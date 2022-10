Physik-Nobelpreis für Anton Zeilinger

Stockholm/Wien - Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger (77). Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Zeilinger wird gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect und dem US-Physiker John F. Clauser u.a. für Experimente mit verschränkten Photonen geehrt. Die Auszeichnung ist heuer so wie im Vorjahr mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (knapp 920.000 Euro) dotiert.

Pensionserhöhung 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent

Wien - Die Pensionen steigen 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent. Diese Vereinbarung der Regierung haben Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben. Die soziale Staffelung erfolgt dabei über eine Direktzahlung im März.

FPÖ in Sonder-Nationalrat gegen "Asylanten-Ansturm"

Wien - Die steigende Zahl an Asylwerbern war für die FPÖ am Dienstag Anlass für einen Sondersitzung des Nationalrats. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) räumte dabei ein, dass Österreich ein Problem im Bereich der illegalen Migration habe. An diesem arbeite man rund um die Uhr, und zwar "ohne großes Tamtam", aber auch ohne etwas zu beschönigen. Genau das nahm FPÖ-Chef Herbert Kickl Karner nicht ab. Er vermisste "Schafe im Wolfspelz" und attestierte der Bundesregierung Unfähigkeit.

Österreichs Gasspeicher gut gefüllt, Preise ein Problem

Wien - Die Gasspeicher in Österreich sind zu 80,37 Prozent gefüllt. Damit wurde das angestrebte Ziel einen Monat früher erreicht als ursprünglich versprochen. Österreich sei mit der Gasmenge gut aufgestellt für den Winter, sagte Carola Millgramm, Leiterin der Abteilung Gas der E-Control, am Dienstag in einem Webinar. Die hohen und stark schwankenden Gaspreise seien aber weiter "eine enorme Herausforderung". Haushalte wie auch die Wirtschaft sollten weiter sparsam mit Gas umgehen.

Nordkorea feuert Mittelstreckenrakete über Japan

Tokio - Beim jüngsten nordkoreanischen Raketentest hat eine ballistische Rakete am Dienstag erstmals seit fünf Jahren den Norden Japans überflogen. Die Rakete sei außerhalb des japanischen Meeresgebiet, 3.000 Kilometer von der Küste entfernt, in den Pazifischen Ozean gestürzt, so Regierungssprecher Hirokazu Matsuno. Mit 4.600 Kilometer handle es sich um die weiteste horizontale Reichweite einer nordkoreanischen Rakete. Südkorea feuerte daraufhin zwei Präzisionsbomben ab.

EU bringt einheitliche Handy-Ladekabel ab 2024 auf den Weg

Straßburg - Das Europaparlament bringt einheitliche Ladekabeln für Mobiltelefone, Tablets und andere tragbare elektronische Geräte endgültig auf den Weg. Die EU-Abgeordneten in Straßburg stimmten am Dienstag in zweiter Lesung für den Gesetzesvorschlag. Bis Ende 2024 müssen demnach Handys, Tablets, Digitalkameras und Kopfhörer mit einem USB-Typ-C-Ladeanschluss ausgestattet sein.

Härtefallfondsgesetz - Antragsabwicklung vor Verlängerung

Wien - ÖVP und Grüne haben einen Antrag zur Verlängerung der Antragsabwicklung für den Härtefallfonds bis Ende 2024 eingebracht - was für die SPÖ der Beweis dafür ist, dass es "nach 2,5 Jahren Pandemie nicht gelungen ist, die gestellten Anträge vollumfänglich abzuwickeln". Denn gemäß ursprünglichen Plan der Regierung hätte das Gesetz Ende 2022 außer Kraft treten und alle Anträge abgewickelt sein sollen.

