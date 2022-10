Gespräche über Pensionsanpassung für 2023 auf Zielgeraden

Wien - Die Gespräche zwischen den Regierungsparteien ÖVP und Grünen über die Anpassung der Pensionen befinden sich auf der Zielgeraden. Wie aus Regierungskreisen bekannt wurde, sollen noch heute, Montag, die letzten Details geklärt werden. Eine Einigung könnte bereits am morgigen Dienstag präsentiert werden. Demnach sollen die Einkommen der rund 200.000 Pensionisten mit Ausgleichszulage für das Jahr 2023 um rund 10 Prozent erhöht werden.

Auch Wien für Ausweitung von EU-Sanktionen gegen den Iran

Berlin/Teheran/Wien - Österreich unterstützt "gemeinsam mit unseren europäischen Partnern" die Ausweitung der Sanktionen gegen Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen im Iran. Das teilte das Wiener Außenministerium (BMEIA) der APA am Montag auf Anfrage mit. Eine Gruppe von sechs EU-Staaten (Deutschland, Frankreich, Dänemark, Italien, Spanien und Tschechien) hatte sich zuvor für neue EU-Sanktionen gegen die iranische Führung eingesetzt.

Putin wegen Gebietsgewinnen Kiews unter Druck

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin gerät im von ihm angezettelten Krieg angesichts weiterer Gebietsgewinne Kiews immer mehr unter Druck. Die ukrainischen Truppen haben unbeeindruckt von der völkerrechtswidrigen Annexion von vier Gebieten in den vergangenen Tagen ihre Gegenoffensive weiter erfolgreich vorangebracht. Besondere Beachtung fand die Befreiung des strategisch wichtigen Ortes Lyman in der östlichen Region Donezk.

Russlands Duma ratifiziert Annexion ukrainischer Gebiete

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Annexion der vier ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin hat nun auch das russische Parlament die als Völkerrechtsbruch kritisierte Einverleibung ratifiziert. Die mehr als 400 Abgeordneten votierten am Montag ohne Gegenstimme für die Aufnahme der Regionen in die Russische Föderation. Außenminister Sergej Lawrow betonte, dass die Regionen nun unter besonderem Schutz des Landes stünden.

Zahl der Lehrlinge in Österreich seit Pandemie wieder stabil

Wien - Die Zahl der jungen Menschen, die hierzulande eine Lehre beginnen, ist seit dem Höhepunkt der Pandemie wieder stabil. Mit Ende September befanden sich österreichweit insgesamt 108.091 Lehrlinge in Ausbildung. Mit einem Plus von 6,8 Prozent verzeichnete die Zahl der Lehranfängerinnen und Lehranfänger in Österreich laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) heuer deutlich höhere Zuwachsraten als in den vergangenen Jahren. Ohne Job waren im September insgesamt 306.159 Personen.

Erste Metaller-KV-Runde dürfte am frühen Abend aus sein

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 130.00 Beschäftigten in der Metalltechnischen Industrie (FMTI) dürften heute in der ersten Runde nur kurz dauern. Arbeitgeber wie Arbeitnehmer erwarten ein Ende zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, vorerst blieb es bei einem nochmaligen Präsentieren der schon bekannten Positionen. Während die Gewerkschaften bereits vor zwei Wochen ihre Forderung nach 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt präsentiert haben, schweigen die Arbeitgeber noch.

Nehammer: Serbien wird Einreiseregeln verschärfen

Budapest/Wien - Serbien hat nach Angaben von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Verschärfung seiner Visaregeln für Länder zugesagt, aus denen viel illegale Migration in die EU kommt. Wie der Kanzler nach einem Migrationsgipfel mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orb?n am Montag in Budapest weiter ausführte, sollen die serbischen Regelungen mit Jahreswechsel "an die Vorgaben der Europäischen Union angepasst werden".

Politisches Patt in Bulgarien nach Wahlsieg von Bürgerlichen

Sofia - In Bulgarien hat die prowestliche bürgerliche Oppositionspartei GERB die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen, die absolute Mehrheit aber bei weitem verfehlt. Bei der bereits vierten Wahl in eineinhalb Jahren erhielt die Partei am Sonntag vorläufigen amtlichen Ergebnissen zufolge rund 25,34 Prozent der Stimmen. Die zuletzt regierende liberale PP ("Wir führen den Wandel fort") von Ex-Regierungschef Kiril Petkow kam danach mit 20,20 Prozent auf Platz zwei.

