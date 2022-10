Nordkorea unterstützt russische Annexionen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Pjöngjang - Nordkorea steht bei den völkerrechtswidrigen und international kritisierten Annexionen ukrainischer Gebiete durch Russland auf der Seite Moskaus. Die zuvor abgehaltenen Scheinreferenden in den vier Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja seien "im Einklang mit der UNO-Charta" abgehalten worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Chemische Substanz aus Betrieb in Südsteiermark entwichen

Ragnitz - In der Südsteiermark ist am Dienstag in der Früh bei einem Betrieb offenbar eine chemische Substanz ausgetreten. Die Bevölkerung im Raum Ragnitz (Bezirk Leibnitz) wurde aufgerufen, in den Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Näheres war vorerst nicht bekannt.

FPÖ in Sonder-Nationalrat gegen "Asylanten-Ansturm"

Wien - Die steigende Zahl an Asylwerbern ist für die FPÖ Anlass für einen Sondersitzung des Nationalrats heute, Dienstag. In einer Dringlichen Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), die ab 11 Uhr debattiert wird, wird ein "Ansturm illegaler Migranten nach Österreich" konstatiert und nach Gegenmaßnahmen gefragt. Die Freiheitlichen haben auch angekündigt, ein Maßnahmenpaket zur "De-Attraktivierung" Österreichs als Zielland verlangen zu wollen.

Österreichs Gasspeicher zu 80 Prozent gefüllt

Wien - Die Gasspeicher in Österreich sind nach Angaben des Klimaministeriums nun zu 80,37 Prozent gefüllt. Damit wurde das angestrebte Ziel einen Monat früher erreicht als ursprünglich versprochen. Und da weiter mehr Gas aus Russland ins Land komme als aktuell verbraucht werde, gehe die Einspeicherung weiter, teilte das Ministerium am Montag mit. Die von Österreich angestrebte strategische Reserve von 20 TWh soll bis zum 1. November eingelagert sein.

Neue Energiesparmaßnahmen für Bundeskultureinrichtungen

Wien - Das Kulturministerium hat gemeinsam mit der Bundestheater Holding, den Bundesmuseen sowie der Österreichischen Nationalbibliothek einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, mit dem in den kommenden Monaten der Energieverbrauch reduziert werden soll. Konkret geht es um 13 Punkte, von der Raumtemperatur bis zur Außenbeleuchtung, die "beträchtliche Einsparungen" bewirken sollen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

Neuerlicher Raketentest Nordkoreas

Tokio - Beim jüngsten nordkoreanischen Raketentest hat eine ballistische Rakete am Dienstag erstmals seit fünf Jahren zunächst Japan überflogen, bevor sie in den Pazifischen Ozean stürzte. Sie sei 4.600 Kilometer weit geflogen und habe eine maximale Höhe von 1.000 Kilometern erreicht. Es gebe bisher keine Berichte über Schäden an Flugzeugen oder Schiffen.

Nach Tirol-Wahl: ÖVP und SPÖ starten Koalitionsverhandlungen

Innsbruck - Neun Tage nach der Tiroler Landtagswahl und einigen Sondierungsrunden starten am Dienstag im Innsbrucker Landhaus die Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ. Die beiden Parteichefs, Anton Mattle (ÖVP) und Georg Dornauer (SPÖ), hatten am Montag nach einem letzten Gespräch und internen Beratungen den Startschuss für die nun anstehenden Verhandlungen gegeben. Sie sollen möglichst rasch abgeschlossen werden.

Physik-Nobelpreis wird am Dienstag vergeben

Stockholm - Die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Physik werden am Dienstag von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist heuer so wie im Vorjahr mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (knapp 920.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, in Stockholm.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red