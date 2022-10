Einigung über Pensionsanpassung für 2023

Wien - Die Regierungsparteien ÖVP und Grünen haben sich über die Anpassung der Pensionen für 2023 geeinigt. Die Details dazu werden Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger morgen, Dienstagfrüh, bekannt geben. Klar ist bereits, dass die Einkommen der rund 200.000 Pensionisten mit Ausgleichszulage um rund 10 Prozent erhöht werden. Für die anderen Pensionisten wird es eine sozial gestaffelte Erhöhung geben, hieß es in der Einladung zur Pressekonferenz.

Täter 14 Jahre nach Mord in Kärnten in Turin ausgeforscht

Turin - Genau 14 Jahren nach dem Mord an einer Italienerin, die in Völkermarkt gefunden worden war, hat die italienische Polizei den mutmaßlichen Täter ausgeforscht. Dabei handelt es sich um einen 48-jährigen Marokkaner, der derzeit im Gefängnis in Turin inhaftiert ist. Er wurde wegen Drogendelikten zu vier Jahren Haft verurteilt. Ein DNA-Abgleich brachte nun den Treffer. Gegen den Mann wurde ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Er streitet den Mord ab.

Auch Wien für Ausweitung von EU-Sanktionen gegen den Iran

Berlin/Teheran/Wien - Österreich unterstützt "gemeinsam mit unseren europäischen Partnern" die Ausweitung der Sanktionen gegen Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen im Iran. Das teilte das Wiener Außenministerium (BMEIA) der APA am Montag auf Anfrage mit. Eine Gruppe von sechs EU-Staaten (Deutschland, Frankreich, Dänemark, Italien, Spanien und Tschechien) hatte sich zuvor für neue EU-Sanktionen gegen die iranische Führung eingesetzt.

Putin wegen Gebietsgewinnen Kiews unter Druck

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin gerät im von ihm angezettelten Krieg angesichts weiterer Gebietsgewinne Kiews immer mehr unter Druck. Die ukrainischen Truppen haben unbeeindruckt von der völkerrechtswidrigen Annexion von vier Gebieten in den vergangenen Tagen ihre Gegenoffensive weiter erfolgreich vorangebracht. Besondere Beachtung fand die Befreiung des strategisch wichtigen Ortes Lyman in der östlichen Region Donezk.

Russlands Duma: Gesetze zur Integration besetzter Gebiete

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Staatsduma hat in Eilverfahren Gesetze zur Integration der vier von Moskau annektierten Gebiete in der Ukraine verabschiedet. "Die Gesetze stärken vollends die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Garantien der auf den Territorien lebenden Menschen und schaffen ein System des Rechts- und Freiheitsschutzes der Bürger", erklärte der Leiter des Duma-Rechtsausschusses Pawel Kraschennikow am Montag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Nehammer: Serbien wird Einreiseregeln verschärfen

Budapest/Wien - Serbien hat nach Angaben von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) die Verschärfung seiner Visaregeln für Länder zugesagt, aus denen viel illegale Migration in die EU kommt. Wie der Kanzler nach einem Migrationsgipfel mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und dem ungarischen Regierungschef Viktor Orb?n am Montag in Budapest weiter ausführte, sollen die serbischen Regelungen mit Jahreswechsel "an die Vorgaben der Europäischen Union angepasst werden".

ÖVP und SPÖ verhandeln in Tirol über Koalition

Innsbruck - Acht Tage nach der Tiroler Landtagswahl und einigen Sondierungsrunden sind die Würfel für Koalitionsverhandlungen gefallen: ÖVP-Landesparteiobmann Anton Mattle kündigte Montagabend vor Journalisten im Landhaus in Innsbruck an, dass seine Partei ab Dienstag mit der SPÖ über die Bildung einer Zweierkoalition verhandeln wird. Zuvor hatte sich Mattle die Entscheidung, die allerorts erwartet worden war, noch parteiintern absegnen lassen.

Austritt von Gas aus Nord Stream 2 noch nicht zu Ende

Moskau - Der Austritt von Gas an den beschädigten Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee ist anders als erwartet noch nicht vollständig versiegt. Wie die schwedische Küstenwache mitteilte, hatte sich an der kleineren der beiden Austrittsstellen an der Nord-Stream-2-Leitung in der Wirtschaftszone des Landes die Fläche, an der Gas aus dem Wasser tritt, sogar vergrößert. Sie betrug etwa 30 Meter, nachdem die Küstenwache am Wochenende einen Durchmesser von 15 Meter gemeldet hatte.

red