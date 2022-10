Gespräche über Pensionsanpassung für 2023 auf Zielgeraden

Wien - Die Gespräche zwischen den Regierungsparteien ÖVP und Grünen über die Anpassung der Pensionen befinden sich auf der Zielgeraden. Wie aus Regierungskreisen bekannt wurde, sollen noch heute, Montag, die letzten Details geklärt werden. Eine Einigung könnte bereits am morgigen Dienstag präsentiert werden. Demnach sollen die Einkommen der rund 200.000 Pensionisten mit Ausgleichszulage für das Jahr 2023 um rund 10 Prozent erhöht werden.

Täter 14 Jahre nach Mord in Kärnten in Turin ausgeforscht

Turin - Genau 14 Jahren nach dem Mord an einer Italienerin, die in Völkermarkt gefunden worden war, hat die italienische Polizei den mutmaßlichen Täter ausgeforscht. Dabei handelt es sich um einen 48-jährigen Marokkaner, der derzeit im Gefängnis in Turin inhaftiert ist. Er wurde wegen Drogendelikten zu vier Jahren Haft verurteilt. Ein DNA-Abgleich brachte nun den Treffer. Gegen den Mann wurde ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Er streitet den Mord ab.

Putin wegen Gebietsgewinnen Kiews unter Druck

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin gerät im von ihm angezettelten Krieg angesichts weiterer Gebietsgewinne Kiews immer mehr unter Druck. Die ukrainischen Truppen haben unbeeindruckt von der völkerrechtswidrigen Annexion von vier Gebieten in den vergangenen Tagen ihre Gegenoffensive weiter erfolgreich vorangebracht. Besondere Beachtung fand die Befreiung des strategisch wichtigen Ortes Lyman in der östlichen Region Donezk.

Russlands Duma: Gesetze zur Integration besetzter Gebiete

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Staatsduma hat in Eilverfahren Gesetze zur Integration der vier von Moskau annektierten Gebiete in der Ukraine verabschiedet. "Die Gesetze stärken vollends die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Garantien der auf den Territorien lebenden Menschen und schaffen ein System des Rechts- und Freiheitsschutzes der Bürger", erklärte der Leiter des Duma-Rechtsausschusses Pawel Kraschennikow am Montag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Regierung wirbt im Nationalrat bei Ukraine um Einigkeit

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei der Montagnachmittag von der Koalition einberufenen Nationalratssondersitzung hat die Regierung um Einigkeit bei den Russland-Sanktionen und den Maßnahmen gegen die Teuerung geworben. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler, die Regierungschef Karl Nehammer (beide ÖVP) vertrat, der bei einer Migrationskonferenz in Ungarn weilt, forderten die Abgeordneten zur Zusammenarbeit auf. Vor allem SPÖ und FPÖ sparten dennoch nicht mit Kritik.

Zahl der Lehrlinge in Österreich seit Pandemie wieder stabil

Wien - Die Zahl der jungen Menschen, die hierzulande eine Lehre beginnen, ist seit dem Höhepunkt der Pandemie wieder stabil. Mit Ende September befanden sich österreichweit insgesamt 108.091 Lehrlinge in Ausbildung. Mit einem Plus von 6,8 Prozent verzeichnete die Zahl der Lehranfängerinnen und Lehranfänger in Österreich laut Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) heuer deutlich höhere Zuwachsraten als in den vergangenen Jahren. Ohne Job waren im September insgesamt 306.159 Personen.

Auch Wien für Ausweitung von EU-Sanktionen gegen den Iran

Berlin/Teheran/Wien - Österreich unterstützt "gemeinsam mit unseren europäischen Partnern" die Ausweitung der Sanktionen gegen Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen im Iran. Das teilte das Wiener Außenministerium (BMEIA) der APA am Montag auf Anfrage mit. Eine Gruppe von sechs EU-Staaten (Deutschland, Frankreich, Dänemark, Italien, Spanien und Tschechien) hatte sich zuvor für neue EU-Sanktionen gegen die iranische Führung eingesetzt.

Auto wurde in Vorarlberg von Fluss mitgerissen - Lenker tot

Bregenz - Ein 42-jähriger Mann ist Sonntagfrüh im Bregenzerwald mit seinem Pkw in den Hochwasser führenden Mellenbach geraten und tödlich verunglückt. Der Wagen wurde mitgerissen, landete in der Bregenzer Ache und blieb im Gemeindegebiet von Mellau hängen. Das Fahrzeug wurde am Sonntagvormittag entdeckt, die Leiche des 42-Jährigen am Montagvormittag unweit der Mündung der Bregenzer Ache in den Bodensee. Der genaue Ablauf des Unglücks stand vorerst nicht fest, informierte die Polizei.

Wiener Börse schließt mit Gewinnen, ATX +0,97 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag mit Zuwächsen geschlossen. Im Späthandel brachte eine positive Stimmung an der Wall Street Aufwind. Denn kürzlich veröffentlichte US-Konjunkturdaten fielen schwächer aus als erwartet und ließen Investoren wohl auf einen weniger steilen Zinspfad der Federal Reserve hoffen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,97 Prozent auf 2.718,06 Einheiten. Stark gesucht waren bis Handelsschluss Schoeller-Bleckmann-Titel mit plus 5,2 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red