinge in Österreich seit Pandemie wieder stabil

Wien - Die Zahl der jungen Menschen, die hierzulande eine Lehre beginnen, ist seit dem Höhepunkt der Pandemie wieder stabil. Mit Ende September befanden sich österreichweit insgesamt 108.091 Lehrlinge in Ausbildung. Mit einem Plus von 6,8 Prozent verzeichnete die Zahl der Lehranfängerinnen und Lehranfänger in Österreich laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) heuer deutlich höhere Zuwachsraten als in den vergangenen Jahren. Ohne Job waren im September insgesamt 306.159 Personen.

Austritt von Gas aus Nord Stream 2 noch nicht zu Ende

Moskau - Der Austritt von Gas an den beschädigten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ist anders als erwartet noch nicht vollständig versiegt. Wie die schwedische Küstenwache mitteilte, hatte sich an der kleineren der beiden Austrittsstellen an der Nord-Stream-2-Leitung in der Wirtschaftszone des Landes die Fläche, an der Gas aus dem Wasser tritt, sogar vergrößert. Sie betrug etwa 30 Meter, nachdem die Küstenwache am Wochenende einen Durchmesser von 15 Meter gemeldet hatte.

Erste Metaller-KV-Runde dürfte am frühen Abend aus sein

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 130.00 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie (FMTI) dürften heute in der ersten Runde nur kurz dauern. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer erwarten ein Ende zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, vorerst blieb es bei einem nochmaligen Präsentieren der schon bekannten Positionen. Während die Gewerkschaften bereits vor zwei Wochen ihre Forderung nach 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt präsentiert haben, schweigen die Arbeitgeber noch.

Nehammer: Serbien wird Einreiseregeln verschärfen

Budapest/Wien - Serbien hat nach Angaben von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Verschärfung seiner Visaregeln für Länder zugesagt, aus denen viel illegale Migration in die EU kommt. Wie der Kanzler nach einem Migrationsgipfel mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orb�n am Montag in Budapest weiter ausführte, sollen die serbischen Regelungen mit Jahreswechsel "an die Vorgaben der Europäischen Union angepasst werden".

Politisches Patt in Bulgarien

Sofia - In Bulgarien hat die prowestliche bürgerliche Oppositionspartei GERB die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen, die absolute Mehrheit aber bei weitem verfehlt. Bei der bereits vierten Wahl in eineinhalb Jahren erhielt die Partei am Sonntag vorläufigen amtlichen Ergebnissen zufolge rund 25,34 Prozent der Stimmen. Die zuletzt regierende liberale PP ("Wir führen den Wandel fort") von Ex-Regierungschef Kiril Petkow kam danach mit 20,20 Prozent auf Platz zwei.

Russlands Duma ratifiziert Annexion ukrainischer Gebiete

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat nun auch das russische Parlament die als Völkerrechtsbruch kritisierte Einverleibung ratifiziert. Die mehr als 400 Abgeordneten votierten am Montag ohne Gegenstimme für die Aufnahme der Regionen in die Russische Föderation. Außenminister Sergej Lawrow betonte, dass die Regionen nun unter besonderem Schutz des Landes stünden.

Wiener Börse tendieren im Verlauf im Plus, ATX gewinnt 0,31 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag in die Gewinnzone gedreht. Positiv dürften sich vorbörsliche Indikationen von der Wall Street auf die Indizes diesseits des Atlantiks ausgewirkt haben. Zuvor hatten Stimmungsdaten aus der Eurozone Gegenwind geliefert. Der ATX stieg um kurz nach 14 Uhr um 0,31 Prozent auf 2.700,26 Einheiten. Gesucht waren nach einem angekündigten Aktienrückkaufprogramm die Titel der Porr, die 5,1 Prozent gewannen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red