Pensionserhöhung 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent

Wien - Die Pensionen steigen 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent. Diese Vereinbarung der Regierung haben Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben. Die soziale Staffelung erfolgt dabei über eine Direktzahlung im März.

Nordkorea unterstützt russische Annexionen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Pjöngjang - Nordkorea steht bei den völkerrechtswidrigen und international kritisierten Annexionen ukrainischer Gebiete durch Russland auf der Seite Moskaus. Die zuvor abgehaltenen Scheinreferenden in den vier Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja seien "im Einklang mit der UNO-Charta" abgehalten worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Aufregung um "verschwundenes" russisches Atom-U-Boot

Rom/Washington/Kiew (Kyjiw) - Das vermeintliche Verschwinden eines russischen Atom-U-Bootes sorgt für Aufregung im Westen. Wie die italienische Tageszeitung "La Repubblica" berichtet, soll die NATO die Mitglieder alarmiert haben, weil die "Belgorod" aus ihrem nordrussischen Hafen ausgelaufen ist. Das Bündnis selbst gab sich wortkarg. "Wir geben keinen Kommentar zu vermeintlichen Informationsleaks oder Geheimdienstdetails ab", sagte ein NATO-Sprecher am Dienstag der Nachrichtenagentur ANSA in Brüssel.

Russisches Oberhaus stimmt für Annexion ukrainischer Gebiete

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Nach der Duma hat auch das russische Oberhaus für die Annexion der vier besetzten Gebiete in der Ukraine gestimmt. Dem einstimmigen Beschluss des Föderationsrats zufolge sollen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson - etwa 18 Prozent des international anerkannten ukrainischen Staatsgebiets - der Russischen Föderation angehören. Die Vorlage geht jetzt zurück an Präsident Wladimir Putin, nach dessen Unterschrift ist sie in Kraft.

Nordkorea feuert Mittelstreckenrakete über Japan

Tokio - Beim jüngsten nordkoreanischen Raketentest hat eine ballistische Rakete am Dienstag erstmals seit fünf Jahren den Norden Japans überflogen. Die Rakete sei außerhalb des japanischen Meeresgebiet, 3.000 Kilometer von der Küste entfernt, in den Pazifischen Ozean gestürzt, so Regierungssprecher Hirokazu Matsuno. Mit 4.600 Kilometer handle es sich um die weiteste horizontale Reichweite einer nordkoreanischen Rakete. Südkorea feuerte daraufhin zwei Präzisionsbomben ab.

Chemische Substanz entwich aus Betrieb in der Südsteiermark

Ragnitz - Eine chemische Substanz ist Dienstagfrüh nach einer unerwarteten Reaktion beim Beizen von Metall in Form einer gelb-rötlichen Wolke bei einem Betrieb in der Südsteiermark ausgetreten. Die Bevölkerung im Raum Ragnitz (Bezirk Leibnitz) war aufgerufen, in den Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Gegen 9.15 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Verletzt wurde niemand, hieß es seitens der Polizei.

KJA in Wiener Missbrauchsfall in schiefem Licht

Wien - Im Missbrauchsfall um einen Sportlehrer, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule etliche Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte und womöglich zwei Mittäter hatte, gerät die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) in ein immer schieferes Licht. Die dem Kindeswohl verpflichtete Ombudsstelle wusste seit Herbst 2018 von Berichten über übergriffiges Verhalten eines möglichen Mittäters, informierte aber nicht die Staatsanwaltschaft.

Neue Energiesparmaßnahmen für Bundeskultureinrichtungen

Wien - Das Kulturministerium hat gemeinsam mit der Bundestheater Holding, den Bundesmuseen sowie der Österreichischen Nationalbibliothek einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, mit dem in den kommenden Monaten der Energieverbrauch reduziert werden soll. Konkret geht es um 13 Punkte, von der Raumtemperatur bis zur Außenbeleuchtung, die "beträchtliche Einsparungen" bewirken sollen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

