Putin unterzeichnete Annexion von ukrainischen Gebieten

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat die völkerrechtswidrige Annexion der besetzten Teile der ukrainischen Gebiete Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donezk per Unterschrift unter die entsprechenden Dekrete abgeschlossen. Er unterzeichnete die zuvor von der Staatsduma und dem Föderationsrat beschlossenen Gesetze zur Integration der Regionen in russisches Staatsgebiet und setzte sie somit in Kraft, wie der Kreml am Mittwoch in Moskau mitteilte.

Ukrainische Truppen dringen "schnell und kraftvoll" vor

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Bei dem Vormarsch der ukrainischen Armee sind nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj von Dienstag in den vergangenen Tagen Dutzende Ortschaften aus russischer Besatzung befreit worden. Britischen Geheimdiensten zufolge bereitet die fortschreitende Gegenoffensive der Ukraine Russland Probleme bei der Versorgung seiner eigenen Truppen, hieß es am Mittwoch im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Diesel hat gestern die 2-Euro-Marke geknackt

Wien - Vier Tage nach der Einführung der CO2-Bepreisung hat der Dieselpreis wieder die 2-Euro-Marke geknackt. Laut dem Spritpreisrechner der E-Control wurde gestern im Schnitt 2,001 Euro für den Liter verlangt, wobei in Tirol und Vorarlberg der Spitzenwert mit 2,029 Euro verzeichnet wurde. In Kärnten, Nieder- und Oberösterreich sowie in der Steiermark blieb der Preis noch knapp unter zwei Euro. Beim Super lag der Durchschnittspreis für den Liter gestern bundesweit bei 1,749 Euro.

USA und Südkorea starteten ebenfalls Raketen

Seoul - Einen Tag nach dem nordkoreanischen Raketentest haben die USA und Südkorea in der Region selbst Geschosse abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte am Mittwoch mit, als Reaktion auf die Provokation Nordkoreas seien vier Boden-Boden-Raketen (Typ ATACM) in Richtung Japanisches Meer geschossen worden. Beide Seiten hätten jeweils zwei Raketen abgefeuert, die Scheinziele präzise getroffen hätten. Damit sei die Fähigkeit demonstriert worden, weitere Provokationen abzuschrecken.

Innenminister Karner im U-Ausschuss

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stellt sich am Mittwoch den Fragen der Abgeordneten im ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss. Dabei soll es vor allem um die bisher vergeblichen Ladungen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, in den Ausschuss gehen. Die ÖVP hält das für eine "einzige Farce", so Fraktionsführer Andreas Hanger vor dem Ausschuss.

Gas - RAG-Chef: Hälfte des Speicherfüllung gehört Österreich

Wien - Markus Mitteregger, Chef des größten österreichischen Energiespeicherunternehmens RAG, erwartet bis Ende des Monats eine Füllstand der heimischen Gasspeicher von 85 Prozent. Wie viel davon Österreich gehört? "Grob geschätzt die Hälfte", sagte er zu den "Oberösterreichischen Nachrichten". Nämlich die 20 Terawattstunden staatliche Reserve und circa 25 Terawattstunden von Versorgern oder Unternehmen. Der Jahresverbrauch in Österreich seien aber rund 90 Terawattstunden.

Trump schaltet in Causa Geheimdokumente Supreme Court ein

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat im Streit über die Auswertung beschlagnahmter Geheimunterlagen das Oberste Gericht des Landes eingeschaltet. Trumps Anwälte beantragten am Dienstag beim Supreme Court, die Entscheidung einer Vorinstanz aufzuheben. Im Kern geht es dabei um die Frage, wer Zugriff auf rund 100 beschlagnahmte Geheimunterlagen hat. Die US-Regierung versuche, einen Streit über die Verwaltung von Dokumenten zu kriminalisieren, so der Antrag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red