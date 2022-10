Blutbad mit 34 Toten in Kindergarten in Thailand

Bangkok - Ein Ex-Polizist hat in einem Tagesheim für Kinder in Thailand ein Blutbad angerichtet. Der Mann erschoss mindestens 34 Personen, darunter 22 Kinder. Wie lokale Medien berichteten, flüchtete der 34-Jährige nach der Tat in der Stadt Nong Bua Lamphu in der Nord-Ost-Region des Landes nahe der Grenze zu Laos in einem Pick-up und tötete seine Frau, sein Kind und sich selbst.

IAEA-Chef Grossi in Kiew erwartet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, wird am Donnerstag zu Gesprächen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet. "Der Bedarf für eine nukleare Sicherheitszone um das Atomkraftwerk Saporischschja ist dringender denn je", schrieb Grossi am Mittwochabend auf Twitter. Erwartet werden Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, Energieminister Herman Haluschtschenko und dem Chef des ukrainischen AKW-Betreibers Energoatom, Petro Kotin.

Selenskyj meldet weitere Geländegewinne

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine kommt bei der Rückeroberung von durch Russland besetzten Gebieten nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj weiter voran. Nachdem sich die russischen Streitkräfte von den Frontlinien im Süden und Osten zurückgezogen hätten, hätten ukrainische Truppen Nowowoskresenske, Nowohryhoriwka und Petropawliwka nordöstlich der Stadt Cherson befreit, sagte Selenskyj in der Nacht auf Donnerstag in seiner täglichen Video-Ansprache.

EuGH-Generalanwalt zu Post-Daten: Kein Schaden entstanden

Luxemburg/Wien - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg befasst sich heute mit dem Datenskandal bei der teilstaatlichen Österreichischen Post. Der Vorfall datiert aus dem Jahr 2019, publik wurde damals, dass die Post Kundenadressen einer parteipolitischen Präferenz zuordnete. Die Post sah kein Vergehen, die Daten seien anonymisiert erhoben worden. "Niemand wurde ausspioniert", betonte damals Post-Chef Georg Pölzl. Ein Betroffener sah das anders und verlangte 1.000 Euro Schadenersatz.

Bundesheer bekommt weniger Budget als zugesichert

Wien - Das Bundesheer bekommt in den kommenden Jahren mehr Geld, aber deutlich weniger als versprochen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner (alle ÖVP) verkündeten bei einer Pressekonferenz am Donnerstag eine Steigerung des Heeresbudgets 2023 um 680 Mio. Euro von derzeit 2,7 Mrd. auf 3,38 Mrd. Euro. Versprochen wurde ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) das wären 4,68 Mrd Euro.

Tägliche Bewegungseinheit in Schulen gestartet

Wien - Mit dem Start des neuen Schuljahrs ist in zehn Regionen Österreichs auch die tägliche Bewegungseinheit angelaufen. Anstatt einer täglichen Turnstunde wird ein "Drei-Säulen-Modell" umgesetzt. Bewegung soll in alle Schulbereiche integriert werden. Auch sollen externe Trainer an die Schulen kommen und zusätzliche Einheiten für jene Schüler auf dem Programm stehen, die das spezifisch brauchen.

Kanzlersprecher und Agentur-Chef im U-Ausschuss

Wien - Der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss hat sich am Donnerstag der Inseratenvergabe im Landwirtschaftsministerium unter Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gewidmet. Geladen war ihr damaliger Pressesprecher und der nunmehrige Kanzler-Sprecher, Daniel Kosak. Er sei in die "Genesis vieler Inserate involviert" gewesen, führte er aus: "Vieles ist über meinen Schreibtisch gegangen, was die Entstehung betrifft. Die formelle Auftragsvergabe erfolgte aber immer durch die Fachabteilung."

Zahlreiche Flugausfälle in Österreich wegen Eurowings-Streik

Düsseldorf/Wien - Piloten der Fluggesellschaft Eurowings sind am Donnerstag in einen ganztägigen Streik getreten. Der Arbeitskampf habe wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC). Eurowings geht davon aus, dass am Donnerstag etwa die Hälfte aller Flüge ausfallen wird. Durchschnittlich werden täglich bei rund 500 Flügen 50.000 bis 70.000 Passagiere befördert. Die VC hat zum Ausstand aufgerufen, da Verhandlungen über einen Manteltarifvertrag scheiterten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red