Twitter bestätigt erneutes Kaufangebot von Elon Musk

San Francisco - Der Online-Dienst Twitter hat am Dienstag den Eingang eines erneuten Kaufangebots von US-Milliardär Elon Musk bestätigt. "Es ist die Absicht des Unternehmens, diese Transaktion abzuschließen", schrieb das Unternehmen im eigenen Kurzbotschaftendienst. Der Kauf werde zum ursprünglich von Musk angebotenen Preis von 54,20 Dollar pro Aktie stattfinden. Zuvor hatte der Tech-Milliardär die milliardenschwere Übernahme in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC bestätigt.

Physik-Nobelpreis für Anton Zeilinger

Stockholm/Wien - Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an den österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger (77). Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm bekannt. Zeilinger wird gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Aspect (75) und dem US-Physiker John F. Clauser (79) u.a. für Experimente mit verschränkten Photonen geehrt. "Man muss seinen Spinnereien ein bisschen vertrauen", sagte Zeilinger vor Journalisten in Wien.

Chemie-Nobelpreisträger werden am Mittwoch bekanntgegeben

Stockholm - Die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie werden am Mittwoch von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben. Die Auszeichnung ist mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (knapp 920.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

IAEA-Chef reist noch diese Woche nach Kiew und Moskau

Saporischschja - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, reist noch in dieser Woche nach Kiew und Moskau. Grossi werde seine Beratungen über die Einrichtung einer Sicherheitszone rund um das unter russischer Kontrolle stehende ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja fortsetzen, erklärte die IAEA am Dienstag in Wien. Ziel sei die Schaffung einer solchen Zone "so bald wie möglich".

Russische Armeekarte zeigt Gebietsverluste in Region Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russischen Streitkräfte, die die ukrainische Schwarzmeerregion Cherson im Süden besetzen, haben in den vergangenen Tagen offenbar schwere Gebietsverluste erlitten. Dies geht aus am Dienstag vom Verteidigungsministerium in Moskau veröffentlichten Karten hervor. Die in der täglichen Militärbesprechung enthaltenen Karten zeigen, dass die russischen Streitkräfte nicht mehr die Kontrolle über das Dorf Dudschany am Westufer des Dnjepr haben.

Heftige Kritik von Opfer-Anwältin in Wiener Missbrauchsfall

Wien - Im Missbrauchsfall um einen Sportlehrer, der bis zu seinem Suizid im Mai 2019 an einer Wiener Mittelschule etliche unmündige Buben missbraucht haben dürfte und der womöglich zwei Mittäter hatte, übt nun die Opfer-Anwältin Herta Bauer heftige Kritik an der Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft (KJA) und der Bildungsdirektion Wien. Der KJA bescheinigt sie "gravierende Versäumnisse und offenkundige Rechtsunkenntnis", der Bildungsdirektion "dienstrechtliche Verfehlungen".

Nordkorea feuert Mittelstreckenrakete über Japan

Tokio - Beim jüngsten nordkoreanischen Raketentest hat eine ballistische Rakete am Dienstag erstmals seit fünf Jahren den Norden Japans überflogen. Die Rakete sei außerhalb des japanischen Meeresgebiet, 3.000 Kilometer von der Küste entfernt, in den Pazifischen Ozean gestürzt, so Regierungssprecher Hirokazu Matsuno. Mit 4.600 Kilometer handle es sich um die weiteste horizontale Reichweite einer nordkoreanischen Rakete. Südkorea feuerte daraufhin zwei Präzisionsbomben ab.

Letzter Tag für schriftliche Wahlkarten-Anträge

Wien - Wahlberechtigte, die ihre Stimme für die Bundespräsidenten-Stichwahl am Sonntag nicht im Wahllokal an ihrem Hauptwohnsitz abgeben können, haben am Mittwoch (bis 24 Uhr) die letzte Chance, schriftlich eine Wahlkarte zu beantragen. In diesem Fall bekommt man sie per Post zugestellt. Noch bis zum Freitag (12.00 Uhr) ist es möglich, Wahlkarten persönlich bzw. von einem bevollmächtigten Boten am Gemeindeamt abzuholen.

