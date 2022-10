Physik-Nobelpreis für Anton Zeilinger

Stockholm/Wien - Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger (77). Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Zeilinger wird gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect (75) und dem US-Physiker John F. Clauser (79) u.a. für Experimente mit verschränkten Photonen geehrt. In einer ersten Reaktion zeigte sich Zeilinger im positiven Sinne "irgendwie geschockt".

Pensionserhöhung 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent

Wien - Die Pensionen steigen 2023 zwischen 5,8 und 10,2 Prozent. Diese Vereinbarung der Regierung haben Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann August Wöginger am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt gegeben. Die soziale Staffelung erfolgt dabei über eine Direktzahlung im März.

"Wiener Zeitung" soll als Tagestitel Geschichte sein

Wien - Die Bundesregierung plant die Einstellung der "Wiener Zeitung" als Tagesausgabe. Stattdessen soll die älteste Tageszeitung der Welt nach APA-Informationen künftig als Monatstitel zehnmal im Jahr erscheinen und zusätzlich als Onlineplattform geführt werden. "Die 'Wiener Zeitung' ist ein Juwel, das es zu fördern gilt und nicht einfach durch Desinteresse nach unten zu fahren", reagierte "Wiener Zeitung"-Chefredakteur Walter Hämmerle im Gespräch mit der APA.

Moskau zog binnen zwei Wochen 200.000 Russen zur Armee ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Seit Beginn der Teilmobilmachung in Russland vor knapp zwei Wochen sind nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu schon mehr als 200.000 Menschen eingezogen worden. "Die Ausbildung erfolgt auf 80 Übungsplätzen und in 6 Ausbildungszentren", sagte er am Dienstag in Moskau seinem Ministerium zufolge. Zugleich sind in den vergangenen zwei Wochen wegen der Teilmobilmachung zehntausende Russen ins Ausland geflohen - mehr als 200.000 allein ins Nachbarland Kasachstan.

FPÖ in Sonder-Nationalrat gegen "Asylanten-Ansturm"

Wien - Die steigende Zahl an Asylwerbern war für die FPÖ am Dienstag Anlass für einen Sondersitzung des Nationalrats. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) räumte dabei ein, dass Österreich ein Problem im Bereich der illegalen Migration habe. An diesem arbeite man rund um die Uhr, und zwar "ohne großes Tamtam", aber auch ohne etwas zu beschönigen. Genau das nahm FPÖ-Chef Herbert Kickl Karner nicht ab. Er vermisste "Schafe im Wolfspelz" und attestierte der Bundesregierung Unfähigkeit.

Weitere Betroffene in Missbrauchsfall um Wiener Lehrer

Wien - Im Missbrauchsfall um einen Sportlehrer, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule etliche Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte und womöglich zwei Mittäter hatte, gibt es weitere Betroffene in einem Feriencamp am Wolfgangsee. Das gab der Verein Ferienhort - eine große Einrichtung, die seit 1888 besteht und Sommer-Camps für Kinder und Jugendliche veranstaltet - am Dienstag auf APA-Anfrage bekannt.

Auftakt der Tiroler Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP/SPÖ

Innsbruck - In Tirol haben ÖVP und SPÖ Dienstagnachmittag den Auftakt zu den Koalitionsgesprächen begangen. Erstmals trafen sich die Verhandlungsteams gemeinsam an einem Tisch im Rokokosaal im Innsbrucker Landhaus. Unter den Porträts der Alt-Landeshauptmänner wurde der Zeitplan für die Verhandlungen vereinbart, hieß es nach der gut einstündigen Unterredung. Bei einer Pressekonferenz am Vormittag hatten die Parteispitzen "neuen Stil" versprochen, personelle Ansagen gab es nicht.

Bisher mehr als 200.000 Reparaturbons eingelöst

Wien - In Österreich sind bereits mehr als 200.000 Reparaturbons eingelöst worden. Jeder Reparaturbon deckt 50 Prozent der Reparaturkosten von Elektrogeräten und ist bis zu 200 Euro wert. Bisher sind über 2.700 Partnerbetriebe aus ganz Österreich mit dabei. "Gerade die aktuellen Herausforderungen zeigen: ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen ist wichtiger denn je", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Wiener Börse tendiert im Verlauf deutlich fester

Wien - Der heimische Leitindex ATX kletterte am frühen Dienstagnachmittag 3,48 Prozent nach oben auf 2.812,53 Zähler. Auch das europäische Umfeld setzte seinen jüngsten Erholungskurs mit verstärktem Tempo fort. Die europäischen Märkte folgen den guten Vorgaben von der Wall Street, kommentierte ein Marktbeobachter. Auch Konjunkturdaten fanden Beachtung: Die Preise der Hersteller in der Euro-Zone ziehen im Rekordtempo an und signalisieren eine weiter steigende Inflationsgefahr.

