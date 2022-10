Physik-Nobelpreis für Anton Zeilinger

Stockholm/Wien - Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger (77). Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Zeilinger wird gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect (75) und dem US-Physiker John F. Clauser (79) u.a. für Experimente mit verschränkten Photonen geehrt. In einer ersten Reaktion zeigte sich Zeilinger im positiven Sinne "irgendwie geschockt".

Beinahe zehn Prozent mehr Corona-Patienten als am Montag

Wien - Die derzeitige Corona-Welle nimmt deutlich an Fahrt auf. Binnen eines Tages gab es um gleich zehn Prozent mehr Spitalspatientinnen und -patienten. So mussten am Dienstag insgesamt 1.863 Infizierte in heimischen Spitälern behandelt werden, um 166 mehr als am Montag. Das ist der höchste Wert seit einem halben Jahr. 90 Schwerkranke lagen auf Intensivstationen. Österreichweit gab es laut AGES 13.416 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Weitere Betroffene in Missbrauchsfall um Wiener Lehrer

Wien - Im Missbrauchsfall um einen Sportlehrer, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule etliche Buben im Alter von neun bis 14 Jahren missbraucht haben dürfte und womöglich zwei Mittäter hatte, gibt es weitere Betroffene in einem Feriencamp am Wolfgangsee. Das gab der Verein Ferienhort - eine große Einrichtung, die seit 1888 besteht und Sommer-Camps für Kinder und Jugendliche veranstaltet - am Dienstag auf APA-Anfrage bekannt.

Auftakt der Tiroler Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP/SPÖ

Innsbruck - In Tirol haben ÖVP und SPÖ Dienstagnachmittag den Auftakt zu den Koalitionsgesprächen begangen. Erstmals trafen sich die Verhandlungsteams gemeinsam an einem Tisch im Rokokosaal im Innsbrucker Landhaus. Unter den Porträts der Alt-Landeshauptmänner wurde der Zeitplan für die Verhandlungen vereinbart, hieß es nach der gut einstündigen Unterredung. Bei einer Pressekonferenz am Vormittag hatten die Parteispitzen "neuen Stil" versprochen, personelle Ansagen gab es nicht.

"Wiener Zeitung" soll als Tagestitel Geschichte sein

Wien - Die Bundesregierung plant die Einstellung der "Wiener Zeitung" als Tagesausgabe. Stattdessen soll die älteste Tageszeitung der Welt nach APA-Informationen künftig als Monatstitel zehnmal im Jahr erscheinen und zusätzlich als Onlineplattform geführt werden. "Die 'Wiener Zeitung' ist ein Juwel, das es zu fördern gilt und nicht einfach durch Desinteresse nach unten zu fahren", reagierte "Wiener Zeitung"-Chefredakteur Walter Hämmerle im Gespräch mit der APA.

Moskau zog binnen zwei Wochen 200.000 Russen zur Armee ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Seit Beginn der Teilmobilmachung in Russland vor knapp zwei Wochen sind nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu schon mehr als 200.000 Menschen eingezogen worden. "Die Ausbildung erfolgt auf 80 Übungsplätzen und in 6 Ausbildungszentren", sagte er am Dienstag in Moskau seinem Ministerium zufolge. Zugleich sind in den vergangenen zwei Wochen wegen der Teilmobilmachung zehntausende Russen ins Ausland geflohen - mehr als 200.000 allein ins Nachbarland Kasachstan.

Bisher mehr als 200.000 Reparaturbons eingelöst

Wien - In Österreich sind bereits mehr als 200.000 Reparaturbons eingelöst worden. Jeder Reparaturbon deckt 50 Prozent der Reparaturkosten von Elektrogeräten und ist bis zu 200 Euro wert. Bisher sind über 2.700 Partnerbetriebe aus ganz Österreich mit dabei. "Gerade die aktuellen Herausforderungen zeigen: ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen ist wichtiger denn je", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Tote bei Lawinenabgang im indischen Himalaya-Gebiet

Neu-Delhi - Bei einem Lawinenunglück im indischen Teil des Himalaya-Gebirges sind laut Behörden mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Rettungskräfte geriet eine 33-köpfige Expeditionsgruppe einer Bergsteiger-Schule am Dienstag in rund 4.880 Metern Höhe im nördlichen Bundesstaat Uttarakhand in eine Lawine. Acht Bergsteiger konnten demnach gerettet werden, die übrigen saßen in einer Gletscherspalte fest. Örtliche Medien gaben die Zahl der Todesopfer mit zehn an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red