Physik-Nobelpreis für Anton Zeilinger

Stockholm/Wien - Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger (77). Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Zeilinger wird gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect und dem US-Physiker John F. Clauser u.a. für Experimente mit verschränkten Photonen geehrt. Die Auszeichnung ist heuer so wie im Vorjahr mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (knapp 920.000 Euro) dotiert.

Pensionserhöhung 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent

Wien - Die Pensionen steigen 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent. Diese Vereinbarung der Regierung haben Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben. Die soziale Staffelung erfolgt dabei über eine Direktzahlung im März.

Nordkorea unterstützt russische Annexionen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Pjöngjang - Nordkorea steht bei den völkerrechtswidrigen und international kritisierten Annexionen ukrainischer Gebiete durch Russland auf der Seite Moskaus. Die zuvor abgehaltenen Scheinreferenden in den vier Gebieten Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja seien "im Einklang mit der UNO-Charta" abgehalten worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Dienstag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA.

Mattle und Dornauer wollen Tirol stabilisieren und erneuern

Innsbruck - Das Motto "Stabilität in der Krise, Erneuerung für Tirol" haben sich die Tiroler Neo-Koalitionsverhandler ÖVP und SPÖ auf ihre Fahnen geheftet. Neue Akzente sollen vor allem im Bereich der Energiewende und -autonomie und Klimaschutz erkennbar sein, hieß es. Außerdem versprachen die Parteichefs Anton Mattle (ÖVP) und Georg Dornauer (SPÖ) Tempo und einen "neuen Stil" in der parlamentarischen Zusammenarbeit. Personelle Ansagen blieben unmittelbar vor Verhandlungsauftakt aus.

EU bringt einheitliche Handy-Ladekabel ab 2024 auf den Weg

Straßburg - Das Europaparlament bringt einheitliche Ladekabeln für Mobiltelefone, Tablets und andere tragbare elektronische Geräte endgültig auf den Weg. Die EU-Abgeordneten in Straßburg stimmten am Dienstag in zweiter Lesung für den Gesetzesvorschlag. Bis Ende 2024 müssen demnach Handys, Tablets, Digitalkameras und Kopfhörer mit einem USB-Typ-C-Ladeanschluss ausgestattet sein.

FPÖ in Sonder-Nationalrat gegen "Asylanten-Ansturm"

Wien - Die steigende Zahl an Asylwerbern war für die FPÖ am Dienstag Anlass für einen Sondersitzung des Nationalrats. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) räumte dabei ein, dass Österreich ein Problem im Bereich der illegalen Migration habe. An diesem arbeite man rund um die Uhr, und zwar "ohne großes Tamtam", aber auch ohne etwas zu beschönigen. Genau das nahm FPÖ-Chef Herbert Kickl Karner nicht ab. Er vermisste "Schafe im Wolfspelz" und attestierte der Bundesregierung Unfähigkeit.

Nordkorea feuert Mittelstreckenrakete über Japan

Tokio - Beim jüngsten nordkoreanischen Raketentest hat eine ballistische Rakete am Dienstag erstmals seit fünf Jahren den Norden Japans überflogen. Die Rakete sei außerhalb des japanischen Meeresgebiet, 3.000 Kilometer von der Küste entfernt, in den Pazifischen Ozean gestürzt, so Regierungssprecher Hirokazu Matsuno. Mit 4.600 Kilometer handle es sich um die weiteste horizontale Reichweite einer nordkoreanischen Rakete. Südkorea feuerte daraufhin zwei Präzisionsbomben ab.

Chemische Substanz entwich aus Betrieb in der Südsteiermark

Ragnitz - Eine chemische Substanz ist Dienstagfrüh nach einer unerwarteten Reaktion beim Beizen von Metall in Form einer gelb-rötlichen Wolke bei einem Betrieb in der Südsteiermark ausgetreten. Die Bevölkerung im Raum Ragnitz (Bezirk Leibnitz) war aufgerufen, in den Häusern zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Gegen 9.15 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Verletzt wurde niemand, hieß es seitens der Polizei.

