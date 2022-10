Pensionserhöhung 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent

Wien - Die Pensionen steigen 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent. Diese Vereinbarung der Regierung haben Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben. Die soziale Staffelung erfolgt dabei über eine Direktzahlung im März.

Nordkorea unterstützt russische Annexionen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Pjöngjang - Nordkorea steht bei den völkerrechtswidrigen und international kritisierten Annexionen ukrainischer Gebiete durch Russland auf der Seite Moskaus. Die zuvor abgehaltenen Scheinreferenden in den vier Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja seien "im Einklang mit der UNO-Charta" abgehalten worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Aufregung um "verschwundenes" russisches Atom-U-Boot

Rom/Washington/Kiew (Kyjiw) - Das vermeintliche Verschwinden eines russischen Atom-U-Bootes sorgt für Aufregung im Westen. Wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtet, soll die NATO die Mitglieder alarmiert haben, weil die "Belgorod" aus ihrem nordrussischen Hafen ausgelaufen ist. Das Bündnis selbst gab sich wortkarg. "Wir geben keinen Kommentar zu vermeintlichen Informationsleaks oder Geheimdienstdetails ab", sagte ein NATO-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur ANSA in Brüssel.

Russisches Oberhaus stimmt für Annexion ukrainischer Gebiete

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Duma hat auch das russische Oberhaus für die Annexion der vier besetzten Gebiete in der Ukraine gestimmt. Dem einstimmigen Beschluss des Föderationsrats zufolge sollen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson - etwa 18 Prozent des international anerkannten ukrainischen Staatsgebiets - der Russischen Föderation angehören. Die Vorlage geht jetzt zurück an Präsident Wladimir Putin, nach dessen Unterschrift ist sie in Kraft.

FPÖ in Sonder-Nationalrat gegen "Asylanten-Ansturm"

Wien - Die steigende Zahl an Asylwerbern ist für die FPÖ Anlass für einen Sondersitzung des Nationalrats heute, Dienstag. In einer Dringlichen Anfrage an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), die ab 11 Uhr debattiert wird, wird ein "Ansturm illegaler Migranten nach Österreich" konstatiert und nach Gegenmaßnahmen gefragt. Die Freiheitlichen haben auch angekündigt, ein Maßnahmenpaket zur "De-Attraktivierung" Österreichs als Zielland verlangen zu wollen.

Chemische Substanz entwich aus Betrieb in der Südsteiermark

Ragnitz - Eine chemische Substanz ist Dienstagfrüh nach einer unerwarteten Reaktion beim Beizen von Metall in Form einer gelb-rötlichen Wolke bei einem Betrieb in der Südsteiermark ausgetreten. Die Bevölkerung im Raum Ragnitz (Bezirk Leibnitz) war aufgerufen, in den Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Gegen 9.15 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Verletzt wurde niemand, hieß es seitens der Polizei.

Österreichs Autofahrer gegen Tempo 100 auf Autobahnen

Wien - In Zeiten hoher Spritpreise und Klimawandels landet die Debatte immer wieder bei der Einführung von Tempo 100 auf Autobahnen, um den Herausforderungen entgegen zu wirken. Die Betroffenen selbst, die Autofahrerinnen und Autofahrer, sind mehrheitlich gegen so eine Maßnahme, wie eine Marketagent-Umfrage ergab. 71 Prozent sind mit den aktuellen Geschwindigkeitslimits auf Autobahnen zufrieden. Temporär Tempo 100 aufgrund der Energiekrise würden nur 38 Prozent befürworten.

Jeder 5. heimische Job in Firma unter Auslandskontrolle

Wien - In Österreich befanden sich 2020 rund 12.500 Unternehmen unter ausländischer Kontrolle, das entsprach 3,5 Prozent aller in der Wirtschaftsstatistik erfassten Betriebe. Umgekehrt hatten österreichische Firmen rund 6.700 Tochterunternehmen im Ausland, vor allem in Deutschland, Tschechien und Ungarn, rechnete heute die Statistik Austria vor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red